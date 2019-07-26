 САП готова передати до Антикорупційного суду 208 справ, - Холодницький

Про це повідомив голова САП Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"Перші справи, як вимагає закон, вони (Антикорупційний суд. - Ред.) почнуть приймати 5 вересня. Ми готові їм передати 208 проваджень – це зараз по всій Україні станом на сьогодні, які слухаються у всіх судах в Україні, які мають бути передані до Вищого антикорупційного суду. Як ви кажете, ходити по коридорах – це вони можуть робити зараз. А 5 вересня починається вже офіційна робота. Тобто суд вже сформований персонально, зараз там триває шаленими темпами, наскільки я розумію, робота з облаштування коридорів, кабінетів, кімнат, відеоконференцій, тобто всіх умов для початку роботи суду. Тому я дуже сподіваюся на 5 вересня. І ми справи 5 вересня готові всі передати", - заявив Холодницький.

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