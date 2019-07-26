EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  887  8
Все про:Холодницький (531) Антикорупційна прокуратура (932) Антикорупційний суд (418)

 САП готова передати до Антикорупційного суду 208 справ, - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України готова передати до Вищого антикорупційного суду 208 справ.

Про це повідомив голова САП Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"Перші справи, як вимагає закон, вони (Антикорупційний суд. - Ред.) почнуть приймати 5 вересня. Ми готові їм передати 208 проваджень – це зараз по всій Україні станом на сьогодні, які слухаються у всіх судах в Україні, які мають бути передані до Вищого антикорупційного суду. Як ви кажете, ходити по коридорах – це вони можуть робити зараз. А 5 вересня починається вже офіційна робота. Тобто суд вже сформований персонально, зараз там триває шаленими темпами, наскільки я розумію, робота з облаштування коридорів, кабінетів, кімнат, відеоконференцій, тобто всіх умов для початку роботи суду. Тому я дуже сподіваюся на 5 вересня. І ми справи 5 вересня готові всі передати", - заявив Холодницький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139729
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нужны дополнительно тюрьмы на 500 тысяч человек и чтоб работали по 18 часов в сутки
 показати весь коментар
 
500 тысяч мало . 4 миллиона надо . Можно начать с Ляшка , для разминки .
 показати весь коментар
 
 
Оооо...И Это чучело проявилось. Ускорились то все силовики как! Соревнования!
 показати весь коментар
 
 
Ну так когда появляется угроза вставляния огромного дилдо в задницу, всегда появляется неизвестная аномалия замедляющяя время.))))
 показати весь коментар
 
 
Главное чтоб не успели удрать фигуранты этих дел.
 показати весь коментар
 
 
А у меня шо то оптимизма маловато, не знаю почему.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСАП готова передати до Антикорупційного суду 208 справ, - Холодницький
 
 
 
 
 
 вгору