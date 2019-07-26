 Поїздки Медведчука до Путіна мають класифікуватися як речі, які містять ознаки державної зради, - Безсмертний

Про це в ефірі Громадського заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми перебуваємо у стані війни з РФ, то на розмову з тих чи інших питань має бути відповідний мандат держави. У Мінськ їздить офіційна делегація. Подібні делегації (Медведчука. - Ред.) мають класифікуватися як речі, які містять ознаки державної зради", - зазначив Безсмертний.
Він вважає, що те, що п'ятий президент Петро Порошенко не ввів закон про правовий режим воєнного стану та закон про оборону, є наслідком відсутності чіткої правової бази щодо питань війни, додав переговорник.
"Тому Служба безпеки та інші служби в дезорієнтації, що їм робити. З мого погляду, ці рішення рано чи пізно будуть ухвалені й ця поведінка буде класифікована як державна зрада або зрада державних інтересів", - зазначив Безсмертний.
За його словами, прихід Медведчука у Верховну Раду може ознаменувати "диверсію на зовнішньополітичному фронті", якщо його призначать, наприклад, заступником голови парламенту, в чиї обов’язки входить представництво України на міжнародному рівні.
Раніше Путін прийняв свого кума Медведчука: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР""
но ты имеешь право на своё пусть даже и ошибочное мнение...
И войну прекратить, если она зеле не выгодна?
Что мешает зеле прекратить войну?
Почему не сидит Медведчук?
Віцеспікером.
На радість всім зелебобам.
Он же глава второй по численности фракции в Раде
Владелец трёх каналов
Такая редкость.
любят они там "галичан-биндер". Вот как их предков при СССР свезли на Донбасс со всей расеи, так и все, нелюбовь. Их понять надо, простить, мосты им построить, дома восстановить, заводы. Сами они не будут, им некогда.
Думаю Медведчука прижмут через пару лет, не раньше
"Медведчук нужен Украине как палочка которой можно потыкать в говно" (с)
сегодня ето налаживание диалога в рамках минского формата...
Ну какая зрада, ущербные? Медведчук не предатель, а враг, более того, он всегда открыто позиционировал себя именно так! И его партия - это и есть та самая "рука мацквы", и его избиратели - "пятая колонна" в натуральном виде!
И никто никогда его не "пасодит", кретины рагульные, несмотря на все ваши визги! По той простой причине, что он не просто враг, а парламентер врага!
И беда не в нем, уроды, а в вас! Вы ж сами голосовали за врагов, да, 3/4? Ну вот, настала сбыча ваших мечт Если раньше дряхленький кощей просто мотался к х-лу и обратно, то теперь он - нехеровая часть украинской политики. Жрите, суки.
Или, мож у Пети был, напомните? Кроме как закончу войну за неделю..
Он считает - пятый президент Петр Порошенко не ввел закон о правовом режиме военного положения и закон об обороне, что является следствием отсутствия четкой правовой базы в вопросах войны, добавил переговорщик."
Что он несет? Кому чего Петя не ввел? Лично Безсмертному? Пока официально не признана война, не может быть никакого преследования Медведчука и миллионов других граждан, ведущих дела с РФ, вроде Коболева, например.