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Все про:Держприкордонслужба (2178) ООН (1235) гуманітарна допомога (205)

 ООН відправила на окупований Донбас 187 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

13 вантажівок (187 т) з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців проїхали на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхали 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 187 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МКЧХ направив на окуповану територію Донбасу 91,1 т гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139734
 
 
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В анклавах рузгого мира разве є беженци?
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ОРДЛО... Интервью:
- А почему вы так пренебрежительно относитесь к гуманитарной помощи, со стороны Красного Креста, и ООН?
- Да потому что "гуманитарка" плохая, бракованная... Консервные банки, каким боком ни совали в стволы, а они не стреляют... Вот российская "гуманитарка", что вчера завезли - другое дело... И и банки любого калибра, и стреляют хорошо...
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О им вчера еще и рашка конвой отправила, с двух сторон снабжение идет.))
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Не оценят... Сожрут, рыгнут, и скажут, что ООН - "лохи" и "пид...сы"...
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Кондомов туда эшелон,шоб не плодилось быдло
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоООН відправила на окупований Донбас 187 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба
 
 
 
 
 
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