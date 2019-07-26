 У водах Азовського моря з настанням темряви фіксуються провокаційні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Упродовж двох діб, приблизно в однакові часові періоди, після 21.00, в Маріупольському районі Азовського моря тактичні групи катерів Маріупольського загону морської охорони зі складу Об’єднаних сил спостерігають незвичне явище. З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин", - йдеться повідомленні.

Водночас зазначається, що шкоди здоров’ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано.

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"Однак, беручи до уваги, що подібні явища мали місце на лінії розмежування на суходолі, вжито відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу.

За цим фактом повідомлено територіальні підрозділи військової прокуратури, Національної поліції та СБУ", - додали в пресцентрі ОС.