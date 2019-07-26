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 Політика України
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Все про:Італія (309) Європейський суд з пр... (210) Клімкін (1478) Марків (61)

 ЄСПЛ його виправдає, оскільки жодних доказів там немає, - Клімкін про справу Марківа

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що Європейський суд з прав людини виправдає бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Клімкін сказав під час публічного обговорення у Veteran Hub.

"Нам усім зрозуміло, що рішення наступних інстанцій будуть іншими, і те, що відбувається, - це результат свідомих і дуже цілеспрямованих російських зусиль і розкрутки", - заявив Клімкін.

Зокрема, на його переконання, "коли ми підемо в касацію і потім в ЄСПЛ - він його виправдає, оскільки жодних доказів там за визначенням немає".

"Що мене в цьому турбує, - оскільки ми знаємо, що в результаті ми вийдемо на позитив, - що Віталій ще проведе певний дуже серйозний час у в'язниці. Це реально мені болить. І це свідома російська операція. І люди, які це підтримували для того, щоб залякати всіх інших", - заявив Клімкін.

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Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139733
 
 
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Оправдает. У этого дела чисто политическая подоплека.
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до ЄСПЛ ще дійти потрібно. Через апеляційний (в березні 20-го), а потім і верховний суд макаронів.
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когда оправдает тогда и рот открывай.У наших политиков словесный энурез-результаты болтовней пустой подменяют.
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Климкин расскажи почему когда ты был послом в ФРГ все паспортные вопросы решать было адом? По 7-8 часов сидели в кон в очередях.
А когда ты ушёл, стало лучше.
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а, може, у всіх посольствах всього світу стало краще, після того, як його призначили міністром?
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Нам тоже интересно под каким ником на Цензоре Климкин пишет.
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Нехай італійська сторона потім виплачує велику грошову компенсацію за це свавілля.
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_Этого - мало! За годы за решёткой должны ответить прокурор и судья и сесть в тюрьму! Только так будет справедливо, хотя - увы - и не вернёт Маркиву украденные у него подлецами годы!
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ЕСПЧ выносит решение в течении 3х - 5 лет, вот в чем дополнительная беда, хлопец не за что будет сидеть, единственное, если оправдают, взыскать с правительства Инталии как моральный ущерб, так и потерю дохода, если он у него был официально. Апеляция врятли вынесет решение в его пользу, раз тут вопрос в заказе кацапстана.
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Пиар брехня отпускного лузера. Для правосудия Италии Маркив гражданин Италии, воевал на территории чужой страны в составе НЕгосударственного военного формирования в поле действия которого погиб другой гражданин Италии. Даже сам факт что Маркив держал оружие в руках может быть расценен как преступление для правосудия Италии, а Маркив любил дать интервью итальянцам с оружием в руках.
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