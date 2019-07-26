 Абсолютно правильним буде перейти на страхову медицину, але поки це не на часі, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, таку думку висловив лідер партії Дмитро Разумков в ефірі шоу "Право на владу" 25 липня.

"Абсолютно правильним підходом буде перехід на страхову медицину, але це можна зробити тільки тим, хто сьогодні працює, і кому, в принципі, і підприємства, і вони самі зможуть оплачувати, знову ж таки виходячи з рівня доходів, нормальну страховку", - зазначив він.

За страхової медицини в зоні ризику залишаються категорії, які без підтримки держави вижити не в змозі, - діти, пенсіонери та громадяни з особливими потребами. А таких в Україні зараз, на жаль, більшість, тому, додав Разумков, це питання, яке вимагає серйозної роботи і найближчим часом не може бути вирішене.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України з 1 квітня припинило фінансувати лікування пацієнтів, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Раніше передбачалося, що пацієнти зможуть підписати декларацію з лікарем про 1 липня 2019 року.

Реформа первинної медицини стартувала в Україні 1 квітня 2018 року. За словами в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, з того часу вже 75% українців підписали декларації з сімейним лікарем або лікарем. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, в тому числі і приватному, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи "Електронне здоров'я".