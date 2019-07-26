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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Путін (10264) Донбас (12602) Клімкін (1478)

 Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україні нереально домовитися з Росією про Донбас, оскільки Росія використовує цю територію, щоб у майбутньому федералізувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він розповів на зустрічі в Veteran Hub.

"Я вважаю, що неможливо укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу. Це неможливо. Я кажу, що нам потрібна якась ситуативна домовленість про припинення вогню, про припинення цієї гарячої фази війни, безумовно, але укласти угоду неможливо, оскільки Путін хоче, щоб Україна, до якої ми з вами прагнемо, не існувала", - наголосив Клімкін.

Що стосується Мінських домовленостей, міністр зазначив, що виведення російських військ - це хороша річ. Але він знав, що домовленості не будуть діяти, оскільки в обох країн різні інтереси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО немає єдності щодо вступу України найближчим часом, - Клімкін

"Їх не можна привести до компромісу. Наш інтерес - повернути Донбас, не тільки територію, а й людей. І поступово включити Донбас у наш простір, а путінський інтерес - це зробити Донбас контрольованою територією", - переконаний міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139723
 
   
 Топ коментарі
 
Добре хоч зараз обрали преза, у якого не було бізнесу з рф і який не отримував кошти з держбюджету рф на пропагандистські фільми про побєдобєсіє.
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Это ты так считаешь, а новопредставленный президент другого мнения. Вот увидишь - первым его шагом будет коалиция с платформенщиками за смерть и получение конституцыонного большинства!!!!
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Дик це зрозуміло будь-кому окрім зелених овочів.
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ты не пробовал смотреть предыдущие его декларации??
это за три года разом... те 3% годовых...))))
ты похоже полезный идиот
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9% річних доходу від бізнесів це "неможливо"? Ти смішний? Бізнес це ж не депозит! Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7641
Зєбіли тму і зєбіли, що повні невігласи!
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и в открытую декларацию попали доходы с теневых активов.
ты конечно идиот, но порох не идиот..))))))))))
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Подивися на пику цього "Касьянова", якщо почнуть бити не по пачпорту а по морді, воно перше під роздачу потрапить!
Воно уславилося тим, що розводило людей на патріотизмі, збирало гроші на начебто "геніальні розробки", прикарманювало їх, а лохам показувало туфту, типу тубуса від гранатомету, з прикрученими скочем моторчиками від китайського квадрокоптера, Коли від нього вимагали звіту, куди ж воно витратило гроші, влаштовувавло істерики: "Тут страну спасать нада а ви пра какіє-та атчьоти і смєти!"
Але цей шахрай має хуцпу і сере у фісбукє і лахі йому вірять
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Пусть Касьянов ПРО БЕНЮ НАПИШЕТ . И ЛЕЩЕНКО ПРО БЕНИ НАПИШЕТ.
Даже американцы расследуют аферы Бени , а " правдолюб" Касьянов язык в Ж засунул
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Юрий Касьянов
12 год ·

Порошенко сегодня ходил на допрос. Заявил, что это - "политические преследования". Нет, Петя, нет. В этом деле нет никакой политики. Потому что ты - не политик. Ты - вор, присвоивший в смутные девяностые сладкие куски национального богатства Украины, создававшегося трудом многих поколений. Ты вор, продолжавший усердно красть на посту президента, и наживавшийся даже на войне, на оборонных заказах. На крови солдат, защищающих Украину.
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Вор якраз Касьянов. вор і шахрай, що тривалий час розводив людей на патріотизмі.
портянка написала, що Порох продав Лєнкузню на 300 млн. баксів.
Форбс оцінив ВСІ актива Порошенка у 800 млн. баксів.
ВСЕ - 800млн.
Один невеличкий завод - 300млн.
Тобі в цих цифрах нічого не муляє?
Ще раз. 6 українських і 3 закордонних фабрики Рошен, кілька цукрозаводів і крохмальних заводів, агрофірми по вирощуванню цукрового буряку та кукурудзи, міноритарні частки у десятках бізнесів - 800 млн.
Лєнкузня - 300 млн.
Тобі не здається, що портянка набрехала?

А мародер у нас Коломойський. Він сам хвалився тим, що у 2014 його фірми постачали бронежелети за подвійною ціною!
Але ти все одно слуха придворних брехунів Коломойського та обрав ляльку Коломойського.
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да не выбирал я ту ляльку коломойского, порохоботы, попуститесь...ну я надеюсь, следствие вскоре разберется, кто там сколько и кому
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А что там, Пинчук, фирташ, каломойша и иже?
Када их на трубу?
А то у вас разум возмущенный кипит как-то однобоко?)))
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я знову ж, в 2963-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А хто сказав що його інтерес не співпадає з інтересом бені і його цуцика ?Які гарантії ?
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а вы зебилы писали что в апреле Петя сбежит за границу. Уже почти август а Петя тут. Вы отвечаете за свои слова?
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Странно, но Петро Лексеич нам 5 лет втирал что освобождение Донбасса возможно только дипломатическим путем. Врал, наверное...
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ВОЗМОЖНА Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9576 . только дипломатическим путём . Ты смысл слова - возможно , понимаешь ?
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Кацап, с утра патрет ***** поцьомкало?
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тот Литро Лексеич даже капитуляцию в Минске подписал. Но выполнять зассал, решив шо его поднимут на вилы, поэтому максимально тянул время. И дотянул пока получил смачного пинка под зад !
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Порох не здав, і він "винний"? Вава капіітулює, він- "херой"? Ото ви тупі
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Россия использует эту территорию, чтобы в будущем федерализировать УкраинуИсточник: https://censor.net.ua/n3139723
,....Во первых Россию нужно везде сейчас называть Московия с при соединёнными колониями,чтобы весь Мир понимал сущность ненасытных варваров, Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4329 .
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С ****** невозможно, с сепаратистами не ведем.
Остаётся зачистка территории или договариваться с Гондурасом.
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Все правильно.
И Волкер что ответил?
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предполагаю, что то типа что другого плана, кроме минска нет и надо его выполнять)
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Климкин намекает что оно и минск выполнять не хочет.
Потому что нет заинтересованности.
Заинтересованность нужно повышать путем введения настоящих санкций,а не решать "украинский вопрос" за счет Украины,т.е. выполняя хотелки кремля.

Это Климкин так сказал.
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ну я понимаю, остались к раше только самые злобные санкции, прибереженные на случай, если она нападет полномасштабно...западу вообще важно решить проблему быстро и любой ценой
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Пусть действуют по закону.
В их частном случае по уставу ООН.
Подачки в виде: если Украина будет хорошо себя ввести мы введем санкции раше,если плохо - снимем НЕ НУЖНЫ.
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ну тут сложно--мы же сами четко в ООН не заявили о нападении со стороны раши, и заключили с ней еще минские договорняки...а европе что делать?ну ее представители и при подписании минска были, и в миссии обсе мониторят
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Откуда вы знаете что не заявили?
Вы смотрели засекреченное первое заседание совбеза?
Там было четкое заявление оформленное как заявление ВР.
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то какое то не такое обращение, если ты об государстве--агрессоре...да и появилось оно через год, после агрессии...ну и там раша действовала гибридно,а Украина сразу пошла на минские договоренности и горячая фаза закончилась, в любом случае совбез, где раша с правом вето ничего бы не решил
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В 2014 году в марте месяце было обращение по Крыму и там четко сказано что "в результате действий ВС РФ".

Никакой должной по уставу ООН реакции от ООН не последовало,а само заседание сделали закрытым.
Т.е. засекретели для общественности.
Это называется прозоро.
Демократия и гласность.

Потом были обращения от ВР в ООН от 2015 года и от 2016.

От 2015 начинается так

Україна залишається об'єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації, яку вона здійснює, серед іншого, і через підтримку та забезпечення масштабних терористичних атак.

Менш ніж за два тижні внаслідок військових обстрілів та дій підтримуваних Росією терористів у Волновасі, Донецьку та Маріуполі загинуло понад 50 мирних громадян України.
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мдя...ну тогда у меня плохие новости, толку с оон никакого нет...хотя это и не новость
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То, что говорит Климкин очевидно любому здравомыслящему человеку. Но нет. Зебилы хотели великой победы, наступать, только вперед, освободить всех и все, российская армия - это пустяк, с которым можно не считаться. Какой Минск, если нужно только вперед? Добро пожаловать в реальность, зебилята, лозунги закончились, начинаются суровые будни. Доброе утро.
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то порохоботи вже за мирне рішення чи просто позвездіти?
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А ты позвэздиты , чы шось сказать хотел . ? Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8724 .
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Ты хочешь военного решения? А оно у тебя есть. Нет, нету. Россию военным путем не победить. И гибридным путем тоже будет победить очень сложно(если возможно просто по причине того, что у России куда больше ресурсов ,чем у Украины). Но уже скомороху придется понять эту простую истину. Поглядим, на что он здатен. Только результатом будет совсем не то, на что ты рассчитываешь, а намного хуже.
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Те що говорить Клімкін - зрозщуміле лише ідіотам.
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странно, а мне казалось, что зебилы, согласно линии поведния их кумира хотят как раз таки минск выполнить
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Ситуация такова, что все будет не очень здорово - будем выполнять Минск или не будем. Украину загнали в этот тупик с одной целью: снести ее. Если Зеленский пойдет на поводу у Путина - будет не очень здорово, не пойдет - также будет не очень здорово. Пока американцы все сдерживают. От Украины мало что зависит, уж от Зеленского тем более. Я это к тому, что когда зебилы наезжали на пороха, они считали его всемогущим с неограниченными возможностями, который по каким-то причинам не хотел их использовать для защиты страны. Это конечно не так. И вот "это не так" в расчет никто не принимал. Вот теперь хотелось бы, чтобы использовался такой подход относительно Зеленского. И поглядим, что из всего этого выйдет.
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От Украины мало что зависит, уж от Зеленского тем более.
как насчет выполнения политической части минска, путем внесения изменений в конституцию?голоса в новом составе рады, думаю найдутся, хотя петя с порохоботами попрепятствует, организовав 3ий майдан
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Для этого и нужен был абынепетя.
Для внесения изменений в конституцию,а не для ощастливливания зеботов бесплатным газом и 4 000 зарплатой.
Теперь уже поздно думать.
Теперь только получать то что выбрали.
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ну может, это к лучшему, хотя сложно сказать точно
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Затем последует Закарпатье, Полесье, Волынь, юг. Затем - страны нет. Вот это цена вопроса. Готов платить?
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откуда такая инфа?тут можно сказать, что донбасс кровью заплатил за это, а на что готовы другие регионы?
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Досить цитувати цього Дибіла - Кліма Чугункіна. Людина, що не має ніякого відношення до дипломатичної служби не заслуговує жодної уваги.
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А ты имеешь отношение к дип. службе? Наверное нет. Тогда какой смысл слушать тебя? Наверное еще меньше...
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Та каждый каломойшин бот - дипломат , проФФессор в экономике и эксперд в военном деле . С ними спорить бесполезно . .
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То не бот бени, ТО ВРАГ УКРАИНЫ, которому просто платят в хремле за ОБГАЖИВАЕТЕ страны
А для хремля что главное? - оторвать Украину от Европы и загнать обратно в концлагерь " братских" народов
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Судя по писанине бениних ботов , кремль им прилично доплачивает . Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1350.
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Чим вирізняється ПЄС від решти українських партій та рухів? Тим що у них, як типових путіністів навколо всі вороги. Тут вони перевершили навіть Шарія, хоч серед сєпарів має друзів. Все що створює порошенко пронизано махровим українофобством.
Один з найяскравіших прикладів це, його виступ 2011-го у Шустера з рекламою книги "Бабий яр". Брехня Порошенко була ще й в тому що, він казав що, книга була заборонена в СРСР, а на справді вона видавалася великими накладами разів чотири.
Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4469
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Мне просто интересно , за кого ты голосовал? За бпп или опзж?
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Климкин ездил с Петей на переговоры по Минску, рассказывал все 5 лет, что Минск -нашефсьо, а теперь оказывается, с путеным нельзя договориться
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ну тогда он не мог этого говорить, а теперь он последние дни на работе, можно излить душу)))
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Так лалалаше просто зочется полалакать 😀😀😀
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А теперь оказывается, он всегда решительно осуждал!
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Він завжди коливався разом з лінією партії.
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где то в глубине души осуждал, но молчал, ибо того требовала политика партии)))
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Я поняла, а при Овоще когда был послом в ФРГ, осуждал режим Януковича, но представлял его. Такой вот когнитивный диссонанс.
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Хочеш сказати що, за правду Порошенко міг відігнати Клімкіна від годівниці і тому Клімкін вимушений був брехати українцям?
Так це відомо всім: місце сидіння визначає світогляд. Це, аксіома совкової бюрократії. Клімкін типовий совковий номенклатурник, який так себе і веде. Нічого нового чи цікавого.
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ЦН публикуйте лучше Пристайко
Это актуальнее и интереснее
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Это который теперь будущая новая власть и который ездит с Зе на международные переговоры
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ЦН публикуйте лучше Пристайко/-требует пропагандистка раши тудєй под германским флажком,сутками в ЦН сидящая.
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есть доказательства?или тролль Иван Петрович Сидоров просто тупой балабол?в спам
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есть доказательства?или тролль Иван Петрович Сидоров просто тупой балабол?в спам/Иван Петрович Сидоров не воюет с украинскими флажками. Он воюет с путинскими пропагандонами под флажками забугорными.
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Читай лучше комиксы Марвела . Куда уж актуальней , для тебя . И интересней . Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1218 .
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Европейцы ездят по хорошим дорогам , едят КАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, В ШКОЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧАЮТ ТРИ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКА .
А совок бухает , на дорожных ямах портит свои заработанные деньги ( машины) и травиться всякими дрянными продуктами.
Позорище смотреть как совок приезжает в ЕС - три слова связать не могут
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София, не перегибай.
В Польше в школах учат 1 иностранный.
И продукты - дерьмо, пластмассовые помидоры и резиновая свинина.
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в Европе , чтобы ребенок поступил в колледж - он должен иметь три европейских языка. У меня тоже дети учатся, и с мамами общаемся. Три европейских языка для Европы становится нормой жизни .. может Польша просто еще Европу не догнала.
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В Польше такого нет. И уровень обучения кстати хуже чем в Украине, в частности по математике и по языкам.
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Помидоры пластиковые , но НОРМЫ ПЕСТИЦИДОВ ВНИХ СОБЛБДЕНЫ.
В Украине кто проверяет нормы пестицидов? Кто проверяет пальмовое масло в продуктах? А в ЕС жесткие нормы
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София, ну е-мое, пестициды вообще-то дорогая вещь, просто так их никто сыпать горстями не будет И таки да, проверяют, во всех сетях супермаркетов есть отделы качества, там без проверки на пестициды и тяж.металлы партию к реализации не возьмут. Пальмовое масло в Европе разрешено, к твоему сведению, в тех же пределах что и в Украине.
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В украинских школах то же учат три европейских языка.
Раньше это были:английский(очень редко другой- французский или немецкий),русский и украинский.

Потом с провозглашением независимости русский язык в украиноязычных школах перестали учить.
Но добавился второй иностранный по выбору.
Многие школы по причине недостатка учителей не английского иностранного языка выходят из ситуации нанимая учителя русского языка.
Т.е. выбор только формально есть,по факту второй иностранный это тот какого учителя наняла школа.

В русскочзычных школах получается четыре языка.
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английский то у нас учат "не только лишь все", но мало кто его хорошо знает
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Потому что мало кто использует его практически.
Знания без практики забываются организмом как не нужные организму.
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Я вам скажу, что с языком в Украине ЧП. Вот пример - европейская фирма , работают люди из многих стран ЕС ( немцы, испанцы, англичане) - и они общаются между собой НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕМЫ сразу на несколких языках.
Вся масса украинских специалистов, как бы не надувала щеки , будет вызвать у европейцев только улыбку во время разговора .
А МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ - жто сплошные тупые блатники , толку от того народу нет ( и все это в интресах раши работает)
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100 баллов
ПОТОМУЧТО в школах до сих пор не поменяли методику изучения языка. А в ЕС есть нормы А1, А2, В1, В2 - и им должно соответствовать знание языка
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возможно дело не в методиках...или не только в методиках...все же западноевропейцу легче выучить другой западноевропейский из за большей схожести между ними...типо как украинцу легче выучить польский, например
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Словацкий язык - почти украинский. Словаки владеют немецком и английским.
1. МОЖет ПОРА ПЕРЕЙТИ НА ЛАТИНИЦУ?
2. Методика изучения языка отличается- в ЕС не грузят правилами много , а набирают базу слов - СПЕЛЛИНГ - ОПРЕДЕЛЕННОЕ количество слов в неделю учить и писать много раз
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В украинских школах методика преподавания звука придуманная кгбистами - ВСЮ ДИЗНЬ УЧИТЬ И НЕ ЗНАТЬ.

Что такре знание языка? Это когда математическую задачу модно понять и решить на иностранном языке. Я спроситЬ СКОЛЬКО СТОИТ ЭТА ФУТБОЛКА - это не знание языка
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Мировое правительство ( Сорос, масоны, мировой еврейский капитал и пр.) поставило перед смотрящим по Украине задачу: закончить войну-деньги любят тишину. Но не сказало как её выполнить.Двухтуровый мечется между путиным и 13 000 погибших от путинцев украинцев.
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Нащо з пафосом розповідати банальні речі, які відомі всім і давно? Аби нагадати про своє існування?
Коли п'ять років тому, я на пальцях пояснював що всі обіцянки досягнення миру політичним шляхом є маразмом то, порохобои вили про велич Поці Поросьонко і геніальність його політики. Скільки нам тут любили мозок про миротворців, які прийдуть і порядок наведуть. Я казав тоді це повня фігня, ніяких миротворців не буде, а порохоботи волали як світ під керівництвом сивочолого нагне московію. І таких прикладів маса, але саме смішне що вся ця розумовообмежена соєва маса продовжує вчити нас життю.
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Так теперь у них старая новая байка
«Великий Петя заключил Минск чтобы обмануть Запад и *****, а в это время вооружить армию. Минск не надо соблюдать»
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А твоё вяликое *****, он вот ка с утра встаёт, так даже кушать не может, чтобы не нагадить всему миру. Ты бы делом занялась бы что ли, борщ ,там сварила, или тоже кушать не можешь
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Іншими словами Поця надув наших західних партнерів.
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Да. А шо такого? Ведь подписывал Кучма!

(С) от европейцев и патриотов, не чета нам, агентамкремля 😁
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Скорее всего это начало отказа от этих территорий. Климкин очень аккуратно начинает эту идею, игра будет долгой.
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Не самый плохой вариант , учитывая нынешнюю ситуацию . Забрать те территории , на условиях х.йла , будет означать конец державы Украина . Климкин толковый чувак . Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4213 .
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То ПЄС вже за здачу територій чи це виконання домовленостей ***** з Баригою?
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"поскольку Россия использует эту территорию, чтобы в будущем федерализировать Украину."
Источник: https://censor.net.ua/n3139723
Золотые слова.

Берешь территорию союзной республики, куда уже лет так сто стекалось с империи разное гуано (потому что на шахты работать брали уголовников), моришь там часть населения голодом, другую часть коренного населения высылаешь в места мантульные, после чего остаются на той территории одни урки "социально близкие", а чтобы им "не скучно было" еще таких же им досылаешь вместе с ВОХРой и их потомками. И вуаля - имеем новый этнос, новый "донбасский народ", который отжал себе Донбасс - территорию Украины, а теперь и всю страну под себя начинает перекраивать.
Да вот только чудес не бывает. Невозможно "перекроить" страну без согласия ее правящего класса. Из чего делаем вывод, что бОльшая часть правящего класса Украины на "перекрой" согласная. Примечательно, что никакой другой страны у них у них нет, и нигде они больше не велкам, даже в самой дикой, зараженной москитами Африке, а вот поди же ты. Может, они жабры отрастили, чтобы дышать в безвоздушном пространстве и собираются катапультироваться на планету Нибуру? "Будем посмотреть"(С)
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Скажите, а вот эти вот трубы, которые производит Пинчук - они что, какие то сугубо уникальные? То есть Пинчук - мировой монополист, и кроме него никто нигде в мире этих труб не производит, это штучный товар, который больше не у кого купить?
Я к тому, что если не будет Украины, зачем будет нужен "украинский" Пинчик с его трубами?
У других стран и другие "Пинчуки", и другие трубы есть.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін
 
 
 
 
 
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