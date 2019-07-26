 Поїздки Медведчука до Путіна мають класифікуватися як речі, які містять ознаки державної зради, - Безсмертний

Про це в ефірі Громадського заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми перебуваємо у стані війни з РФ, то на розмову з тих чи інших питань має бути відповідний мандат держави. У Мінськ їздить офіційна делегація. Подібні делегації (Медведчука. - Ред.) мають класифікуватися як речі, які містять ознаки державної зради", - зазначив Безсмертний.

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Він вважає, що те, що п'ятий президент Петро Порошенко не ввів закон про правовий режим воєнного стану та закон про оборону, є наслідком відсутності чіткої правової бази щодо питань війни, додав переговорник.

"Тому Служба безпеки та інші служби в дезорієнтації, що їм робити. З мого погляду, ці рішення рано чи пізно будуть ухвалені й ця поведінка буде класифікована як державна зрада або зрада державних інтересів", - зазначив Безсмертний.

За його словами, прихід Медведчука у Верховну Раду може ознаменувати "диверсію на зовнішньополітичному фронті", якщо його призначать, наприклад, заступником голови парламенту, в чиї обов’язки входить представництво України на міжнародному рівні.

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