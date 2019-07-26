 ЦВК опрацювала 100% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,05% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.
"Слуга народу" отримала 43,16% (6 307 097 голосів) - 124 мандати;
"Опозиційна платформа - За життя" - 13,05% (1 908 087 голосів) - 37 мандатів;
"Батьківщина" - 8,18% (1 196 258 голосів) - 24 мандати;
"Європейська Солідарність" - 8,1% (1 184 475 голосів) - 23 мандати;
"Голос" - 5,82% (851 669 голосів) - 17 мандатів.
...разве что для использования в роли дурилки кардонной, для прикрытия.
Возвращение воров и мародеров Кучмы и Януковича вас не тревожит? Коррупция разве не при Кучме расцвела пышым цветом? Не тогда ли народ обнищал (месяцами не платили з/пл и пенсии, а цены росли регулярно, а вся госсобственность за полкопейки ушла в руки 10 семей)?!!
Янукович и К вывезли из страны не один годовой бюджет - но вы упорно не замечаете, один Порох у вас "невістка".
19 МАРТА 2019, 10:00
УП: КОЛОМОЙСКИЙ, ФИРТАШ И ЛЕВОЧКИН ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО
http://novosti.dn.ua/news/289819-up-kolomoyskyy-fyrtash-y-levochkyn-obedynylys-protyv-poroshenko
Ещё раз тот же вопрос - А шобла Фирташа это - кто?
Коррупция разве не при Кучме расцвела пышым цветом? И в СССР ее не было? Прочтите биографию Рабиновича. Не тогда ли народ обнищал (месяцами не платили з/пл и пенсии, а цены росли регулярно, и вся госсобственность за полкопейки ушла в руки 15 семей)?!!
Янукович и К вывезли из страны не один годовой бюджет - но вы упорно не замечаете, господа Алексы, один Порох у вас "невістка".
А теперь уже хватит заходится от восторга от своего опупенного подвига - сходили бросили бамажку в урну. Прям чуть ли не герои с передовой.
Может уже работать начнете? Чтоб "порохоботы" наконец увидели на что вы способны. Может проникнутся.
Пока что одни глупости и позерство. Ни одного здобутку. А пока что ни друзья Зели, ни его назначения на высшие посады, ни контингент прошедший в Раду от зеленых, не дает основания думать о том, что все эти люди способны сделать что-то толковое для Украины
Одно злобное мстительное сычание. Обычно такое исходитот неудачников и людей с комплексами.
Кто хочет работать, молча работает, а потом предъявляет результаты, которыми уже можно похвалится. А пока что дырка от бублика.
Пока что только разговоры о "посадках", которые не дают основание думать, что все будет происходить законно, а не потому что вас много и вы собрались все делать силой и нахрапом.