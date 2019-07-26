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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4394) голосування (320) підрахунок (12) ЦВК (751) дострокові вибори (47)

 ЦВК опрацювала 100% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,05% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ІНФОГРАФІКА

Центральна виборча комісія України завершила підрахунок голосів на виборах до парламенту. За результатами опрацювання 100% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють п'ять політичних партій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

"Слуга народу" отримала 43,16% (6 307 097 голосів) - 124 мандати;

"Опозиційна платформа - За життя" - 13,05% (1 908 087 голосів) - 37 мандатів;

"Батьківщина" - 8,18% (1 196 258 голосів) - 24 мандати;

"Європейська Солідарність" - 8,1% (1 184 475 голосів) - 23 мандати;

"Голос" - 5,82% (851 669 голосів) - 17 мандатів.

ЦВК опрацювала 100% протоколів: Слуга народу - 43,16% (124 мандати), ОП - За життя - 13,05% (37), Батьківщина - 8,18% (24), Євросолідарність - 8,1% (23), Голос - 5,82% (17) 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестеро кандидатів від "Слуги народу" не змогли потрапити в Раду через "клонів", - ОПОРА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139742
 
   
 Топ коментарі
 
Да ,славный народ Украины дал люлей рыгам и барыгам ,что я и просил ! Всем спасибо ! ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 886 ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 8863
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254 депутати від СН проти 25-ти від ПЄСу - різниця в десять разів.. .. Я завжди тут писав, що прихильників петі так багато на тутешньому форумі і так мізерно мало біля скриньок для голосування..
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кощунственно ставить рядом эти два слова: "порохобот" и "патриот"
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01-Alex Eisenhower

...разве что для использования в роли дурилки кардонной, для прикрытия. ЦВК опрацювала 100% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,05% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 2045
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Та ясень пень , мог бы и не напоминать ,, все чессные у вас ,недобитков рыговских . ЦВК опрацювала 100% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,05% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 3861 .
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Alex Eisenhower, ваши высказывания говорят о том, что вы в принцине не являетесь честным человеком: что-то похоже на зоологическую ненависть к украинскому народу. На черное говорите белое и наоборот. Видно, сознательно.

Возвращение воров и мародеров Кучмы и Януковича вас не тревожит? Коррупция разве не при Кучме расцвела пышым цветом? Не тогда ли народ обнищал (месяцами не платили з/пл и пенсии, а цены росли регулярно, а вся госсобственность за полкопейки ушла в руки 10 семей)?!!
Янукович и К вывезли из страны не один годовой бюджет - но вы упорно не замечаете, один Порох у вас "невістка".
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Для вас ненависть к банде соевого ворья равнозначна ненависти к украинскому народу??? И откуда вам известно мое отношение к кучме и говнюковичу??? Типичная ошибка порохобота - отождествление интересов соевого мародера и интересов Украины. Понимание того, что это совершенно разные вещи, принесет понимание того, почему ПЕС набрал всего 8 процентов голосов.
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молоді "нові ліца" швидко оговтаюця, торгуватись вони вміють - швидко вийдуть на "риночнийє цени", і корупція заживе повнокровно
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Кодло Коломойського витіснило шоблу Фірташа. Блеф на мізері вдався - карти на столі - українці вчергове зіграли «за болвана». Молоді дурники - «нові обличчя» - забезпечать відволікаюче шоу для охлосу. Баба Юля знову перехитрила сама себе. Пінчук вчепився за останній вагон. Дерибан країни продовжиться. Остання надія, як завжди на Америку. Все нормально - падаємо….
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А шобла Фирташа это - кто?

19 МАРТА 2019, 10:00

УП: КОЛОМОЙСКИЙ, ФИРТАШ И ЛЕВОЧКИН ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО

http://novosti.dn.ua/news/289819-up-kolomoyskyy-fyrtash-y-levochkyn-obedynylys-protyv-poroshenko
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Крім інших, шобла Фірташа - це ще й учасники знаменитої віденської зустрічі. Після якої Фірташ вже мав повернутися в Україну. Але його не пустили. Один політичний діяч в Україні думав, що розумніший за усіх - давати обіцянки, забирати їх назад.....домовлятися з чортом....аби у владу залізти... Коли хочеш одною дупою на два базари встигнути - вдаришся об одвірок.
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Ответ в стиле Тимошенко...

Ещё раз тот же вопрос - А шобла Фирташа это - кто?
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Кодло Коломойского и кодло Фирташа - это одно кодло. И это поняли в США, поэтому и прижали этих олигархов.
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Для зовнішнього світу - то так, яка різниця, які пройдисвіти в Україні заправляють. Але в середині країни - то вони гризуться як пси помийні за право дерибанити країну.....
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Кстати, неплохое предложение для оставшихся без мест харчевания порохососов
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На такой тупой развод может купиться только ЗЕ-тыпил с одной извилиной.
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Не выборы, а тема для квартальных анекдотов. Достаточно того, что "Свобода" умудрилась проиграть шарию, Гройсману ещё и Рабиновичу в придачу.
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Заметьте, этих Аlexов и Альтернаторов - Возвращение кучмовских и януковичных воров и мародеров не тревожит.
Коррупция разве не при Кучме расцвела пышым цветом? И в СССР ее не было? Прочтите биографию Рабиновича. Не тогда ли народ обнищал (месяцами не платили з/пл и пенсии, а цены росли регулярно, и вся госсобственность за полкопейки ушла в руки 15 семей)?!!
Янукович и К вывезли из страны не один годовой бюджет - но вы упорно не замечаете, господа Алексы, один Порох у вас "невістка".
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При чем здесь кучма и янукович??? Разве они правили страной 5 последних лет??? И почему меня должен волновать, например, медведчук, который при соевом мародере жил не тужил еще лучше чем при говнюковиче, да еще заделался медиамагнатом???
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Ладно, примерно всё посчитано,ипетя сломался, выкиньте его на помойку, и давайте уже двигаться вперёд.
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поражает результат партии говномёта шария.какие может принимать полезные законы это самовлюблённое и обидчевое существо?
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Там шариев добавилось многократно Будут статистами, им проводят недельный ликбез. Научат как нажимать кнопочки по взмаху руки назначенного от бильшости "Чечетова"
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Вітаю всіх виборців, які голосували за слугу народа! Ми зробили їх разом!
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Та зробили вже зробили. Правда вы еще не догадываетесь, що ви поробылы собі. Потом дойдет. Ну то таке.

А теперь уже хватит заходится от восторга от своего опупенного подвига - сходили бросили бамажку в урну. Прям чуть ли не герои с передовой.
Может уже работать начнете? Чтоб "порохоботы" наконец увидели на что вы способны. Может проникнутся.
Пока что одни глупости и позерство. Ни одного здобутку. А пока что ни друзья Зели, ни его назначения на высшие посады, ни контингент прошедший в Раду от зеленых, не дает основания думать о том, что все эти люди способны сделать что-то толковое для Украины
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Поздравлю всех, кто в здравом уме, сумел отличить реальное состояние Украины от того, что рисовал Порошенко. Таких оказалось подавляющее большинство, что дает оптимизм на будущее Украины.
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ПОПа все 5 лет рисовал перед народом симулякры и пускал пыль в глаза, что бы люди не обращали внимания на тотальное воровство и коррупцию в стране.
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Да вы сначала хоть что-то толковое предъявите, а потом будете обсуждать папиредников. Пока что, кроме фонтанов, шаурмы и продавливания незаконных решений никто не увидел.
Одно злобное мстительное сычание. Обычно такое исходитот неудачников и людей с комплексами.
Кто хочет работать, молча работает, а потом предъявляет результаты, которыми уже можно похвалится. А пока что дырка от бублика.
Пока что только разговоры о "посадках", которые не дают основание думать, что все будет происходить законно, а не потому что вас много и вы собрались все делать силой и нахрапом.
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Вчора на окружній Львова бачив кілька бордів з анонсом концерту Океану Ельзи. 1 вересня, стадіон Арена Львів, буде ГОЛОСно. Вялый писюн, а працювати коли будеш, ти ж депутат вже?
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*за життя* с еврейс. солид* - убрать и посадить туда Михо.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 100% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,05% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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