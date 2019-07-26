 ЄСПЛ його виправдає, оскільки жодних доказів там немає, - Клімкін про справу Марківа

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Клімкін сказав під час публічного обговорення у Veteran Hub.

"Нам усім зрозуміло, що рішення наступних інстанцій будуть іншими, і те, що відбувається, - це результат свідомих і дуже цілеспрямованих російських зусиль і розкрутки", - заявив Клімкін.

Зокрема, на його переконання, "коли ми підемо в касацію і потім в ЄСПЛ - він його виправдає, оскільки жодних доказів там за визначенням немає".

"Що мене в цьому турбує, - оскільки ми знаємо, що в результаті ми вийдемо на позитив, - що Віталій ще проведе певний дуже серйозний час у в'язниці. Це реально мені болить. І це свідома російська операція. І люди, які це підтримували для того, щоб залякати всіх інших", - заявив Клімкін.

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Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.