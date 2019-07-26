 Україна та ЄС можуть підписати "відкрите небо" до кінця року, - посол Мінгареллі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі.

"Мої колеги у Брюсселі кажуть, що відразу, щойно відбудеться Brexit, перепони для підписання цієї угоди будуть зняті", - сказав Мінгареллі.

Він нагадав, що підписання було заблоковане через суперечку Іспанії та Великої Британії щодо статусу Гібралтару.

"Тож коли Британія вийде з Євросоюзу – цієї суперечки всередині ЄС вже не буде. А отже, я сподіваюся, що вже до кінця цього року це станеться", - зазначив посол.

Після підписання угода ще має пройти процес ратифікації, тож у разі підписання реально набуде чинності вже наступного року.

Як відомо, новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон виступає за те, щоб змінити угоду з ЄС про вихід з інтеграційного об'єднання, а якщо цього не вийде - пропонує виходити з ЄС без угоди вже 31 жовтня.

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