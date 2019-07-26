 ООН відправила на окупований Донбас 187 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхали 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 187 тонн", - йдеться в повідомленні.
- А почему вы так пренебрежительно относитесь к гуманитарной помощи, со стороны Красного Креста, и ООН?
- Да потому что "гуманитарка" плохая, бракованная... Консервные банки, каким боком ни совали в стволы, а они не стреляют... Вот российская "гуманитарка", что вчера завезли - другое дело... И и банки любого калибра, и стреляют хорошо...