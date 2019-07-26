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Все про:ліс (240) Харківщина (752) екологія (445)

 Харківських екоінспекторів не пускають на державні лісопідприємства

Після наради з питань боротьби з незаконною вирубкою лісів, яку 17 липня провів в Українському НДІ лісового господарства та агролісомеліорації Президент України Володимир Зеленський, у Харківській області вирішили створити нові лісові насадження на площі близько 3 тис. га.

На нараді у Харківській обласній державній адміністрації 24 липня начальник Державної екологічної інспекції у Харківській області Євген Оберемок розповів керівництву регіону про основні порушення лісового законодавства, які виявлялися інспекцією в діяльності спеціалізованих лісогосподарських підприємств. Так, за словами Євгена Оберемка, ДП "Красноградське лісове господарство" та ДП "Балаклійське лісове господарство" не дозволили інспекторам виконати свою роботу й провести планові перевірки. Таким чином, за червень дві з трьох запланованих перевірок були зірвані, пишуть Українські новини.

"Збереження та відновлення лісів у Харківській області неможливе в ситуації, коли державних інспекторів не допускають на державні ж підприємства. Це питання має бути вирішене найближчим часом", - наголошує Євген Оберемок.

Головуючий на засіданні перший заступник голови облдержадміністрації Марк Беккер зазначив, що такі дії керівників державних підприємств лісових господарств розцінюються у ХОДА як зловживання. А питання відновлення лісів перебуває на особистому контролі голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної. Загалом, за даними ХОДА, лісистість регіону становить майже 12% (це 15 місце по Україні), хоча середній по Україні рівень - 16%.

Харківських екоінспекторів не пускають на державні лісопідприємства 01

Також у нараді взяли участь заступник начальника ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України в Харківській області Олександр Максютин та начальник Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України Роман Розумяк, які наголосили на відповідальності за порушення лісового законодавства. А заступник начальника ГУ Національної поліції в Харківській області Сергій Чиж розповів, що зараз за цими питаннями порушено 103 кримінальні провадження, 2 з яких уже спрямовано до суду.

Довідка

Згідно з Указом Президента України від 09.07.2019 № 511/2019 "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" та набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів" (№ 2708-VІІІ від 25.04.2019) передбачено посилення обласними державними адміністраціями контролю за використанням та охороною лісів, у тому числі щодо вжиття відповідних до законодавства заходів протидії незаконним рубкам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139739
 
 
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анекдот!!! це як при совку) картопля у В'єтнамі) - оцєнь, кусать хочіца))) !!! Харьковских экоинспекторов не пускают на государственные лесопредприятия - Цензор.НЕТ 4826
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В чём проблема? В сопровождение взяли полицию, не пускают? спецназ...............
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Проблем в том, что некому брать полицию. Там все замешаны, дровишки, нынче, ЗОЛОТЫЕ.
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Це вже все приватизовано порохом и його друзяками
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Экологи тонко чуют запах больших денег Харківських екоінспекторів не пускають на державні лісопідприємства - Цензор.НЕТ 7296
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Елєктріфікація і лукашенкізація всєй страни
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коли наведуть порядок із цим розкраданням лісу?
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и в чем проблема?
временно отстранить от должностей на период проведения проверки
вызвать повесткой куда надо, пусть объяснят свои действия
и провести тщательную, комплексную проверку
думаю там вопросы появятся не только "по экологии"
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2 из 103 дел отправлены в суд, Карл!? Так вот, где собака порылась: торчат уши СБУ и ОБЭПа и 2 дела шиты белыми нитками - бабка хворосту наломала
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Сьогодні у нас в Золочеві, де розташовані 2 лісопилки сумновідомого Сиси (який насправді є лише зіцпредсєдатєлєм Фунтом) мєнти гальмонули вранці два лісовози зі старезними товстелезними дубами. Пару годин тому їхав додому - лісовози й досі стоять. Питаю в мєнтів на двох авто, які їх охороняли. Ті кажуть - чекаємо рішення суду. Може ж таки дійсно поламають схему винищення лісів...
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