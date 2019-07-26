 Прокуратура викрила рейдерів, які заволоділи активами на 77 млн ​​грн

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"Прокуратурою області спільно із СУ ФР ГУ ДФС у Київській області знешкоджено організовану групу у складі 4 осіб, які шляхом зміни власників іменних цінних паперів заволоділи майном заводу технічного вуглецю для подальшої передачі третім особам. Заволодівши акціями заводу в кількості 336 388 шт., які підлягали відповідно до рішення суду списанню з рахунків власників, учасники організованої групи завдали законним акціонерам матеріальних збитків на суму понад 43 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, в подальшому за допомогою фіктивних зборів, шляхом незаконних рішень про призначення нових керівників учасники злочинної групи фактично заволоділи на користь третіх осіб активами зазначеного заводу вартістю 77 млн грн.

Усім чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з конфіскацією майна.

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