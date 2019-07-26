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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Безсмертний (90) Медведчук (464)

 Поїздки Медведчука до Путіна мають класифікуватися як речі, які містять ознаки державної зради, - Безсмертний

Очільник партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук та його переговори про обмін полонених в обхід Мінська - це недопрацювання спецслужб і нормативної бази.

Про це в ефірі Громадського заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми перебуваємо у стані війни з РФ, то на розмову з тих чи інших питань має бути відповідний мандат держави. У Мінськ їздить офіційна делегація. Подібні делегації (Медведчука. - Ред.) мають класифікуватися як речі, які містять ознаки державної зради", - зазначив Безсмертний.

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Він вважає, що те, що п'ятий президент Петро Порошенко не ввів закон про правовий режим воєнного стану та закон про оборону, є наслідком відсутності чіткої правової бази щодо питань війни, додав переговорник.

"Тому Служба безпеки та інші служби в дезорієнтації, що їм робити. З мого погляду, ці рішення рано чи пізно будуть ухвалені й ця поведінка буде класифікована як державна зрада або зрада державних інтересів", - зазначив Безсмертний.

За його словами, прихід Медведчука у Верховну Раду може ознаменувати "диверсію на зовнішньополітичному фронті", якщо його призначать, наприклад, заступником голови парламенту, в чиї обов’язки входить представництво України на міжнародному рівні.

Раніше Путін прийняв свого кума Медведчука: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР""

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139726
 
   
 Топ коментарі
 
Только в этом измена? Мертвечука и шоблу уже дано пора по допросам гонять. Но его же низззя , ОНО же партнёр Парашенко. Пригрели за 5 лет. Им так вольготно даже при Януковоще не было, как при Порохе.
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А теперь Медведчука посадить гораздо тяжелее
Он же глава второй по численности фракции в Раде
Владелец трёх каналов
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Предлагаю закончить эксперимент Медведчука в вольере с медведями.
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Предлагаю закончить эксперимент Медведчука в вольере с медведями.
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Медведчук вылез только благодаря вору порошенко
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Дж ты ещё расскажи сказочник ,как Порошенко тебе не платит,а ты тут сутками бесплатно сидишь под несколькими никами
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Я тебе больше скажу все ту анимацию которую посчу я сам и делаю...
но ты имеешь право на своё пусть даже и ошибочное мнение...
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Ролик про КамАЗ и зеленского тоже ты сдела?
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А где нацкорпус и Азов возле Медведчука? Или их все устраивает?
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Только в этом измена? Мертвечука и шоблу уже дано пора по допросам гонять. Но его же низззя , ОНО же партнёр Парашенко. Пригрели за 5 лет. Им так вольготно даже при Януковоще не было, как при Порохе.
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А я считаю, раз власть поменялась, а он без движения - значит он уже партнёр зеленского.
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т.е. 5 лет гадили..и тут так сразу подчистить? не переживай, каждый получит по "заслугам".
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За два месяца поменяв руководство ЗСУ и таможни можно торговлю на крови прекратить?
И войну прекратить, если она зеле не выгодна?
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Гпороходуся,Медведчук пригрел Порошенко,а не Зеленский,ты ещё Кеннеди обвини,вы там все на коксе сидите,в своей Лахта?
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Лахта это ты.
Что мешает зеле прекратить войну?
Почему не сидит Медведчук?
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А ты Лахта типа не знаешь,что Порошенко 5 лет вылизывать Медведчук,сдал ему рынок дизтоплива Украины и телеканалы,а кум генпрокурор и продажные суды типа ничего не замечали,сейчас поменяют все порошенковчкие кадры и процесс пойдет,расскажи лучше за сколько Порошенко путину продался?
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А кому війна вигідна?!!! Скільки ще недоумків, м'яко кажучи...
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Порошенко на войне заработал приличный гешефт
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так и есть..хам лично бил морду мертвечуку на одном из дней рождения чучмы и ничего, даже пукин не напал..а сейчас носятся как с писаной торбой..дали окрепнуть..(
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Сейчас уже не имеет значения по какой причине медведчука не посадили раньше. У зеленых революционеров вся власть в руках. Пускай докажут своей проукраинской части избирателей как они могут решать с такими как Чук.
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Ты это серьёзно? запустили Мертвечука и его шоблу в Раду...и вот Зеленский теперь пусть решает вопрос?
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Да, а они при этом будут кричать о репрессиях и притеснении демократии
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Побачимо чи Зеля наважиться посадити медведчука. Здається, він цим докоряв своєму попередникові...
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Главное чтоб Педро не перестал тебя радовать
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Посадят Мертветчука, обязательно...в кресло начальствующее в Раде.
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Ага..
Віцеспікером.
На радість всім зелебобам.
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Кто будет классифицировать?? литинант бакланов?? Ага...жди....
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Где был этот Безсмертный, когда при пораженко его партнер по бизнесу мертветчук из кремля не вылазил???
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Теперь только вперед, не оглядываясь . Посмотрим что с ним будет при новой власти.
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неужели дело сдвинулось с мертвой точки и мертвечука законопатят...
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"должно" но не будет, сказочный не допустит дабы кумчика в клетку посадили, пойдет на любые действия, собственно потому мертвечину и не трогают.... нельзя, как бы не хотелось... А вот сделать так, чтобы он где-то в открытый люк случайно провалился и всплыл где-то в гидропарке... вот это уже дело...
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А теперь Медведчука посадить гораздо тяжелее
Он же глава второй по численности фракции в Раде
Владелец трёх каналов
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Так неприкосновенность считай что сняли, да и на телеканалах могут быть приборы с повышенной радиацией!
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О! Чукча - гражданин Германии!
Такая редкость.
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Ну фсё, значит придётся смириться... Народному избраннику это не под силу...
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Мы и без тебя знаем как это классифицировать! Действовать, исходя из этого, когда начнёте?!
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Петя например пять лет думал об этом потужно, но зе тебе ничего не должен. Следи , чтоб Батька не слился скоро московитам
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А шо Зе беларусам сильно задолжал, что ты тут требуешь?
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Роман, какая война, с кем? Так, повстанцы шалят, ты что, не в курсе? Ну не
любят они там "галичан-биндер". Вот как их предков при СССР свезли на Донбасс со всей расеи, так и все, нелюбовь. Их понять надо, простить, мосты им построить, дома восстановить, заводы. Сами они не будут, им некогда.
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А когда Рагозин и Глазьев с артистами приедут в Украину?
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Не ознаки!!!! А державна зрада! Ви уявіть, щоб в самій росії чи Сша чи Китаї та взагалі в будь-якій країні світу таке витворяли зрадники і їм за це нічого не було. Це тільки в нашій дибільній країні таке може бути. Ганьба!
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Нужно принять какой то специальный закон, против Медведчука и ему подобных. Но это очень трудно сделать демократическими методами. На это ***** рассчитывает.
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100%

Думаю Медведчука прижмут через пару лет, не раньше
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для этого нужно найти способ, как это сделать.
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вчера на плюсах ведущая про Медведчука хорошо сказала:
"Медведчук нужен Украине как палочка которой можно потыкать в говно" (с)
Поїздки Медведчука до Путіна мають класифікуватися як речі, які містять ознаки державної зради, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 4973
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опоздал ты лет на 3.
сегодня ето налаживание диалога в рамках минского формата...
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о его словам, приход Медведчука в Верховную Раду может ознаменовать "диверсию на внешнеполитическом фронте", если его назначат, например, заместителем главы парламента, в чьи обязанности входит представительство Украины на международном уровне. Бесмертный ужо в курсе...
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В госизмене нужно обвинять власть, которая не назвала вещи своими именами. Еще в 2014 на всех каналах эксперты говорили об том, что отсутствие четкой правовой оценки ( война, а не АТО, принятие соответствующих Законов) происходящему будет иметь свои последствия. Поездки медведчука это результат трусости, договорняков власти. Впрочем договорняки только уже новой власти продолжаются.
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Все, кто заходил в посольство РФ или встречался с сотрудниками (агентами ФСБ) - предатели!
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Умиляют вопли дурачков и придуривающихся про зраду!
Ну какая зрада, ущербные? Медведчук не предатель, а враг, более того, он всегда открыто позиционировал себя именно так! И его партия - это и есть та самая "рука мацквы", и его избиратели - "пятая колонна" в натуральном виде!
И никто никогда его не "пасодит", кретины рагульные, несмотря на все ваши визги! По той простой причине, что он не просто враг, а парламентер врага!
И беда не в нем, уроды, а в вас! Вы ж сами голосовали за врагов, да, 3/4? Ну вот, настала сбыча ваших мечт Если раньше дряхленький кощей просто мотался к х-лу и обратно, то теперь он - нехеровая часть украинской политики. Жрите, суки.
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Медведчук - единственный, кто предложил реальный план по Донбассу..
Или, мож у Пети был, напомните? Кроме как закончу войну за неделю..
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А что в плане? План "Барбаросса" тоже был реальный.
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Медвед не может сказать это на публику, но план таков - дать типа автономию ОРДЛО, потом зайти войсками на границу с парашкой и потом уже показать кузькину мать Дамбасу...
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Публике он не говорит но тебе,как видно,сказал.
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Если бы сенатор США сотрудничал с Саддамом Хусейном,то его бы приговор ли к смертной казни.
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Чтоб тварям,голосовавшим за мертвечука и всю его шоблу пусто было.
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Порохоботы и Зелеботы - ЗА .что бы Медведчука посадить , кто это сделает станет Героем Украины .Враг должен быть убит или сидеть на пожизненном .а он враг .
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Деколи хочеться щоб Сталіненко до влади прийшов, він би знайшов способи "погладити по голівці" таких як Мертвечуки і тих хто за них голосував!
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Безсмертный прав что этот п##араст кремлевский должен немедленно арестован и предан суду... действия за Зеленским!
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Теперь все вопросы по Медведчуку - к новому президенту Зеленскому. У него самая большая концентрация власти за все время независимости Украины.
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"
Он считает - пятый президент Петр Порошенко не ввел закон о правовом режиме военного положения и закон об обороне, что является следствием отсутствия четкой правовой базы в вопросах войны, добавил переговорщик."
Что он несет? Кому чего Петя не ввел? Лично Безсмертному? Пока официально не признана война, не может быть никакого преследования Медведчука и миллионов других граждан, ведущих дела с РФ, вроде Коболева, например.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПоїздки Медведчука до Путіна мають класифікуватися як речі, які містять ознаки державної зради, - Безсмертний
 
 
 
 
 
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