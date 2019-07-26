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 Україна та ЄС можуть підписати "відкрите небо" до кінця року, - посол Мінгареллі

Україна та Євросоюз можуть підписати Угоду про спільний авіаційний простір до кінця року, щойно відбудеться Brexit.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі.

"Мої колеги у Брюсселі кажуть, що відразу, щойно відбудеться Brexit, перепони для підписання цієї угоди будуть зняті", - сказав Мінгареллі.

Він нагадав, що підписання було заблоковане через суперечку Іспанії та Великої Британії щодо статусу Гібралтару.

"Тож коли Британія вийде з Євросоюзу – цієї суперечки всередині ЄС вже не буде. А отже, я сподіваюся, що вже до кінця цього року це станеться", - зазначив посол.

Після підписання угода ще має пройти процес ратифікації, тож у разі підписання реально набуде чинності вже наступного року.

Як відомо, новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон виступає за те, щоб змінити угоду з ЄС про вихід з інтеграційного об'єднання, а якщо цього не вийде - пропонує виходити з ЄС без угоди вже 31 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останній рік було багато зроблено для того, щоб наблизити Україну до Європейського союзу, - Мінгареллі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139743
 
 
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Нарколыга алеша сахаров, убивший 31 января женщину на пр победы вышел под залог в 0,5 млн. Слава реформированым судам.
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какое отношение имеет спор бритов с любителями корриды к Украине???это ж надо и в ЕС есть долбодятлы ,или купленные рашистом,за фанфурик боярышни мингарели,,,,
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