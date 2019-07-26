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 США готові протистояти можливому втручанню РФ у вибори 2020 року, - Помпео

Держсекретар Майк Помпео впевнений, що Вашингтон зможе протистояти РФ у разі її можливого втручання в президентські вибори 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Так", - відповів Помпео на запитання журналіста, чи є впевненість, що США готові, якщо Москва спробує втрутитися у вибори 2020 року.

"Я не знаю, чи досягнемо ми досконалості, але подивіться. (...) У нас (нинішньої адміністрації. - Ред.) були одні (проміжні. - Ред.) вибори в 2018 році. Росіяни теж мали намір втрутитися в цю справу. Ми діяли досить ефективно. У нас, звичайно, були безпечні і надійні вибори, і ми зменшили здатність росіян впливати на ці вибори", - додав глава держдепартаменту США.

Він зазначив, що уряд зосереджений на запобіганні втручанню не тільки Росії, але й Ірану, Північної Кореї, Китаю.

"Будь-кого, хто хоче зіпсувати американські вибори", - уточнив держсекретар.

За його словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоб у США були "вільні і справедливі вибори".

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Раніше комітет з розвідки Сенату США опублікував доповідь, у якій заявив, що не виявив доказів зміни підсумків голосування на виборах 2016 року через "втручання Росії".

Водночас сенатори впевнені, що Москва намагалася вплинути на хід виборів 2016 року. "Починаючи мінімум з 2014 і мінімум до 2017 року, російська влада націлено діяла проти пов'язаної з виборами інфраструктури, причому як у масштабах усіх США, так і на регіональному рівні", - йдеться в документі.

Тим часом, спецпрокурор Роберт Мюллер, який проводив розслідування про імовірне втручання Росії у вибори 2016 року, під час слухань у Конгресі США заявив, що Москва спробує втрутитися у вибори в США в 2020 році.

"Вони роблять це, поки ми сидимо тут. І вони збираються зробити це на наших наступних виборах", - сказав спецпрокурор законодавцям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139725
 
 
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Докатились называется ... Американцы бодро рапортают о том , шо они в состоянии противостоять москалям ... аха ... США готовы противостоять возможному вмешательству РФ в выборы 2020 г., - Помпео - Цензор.НЕТ 5810
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сказал бы рыжий - не поверил бы сразу.
помпею на процентов 70 можно верить....
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Гордая заявочка: "в прошлый раз они нас натянули, но на этот раз мы наденем пояс верности!".
СлабО им, конечно, парашку так натянуть, чтоб ей было не до чужих выборов.
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Технически штатам это по силам. Но они категорически не хотят. Воли нет!
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Ну да, воли им на пояс верности как раз и хватает. Впрочем, как и нам.
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