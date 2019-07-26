 ООН відправила на окупований Донбас 187 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхали 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 187 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МКЧХ направив на окуповану територію Донбасу 91,1 т гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба