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 У водах Азовського моря з настанням темряви фіксуються провокаційні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, - штаб

Штаб ОС повідомив про фіксування у вечірній час упродовж двох діб провокаційних дій з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Упродовж двох діб, приблизно в однакові часові періоди, після 21.00, в Маріупольському районі Азовського моря тактичні групи катерів Маріупольського загону морської охорони зі складу Об’єднаних сил спостерігають незвичне явище. З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин", - йдеться повідомленні.

Водночас зазначається, що шкоди здоров’ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано.

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"Однак, беручи до уваги, що подібні явища мали місце на лінії розмежування на суходолі, вжито відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу.

За цим фактом повідомлено територіальні підрозділи військової прокуратури, Національної поліції та СБУ", - додали в пресцентрі ОС.

У водах Азовського моря з настанням темряви фіксуються провокаційні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139728
 
 
 Топ коментарі
 
И как это они еще до сих пор не нарвались на мину времен 2-й мировой? Там же их куча дрейфует...
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Ну и вы их чем-нибудь цветным подсветите. Пусть тоже прячутся..
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Тоже не понял, они там лазеры-шмазеры на наших моряках пробуют или чем они там светят со своих плавучих дискотек?
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Есть мощные лазеры, которые могут выжечь сетчатку глаза. Как правило длина волны их в диапазоне, соответствующем зеленому цвету. Китайцы еще в 80-х делали. Но если его просто применить, то можно сделать фото, где четко виден луч. А если такое сделать, когда светит зеленый прожектор - то далеко не факт, что луч вовремя заметят и смогут сфотографировать.
Примерно так работают снайпера, стреляя под прикрытием пулеметных очередей.
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А шо по этому поводу скажет чудо в перьях ШИФЕР?
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И как это они еще до сих пор не нарвались на мину времен 2-й мировой? Там же их куча дрейфует...
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Какие проблемы. Купите китайские лазерные указки помощнее, прикрепите к биноклю и светите в глаз кацапам, пока не начнут просить о пощаде. Самолеты и те страдают.
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Лазер что ли? Чтобы ослепить тех, кто в прицел на них смотрит? Или в бинокль?
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В прошлое воскресенье на на левобережном пляже Мариуполя собственными глазами видел, как рашистский корабль, типа того, что таранил наш буксир в проливе, подошел к берегу так близко, что разве что буйки не пересек!
Я такое первый раз в жизни вижу - даже наша береговая оборона так близко к берегу никогда не подходила.
Рашисты в море вообще ох_ели!!! Зато его легко было сжечь обычным ПТУРом, разобрать ЗУшкой или 2А42 с БМП, просто разнести "Рапирой"... Надеюсь наши вдоволь потренировались в наведении и сопровождении цели!!!
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Через вроджений мілітаризм український штаб не може ніяк зрозуміти, що це не провокація я прагнення зблизитися. Для братніх цупких обіймів. У світлі мирних ініціатив Зе.
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Вурдалаки вночі вилазять...
Як і сся нечість запорєбрікова..👻😈😨
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... наблюдают необычное явление.
Так и слышится голос Дроздова
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випать по ним с ниптуна вроди бы уже испытали ***** зассыт на ответку а если применит ядерное то это будет нарушение договора о гарантиях за оказ от оружия Украиной.
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То-есть ты хочешь , как бы невзначай , само так получилось , навязать всем мысль - не трогайте пуйла , а то он ЯО применит ?
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"... то это будет нарушение договора..." - А ты парень не промах У водах Азовського моря з настанням темряви фіксуються провокаційні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 88
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я знову ж, в 2964-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Ох, не зря в свое время на такси применялись зеленые огоньки. Похоже на оружие зомбирования.
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Единственный раз в жизни я наблюдал Зелёный Луч. Это редчайшее явление, в океане, на закате солнца. Говорят- приносит счастье. Кацы просто этого не знают, иначе лупили бы красным светом.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ водах Азовського моря з настанням темряви фіксуються провокаційні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, - штаб
 
 
 
 
 
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