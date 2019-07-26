 Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він розповів на зустрічі в Veteran Hub.
"Я вважаю, що неможливо укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу. Це неможливо. Я кажу, що нам потрібна якась ситуативна домовленість про припинення вогню, про припинення цієї гарячої фази війни, безумовно, але укласти угоду неможливо, оскільки Путін хоче, щоб Україна, до якої ми з вами прагнемо, не існувала", - наголосив Клімкін.
Що стосується Мінських домовленостей, міністр зазначив, що виведення російських військ - це хороша річ. Але він знав, що домовленості не будуть діяти, оскільки в обох країн різні інтереси.
"Їх не можна привести до компромісу. Наш інтерес - повернути Донбас, не тільки територію, а й людей. І поступово включити Донбас у наш простір, а путінський інтерес - це зробити Донбас контрольованою територією", - переконаний міністр.
это за три года разом... те 3% годовых...))))
ты похоже полезный идиот
Зєбіли тму і зєбіли, що повні невігласи!
ты конечно идиот, но порох не идиот..))))))))))
Воно уславилося тим, що розводило людей на патріотизмі, збирало гроші на начебто "геніальні розробки", прикарманювало їх, а лохам показувало туфту, типу тубуса від гранатомету, з прикрученими скочем моторчиками від китайського квадрокоптера, Коли від нього вимагали звіту, куди ж воно витратило гроші, влаштовувавло істерики: "Тут страну спасать нада а ви пра какіє-та атчьоти і смєти!"
Але цей шахрай має хуцпу і сере у фісбукє і лахі йому вірять
Даже американцы расследуют аферы Бени , а " правдолюб" Касьянов язык в Ж засунул
12 год ·
Порошенко сегодня ходил на допрос. Заявил, что это - "политические преследования". Нет, Петя, нет. В этом деле нет никакой политики. Потому что ты - не политик. Ты - вор, присвоивший в смутные девяностые сладкие куски национального богатства Украины, создававшегося трудом многих поколений. Ты вор, продолжавший усердно красть на посту президента, и наживавшийся даже на войне, на оборонных заказах. На крови солдат, защищающих Украину.
портянка написала, що Порох продав Лєнкузню на 300 млн. баксів.
Форбс оцінив ВСІ актива Порошенка у 800 млн. баксів.
ВСЕ - 800млн.
Один невеличкий завод - 300млн.
Тобі в цих цифрах нічого не муляє?
Ще раз. 6 українських і 3 закордонних фабрики Рошен, кілька цукрозаводів і крохмальних заводів, агрофірми по вирощуванню цукрового буряку та кукурудзи, міноритарні частки у десятках бізнесів - 800 млн.
Лєнкузня - 300 млн.
Тобі не здається, що портянка набрехала?
А мародер у нас Коломойський. Він сам хвалився тим, що у 2014 його фірми постачали бронежелети за подвійною ціною!
Але ти все одно слуха придворних брехунів Коломойського та обрав ляльку Коломойського.
Када их на трубу?
А то у вас разум возмущенный кипит как-то однобоко?)))
,....Во первых Россию нужно везде сейчас называть Московия с при соединёнными колониями,чтобы весь Мир понимал сущность ненасытных варваров, .
Остаётся зачистка территории или договариваться с Гондурасом.
И Волкер что ответил?
Потому что нет заинтересованности.
Заинтересованность нужно повышать путем введения настоящих санкций,а не решать "украинский вопрос" за счет Украины,т.е. выполняя хотелки кремля.
Это Климкин так сказал.
В их частном случае по уставу ООН.
Подачки в виде: если Украина будет хорошо себя ввести мы введем санкции раше,если плохо - снимем НЕ НУЖНЫ.
Вы смотрели засекреченное первое заседание совбеза?
Там было четкое заявление оформленное как заявление ВР.
Никакой должной по уставу ООН реакции от ООН не последовало,а само заседание сделали закрытым.
Т.е. засекретели для общественности.
Это называется прозоро.
Демократия и гласность.
Потом были обращения от ВР в ООН от 2015 года и от 2016.
От 2015 начинается так
Україна залишається об'єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації, яку вона здійснює, серед іншого, і через підтримку та забезпечення масштабних терористичних атак.
Менш ніж за два тижні внаслідок військових обстрілів та дій підтримуваних Росією терористів у Волновасі, Донецьку та Маріуполі загинуло понад 50 мирних громадян України.
как насчет выполнения политической части минска, путем внесения изменений в конституцию?голоса в новом составе рады, думаю найдутся, хотя петя с порохоботами попрепятствует, организовав 3ий майдан
Для внесения изменений в конституцию,а не для ощастливливания зеботов бесплатным газом и 4 000 зарплатой.
Теперь уже поздно думать.
Теперь только получать то что выбрали.
А для хремля что главное? - оторвать Украину от Европы и загнать обратно в концлагерь " братских" народов
Один з найяскравіших прикладів це, його виступ 2011-го у Шустера з рекламою книги "Бабий яр". Брехня Порошенко була ще й в тому що, він казав що, книга була заборонена в СРСР, а на справді вона видавалася великими накладами разів чотири.
Так це відомо всім: місце сидіння визначає світогляд. Це, аксіома совкової бюрократії. Клімкін типовий совковий номенклатурник, який так себе і веде. Нічого нового чи цікавого.
Это актуальнее и интереснее
А совок бухает , на дорожных ямах портит свои заработанные деньги ( машины) и травиться всякими дрянными продуктами.
Позорище смотреть как совок приезжает в ЕС - три слова связать не могут
В Польше в школах учат 1 иностранный.
И продукты - дерьмо, пластмассовые помидоры и резиновая свинина.
В Украине кто проверяет нормы пестицидов? Кто проверяет пальмовое масло в продуктах? А в ЕС жесткие нормы
Раньше это были:английский(очень редко другой- французский или немецкий),русский и украинский.
Потом с провозглашением независимости русский язык в украиноязычных школах перестали учить.
Но добавился второй иностранный по выбору.
Многие школы по причине недостатка учителей не английского иностранного языка выходят из ситуации нанимая учителя русского языка.
Т.е. выбор только формально есть,по факту второй иностранный это тот какого учителя наняла школа.
В русскочзычных школах получается четыре языка.
Знания без практики забываются организмом как не нужные организму.
Вся масса украинских специалистов, как бы не надувала щеки , будет вызвать у европейцев только улыбку во время разговора .
А МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ - жто сплошные тупые блатники , толку от того народу нет ( и все это в интресах раши работает)
ПОТОМУЧТО в школах до сих пор не поменяли методику изучения языка. А в ЕС есть нормы А1, А2, В1, В2 - и им должно соответствовать знание языка
1. МОЖет ПОРА ПЕРЕЙТИ НА ЛАТИНИЦУ?
2. Методика изучения языка отличается- в ЕС не грузят правилами много , а набирают базу слов - СПЕЛЛИНГ - ОПРЕДЕЛЕННОЕ количество слов в неделю учить и писать много раз
Что такре знание языка? Это когда математическую задачу модно понять и решить на иностранном языке. Я спроситЬ СКОЛЬКО СТОИТ ЭТА ФУТБОЛКА - это не знание языка
Коли п'ять років тому, я на пальцях пояснював що всі обіцянки досягнення миру політичним шляхом є маразмом то, порохобои вили про велич Поці Поросьонко і геніальність його політики. Скільки нам тут любили мозок про миротворців, які прийдуть і порядок наведуть. Я казав тоді це повня фігня, ніяких миротворців не буде, а порохоботи волали як світ під керівництвом сивочолого нагне московію. І таких прикладів маса, але саме смішне що вся ця розумовообмежена соєва маса продовжує вчити нас життю.
«Великий Петя заключил Минск чтобы обмануть Запад и *****, а в это время вооружить армию. Минск не надо соблюдать»
(С) от европейцев и патриотов, не чета нам, агентамкремля 😁
Источник: https://censor.net.ua/n3139723
Золотые слова.
Берешь территорию союзной республики, куда уже лет так сто стекалось с империи разное гуано (потому что на шахты работать брали уголовников), моришь там часть населения голодом, другую часть коренного населения высылаешь в места мантульные, после чего остаются на той территории одни урки "социально близкие", а чтобы им "не скучно было" еще таких же им досылаешь вместе с ВОХРой и их потомками. И вуаля - имеем новый этнос, новый "донбасский народ", который отжал себе Донбасс - территорию Украины, а теперь и всю страну под себя начинает перекраивать.
Да вот только чудес не бывает. Невозможно "перекроить" страну без согласия ее правящего класса. Из чего делаем вывод, что бОльшая часть правящего класса Украины на "перекрой" согласная. Примечательно, что никакой другой страны у них у них нет, и нигде они больше не велкам, даже в самой дикой, зараженной москитами Африке, а вот поди же ты. Может, они жабры отрастили, чтобы дышать в безвоздушном пространстве и собираются катапультироваться на планету Нибуру? "Будем посмотреть"(С)
Я к тому, что если не будет Украины, зачем будет нужен "украинский" Пинчик с его трубами?
У других стран и другие "Пинчуки", и другие трубы есть.