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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Здоров'я
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Все про:медицина (755) страхування (31) реформи (1612) Разумков Дмитро (115) Слуга народу (167)

 Абсолютно правильним буде перейти на страхову медицину, але поки це не на часі, - Разумков

Партія "Слуга Народу" вважає, що медицина в Україні має бути страховою, однак зараз для цього зовсім не час.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, таку думку висловив лідер партії Дмитро Разумков в ефірі шоу "Право на владу" 25 липня.

"Абсолютно правильним підходом буде перехід на страхову медицину, але це можна зробити тільки тим, хто сьогодні працює, і кому, в принципі, і підприємства, і вони самі зможуть оплачувати, знову ж таки виходячи з рівня доходів, нормальну страховку", - зазначив він.

За страхової медицини в зоні ризику залишаються категорії, які без підтримки держави вижити не в змозі, - діти, пенсіонери та громадяни з особливими потребами. А таких в Україні зараз, на жаль, більшість, тому, додав Разумков, це питання, яке вимагає серйозної роботи і найближчим часом не може бути вирішене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В екстреній медичній допомозі впровадять нову диспетчерську систему: гроші виділеніо регіонам, вже проводять тендери, - Супрун

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України з 1 квітня припинило фінансувати лікування пацієнтів, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Раніше передбачалося, що пацієнти зможуть підписати декларацію з лікарем про 1 липня 2019 року.

Реформа первинної медицини стартувала в Україні 1 квітня 2018 року. За словами в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, з того часу вже 75% українців підписали декларації з сімейним лікарем або лікарем. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, в тому числі і приватному, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи "Електронне здоров'я".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139719
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, самое главное и актуальное - дать рукаму языку статус государственного и подальше отвести войска (желательно за Киев)
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Пан Разумков - ще та балаболка. Говорити можна навчити і папугу. Та вирішувати "вопросы" - то вже мозок треба мати, а не смартфон. Від цих невігласів ми тільки то і будемо чути: "..это вопрос, который требует серьезной работы и в ближайшее время не может быть решен.." Що у перекладі з мови папуг на людську означає - не знаємо ні бельмеса як то робиться і у найближчий час (та й надалі - теж) знати не будемо.
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тот умный просто не знает что есть семейное страхование,т.е для всей семьи, а при чем здесь дети и пенсионеры? Для них совсем другая история. Главное в офис переехать и задержать судно для показухи, что ЗЕ не сцыкло….
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Ну да, самое главное и актуальное - дать рукаму языку статус государственного и подальше отвести войска (желательно за Киев)
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тот умный просто не знает что есть семейное страхование,т.е для всей семьи, а при чем здесь дети и пенсионеры? Для них совсем другая история. Главное в офис переехать и задержать судно для показухи, что ЗЕ не сцыкло….
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Детям и пенсионерам может оплачивать государство.
Ну это же очевидно)))
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Имеются ввиду дети которым не могут оплатить родители и пенсионеры потому что у них маленькая пенсия.
Туда же инвалиды.
Все это вместе называется социально не защищенные категории.
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Він показав, що прекрасно говорить українською без акцента, але не хоче, бо зневажає. Говорив, що на Донбасі також "розуміють і говорять українською", але для "єднання країни" можливо в регіонах ввести російську. Далі на слова, що 73% -- плебеї, він скипів і кричав, що "цей вислів не парламентський і не студійний, НЕ МОЖНА! НЕ МОЖНА!" Отже свободи слова вже не буде.
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Как это не ко времени?!
А проводить геноцид "доктор смерть" - ко времени?!
Че быстрее будет переход на страховую медицину, тем больше жителей Украины останутся в живых.
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В России уже давно перевели на страховую медицину... Меньше умирать стали? Только усложнилось получение медицинской помощи - особенно, неотложной... Дело не в программах, а в людях, и их отношении, к работе...
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В россии государственное страхование,а не коммерческое.
Расходуются государственные деньги,а контролируют чиновники.
Поэтому ничего и не изменилось.
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Ваш пост означает лишь одно - вы вообще не понимаете что такое страховая медицина, кто, что и где страхует и как это работает. Изучите для старта тему. Надеюсь в Гугле вас еще не забанили. И тогда вы поймете, что это тема классная, но к нам она на данном этапе не применима. Потому что мы застряли в таком прошлом, что аж страшно... .
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Сразу видно,что вы никогда не пользовались страховой медициной. Будете подыхать в коридоре больницы сутки пока страховая не даст добро на оплату.
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Есть понятие неотложной помощи, к которому страховая медицина не имеет никакого отношения
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Столкнулся и оценил и страховую и неотложную.Не советую.Вам не понравилось бы-уверен.
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У вас наверное или очень дешевая страховка или какая-то левая, не распространенная, которая не имеет договора с клиникой (если этот случай был в ЕС). У громадного большинства украинцев в своей стране зарплаты не хватит чтоб покрыть месячный взнос за нормальную европейскую страховку. Потому и не ко времени.
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Практически максимальная ,в частном госпитале. На операцию по апендициту оформляли 10,5 часов ,пока он не лопнул.Взяли кровь из вены на анализ ,через 2 часа пришли сказали свернулась.(лаборатория этажом выше,40 секунд на лифте) Взяли снова.Опять ожидание на полтора часа. Потом рентген-ожидание.Потом МРТ.Еще один анализ крови и все это время куча ,куча,куча документов. Ожидание подтверждения со страховой.Итог-4200 евро.2 дня в госпитале.Ведро антибиотиков.Врачь русскоговорящий. Вопрос--оно того стоит?
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Может стоит просто попробовать,прежде чем советовать другим?
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А за пенсіонера ти платитимеш страховку ? А їх дофіга .
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Не нужно лукавить. Пойдите в любую поликлинику и поинтересуйтесь, есть ли там вообще врачи и медсестры способные вести электронный документооборот. Вот на этом вся реформа как когда-то начиналась, так теперь и заканчивается.
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а вот это не проблема и решается курсом занятий, так за 3 и уже можешь запросто работать в любой программе. Не думаю, что в Украине она сложная и дорогая. Кстати, многие заведения Германии делают еще все по старинке, т.е путем писания....
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Не говорите глупостей. Нужно было сказать "...могла бы решиться", вот это "бы" и есть камень преткновения - могла решиться, но не решится. И я в этом уверен.
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а кто был уверен еще год назад, что президентом будет скоморох? Вы ничего не знаете о медицине как таковой. Уже давно работают электронные документы...вопрос просто в другом-а на фик это зе и его узеленского….Это тема интересная, но не здесь
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Еще как решается!
В начале 2000, мы внедряли одну программу в бухгалтерии одного очень крупного предприятия, так там старые тетки привыкшие делать все ведомости, оборотки и т.п. исключительно вручную на бумаге, устроили саботаж - отказывались работать (и учиться) то им то не так, то еще что-то: "не удобно", "не понятно", "я вручную сделаю быстрее чем та программа"...Слава богу Главбух была вменяемая женщина и дала им установку, что мол хотите или нет но программа все равно будет, а кто не сможет на ней работать уже через месяц - заявления на стол.....Так те сами начали за нами бегать чтобы их обучили и через месяц их уже нельзя было заставить делать что то вручную....И все такие: "ой так классно, так удобно"
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" Напомним, Министерство здравоохранения Украины с 1 апреля прекратило финансировать лечение пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом "

Я не подписал . Нема с кем подписывать . Все нормальные или в Словакию или в Чехию уехали . Осталась толькр или алкашня или дилетанты . Провинция Кировоградской области .
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Абсолютно правильно - это бесплатная медицина, как это записано в Конституции. Как это сделано в Великобритании. Розумков, не расстраивай народ, вылетишь через пару месяцев, "слуга" он, ага.
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"Деньги ходят за пациентом"
Я не был пациентом последние лет 10...., наверное.
За кем пошли мои деньги?
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Слабак ты, Волчек. Я не был пациентом (кроме зубного) лет больше 20! Даже не знаю, где там карточка в поликлинике. Будь здоров!!!
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У тебя по теме есть, что сказать?
Или просто бла-бла-бла?
Попрошу без фамильярности.
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Ніхто на форумі не знає краще вас, куди ваші гроші пішли, і чи були вони у вас.
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Медицина страховая, обучение платное, наука сама зарабатывает, дороги платные...(про соответствующий этим затратам рост доходов населения молчок) народ, ты смекаешь, к чему ребятки дело ведут?
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Добро пожаловать в Европу! Или Вы ее как-то по-другому себе представляли?
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Та да чего там париться пока откаты идут, вот через годиков пять с новым и переходите
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Мова не на часі, медицина не на часі. Що на часі? Надати Вавришу без тендеру можливість освоїти пів мільярда гривень? А скільки разів бюджет проекту збільшать?
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У нас все нужно делать, но все как-то "не ко времени". За что ни возьмись - всегда появляются траблы "по-главнее".
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с 1 апреля прекратило финансировать лечение пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Источник: https://censor.net.ua/n3139719

плати налоги, не плати налоги - главное декларация с врачом..а если государственной медициной не пользуюсь, то часть налогов скостят..?
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.... чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.(с) "Ревизор"
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Пан Разумков - ще та балаболка. Говорити можна навчити і папугу. Та вирішувати "вопросы" - то вже мозок треба мати, а не смартфон. Від цих невігласів ми тільки то і будемо чути: "..это вопрос, который требует серьезной работы и в ближайшее время не может быть решен.." Що у перекладі з мови папуг на людську означає - не знаємо ні бельмеса як то робиться і у найближчий час (та й надалі - теж) знати не будемо.
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Какая страховая медицина, если не работает экономика. Деньги должны работать, а не ждать, когда их распилят на другие цели или вдруг развалится банк.
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Вы себе противоречите, с одной стороны говорите что не работает экономика , а с другой и начинать не надо. Конечно давно пора вводить и частные мед страховки и государственные. Единственное что меня не устраивает в страховках за границей что она не покрывает 100%. А должна покрывать 100 %. Что бы человек ,если попал на операцию, был спокоен что все оплатится. При посещении врача обычном, можно покрывать не 100%, а 80 , что бы не сидели очереди просто так. Так же страховка должна покрывать ритуальные услуги и роды.
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Ну надо как то начинать, да, дети и пенсионеры - социально мало защищенные слои населения, им должно оплачивать государство.даваите начнем с того , что человек который работает, ему болеть нельзя, допустим его страховка должна распространятся и на его семью, и скажем на родителей пенсионеров.
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Люди должны чувствовать социальную защищенность. Медицина , образование ,на первом месте
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Если как-то начинать, то оно как-то и получается. Кое-как вернее. В строительстве без инженерии никуда, вначале проект, исследования, тестирования, дискуссии. А в социальных "реформах" все нахрапом. Побежали в одну сторону - рухнуло. Побежали в другую... Сплошной эксперимент на жизнях людей. И ответственных и наказанных за головотяпство - нет. Тем более нельзя поручать ничего человеку исполняющему обязанности, тем более гражданину другой страны, ей тут не жить, детей не рожать, ответственности никакой... Начинать любое руководство надо с персональной ответственности головами, причем головами всего рода. Когда голова руковредителя будет знать, что в заложниках вся его семья, а не чужие люди, желание повластвовать у большинства отпадет.
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До Вашого відома в Україні близько 16% пенсіонерів які не мають рідних . І що тоді на них "распространітся" ? І звідки ?
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Розумков уверен, что только он принимает АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНЫЕ решения. Первый же визит к психологу даст диагноз "мания величия".
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лучшее лекарство пару гранат и автомат калашникова
.........
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А что ко времени? геноцид от Супрун??? Больные, пострадавшие сколько могут ждать???
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Значит на оплату медицинской услуги всем категориям граждан и работающим и не работающим у государства деньги есть.
А вот оплатить только не работающим - нету?
Или на что он вообще намекает?
Что ничего не изменится и медмцина будет бесплатной (т.е. оплачиваться) государством только на бумаге.
Ну пускай зебики разбираются в этом абсурде.
Если головой не доходит,поймут через жопу.
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Не надо оплачивать не работающим. Если в семье работает один человек, жена и дети тоже имеют право пользоваться страховым полисом . Пенсионеры и так заработали свою бесплатную страховку.
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Страховая медицина уже есть на крупных заводах. Вернее что-то похожее. Работники отчисляют часть денег в специальную кассу, откуда потом берут на лекарства через больничный лист. Если сюда добавить отчисления соцстраха, то проучится страховая медицина,. но только для работающих.
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Для вирішення всіх проблем медицини необхідно дотувати "Еротекс" яким саме довбають в телерекламі, і дуже швидко стане непотрібною будь яка страхова медицина...
P.S.
Медична апаратура - імпортна, ліки - імпортні, технології - імпортні а отже вартість всієї цієї собачої радості як в Європі! Питання: А українці можуть платить як європейці? АВідповідь, Ні !
Так про що розмова?
І за державний кошт не лікують, і за "страховку" лікувати не будуть!
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Ну не в каждой больнице вам будут делать операции. Где вам нужно высоко точное оборудование. Не плохо бы для начала своих , хороших докторов выучить, предоставляя возможность и оплачивать самым перспективным,период учебы в Европе , по договору , что 5 лет после учебы должен отработать в Украине.такие программы очень способным студентам предоставляют в других странах. Оборудование, надо закупать, значит надо, нет, значит своим обходиться.
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Пять лет работы "интерна" в Украине, стоимость обучения в Европе не окупят! Это получается что для начинающих "врачей" украинцы станут подопытными кроликами, а потом "дохтора" опять погребут туда где обучались...
Очень выгодно и перспективно!
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Ну сейчас же украинцы платят и за импортное оборудование и за импортные лекарства. Откуда деньги? Страховка даст возможность перераспределять тем, кто больше нуждается прямо сейчас, а не только тем, кто готов сегодня больше заплатить.
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И в этом вопросе он "плавает"...
Умняков, Супрун пытается внедрить британско-испанскую модель медобслуживания, когда оплата медуслуг (всех!) производится за счет УЖЕ уплаченных налогов! Дополнительных отчислений как, например в Израиле (мас бриют - налог на здравоохранение) - НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ!
Мля, за_бали эти недоумки, вещающие с умным видом, не вникая в суть...
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Оно не со зла. Просто слабо петрит. Да и мед. мафии денежек нужно подбросить.
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"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку", - отметил он(это не дело "слуг"),но вот это ихнее НЕ служение -"При страховой медицине в зоне риска остаются категории, которые без поддержки государства выжить не в состоянии - дети, пенсионеры и граждане с особенными потребностями. А таких в Украине сейчас, к сожалению, большинство, поэтому, добавил Разумков, это вопрос, который требует серьезной работы и в ближайшее время не может быть решен.,,,
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Весь мир сидит на страховой медицине, даже любимый Разумкова сруський мир перешёл на страховую медицину, а видете Зедебилоидам перейти рановато, потому что пиз..ть деньги станет посложней. Главное деб..м 73% сказать рановато и они как попугаи с ним согласятся
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страховая медецина 1.отсекает фармацевтическую мафию 2. чего греха таить - за проводимые операции часть денег идет в карман врачам как благодарность, с которой они не платят налоги. 3. повышает ответственность врачей 4.повышает качество и контроль услуг.Но если сейчас "вовсе не время", то когда-то же начинать надо.Любые реформы не популярны, но они приносят результат. Если для субсидий на газ, электр. государство находит деньги, точно так же должно находить для не защищеннных слоев населения было бы желание
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Какую страховую медицину, чучело огородое?
ГОСУДАРСТВЕННУЮ страховую медицину или ЧАСТНУЮ страховую медицину?
О какой частной страховой медицине лопочет этот клоун, если у пенсионеров размер пенсии 40 баксов в месяц?
Это существо хоть в курсе, чт в США для людей старше 65 лет существует государственная страховая медицина Medicare?
И вот все они такие, все это новые нардепы из блохеров, безработных, домохозяек и свадебных фотографов, новые литса с моггом размером с горошину.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАбсолютно правильним буде перейти на страхову медицину, але поки це не на часі, - Разумков
 
 
 
 
 
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