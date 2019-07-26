 Абсолютно правильним буде перейти на страхову медицину, але поки це не на часі, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, таку думку висловив лідер партії Дмитро Разумков в ефірі шоу "Право на владу" 25 липня.
"Абсолютно правильним підходом буде перехід на страхову медицину, але це можна зробити тільки тим, хто сьогодні працює, і кому, в принципі, і підприємства, і вони самі зможуть оплачувати, знову ж таки виходячи з рівня доходів, нормальну страховку", - зазначив він.
За страхової медицини в зоні ризику залишаються категорії, які без підтримки держави вижити не в змозі, - діти, пенсіонери та громадяни з особливими потребами. А таких в Україні зараз, на жаль, більшість, тому, додав Разумков, це питання, яке вимагає серйозної роботи і найближчим часом не може бути вирішене.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України з 1 квітня припинило фінансувати лікування пацієнтів, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Раніше передбачалося, що пацієнти зможуть підписати декларацію з лікарем про 1 липня 2019 року.
Реформа первинної медицини стартувала в Україні 1 квітня 2018 року. За словами в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, з того часу вже 75% українців підписали декларації з сімейним лікарем або лікарем. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, в тому числі і приватному, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи "Електронне здоров'я".
Ну это же очевидно)))
Туда же инвалиды.
Все это вместе называется социально не защищенные категории.
А проводить геноцид "доктор смерть" - ко времени?!
Че быстрее будет переход на страховую медицину, тем больше жителей Украины останутся в живых.
Расходуются государственные деньги,а контролируют чиновники.
Поэтому ничего и не изменилось.
В начале 2000, мы внедряли одну программу в бухгалтерии одного очень крупного предприятия, так там старые тетки привыкшие делать все ведомости, оборотки и т.п. исключительно вручную на бумаге, устроили саботаж - отказывались работать (и учиться) то им то не так, то еще что-то: "не удобно", "не понятно", "я вручную сделаю быстрее чем та программа"...Слава богу Главбух была вменяемая женщина и дала им установку, что мол хотите или нет но программа все равно будет, а кто не сможет на ней работать уже через месяц - заявления на стол.....Так те сами начали за нами бегать чтобы их обучили и через месяц их уже нельзя было заставить делать что то вручную....И все такие: "ой так классно, так удобно"
Я не подписал . Нема с кем подписывать . Все нормальные или в Словакию или в Чехию уехали . Осталась толькр или алкашня или дилетанты . Провинция Кировоградской области .
Я не был пациентом последние лет 10...., наверное.
За кем пошли мои деньги?
Или просто бла-бла-бла?
Попрошу без фамильярности.
плати налоги, не плати налоги - главное декларация с врачом..а если государственной медициной не пользуюсь, то часть налогов скостят..?
.........
А вот оплатить только не работающим - нету?
Или на что он вообще намекает?
Что ничего не изменится и медмцина будет бесплатной (т.е. оплачиваться) государством только на бумаге.
Ну пускай зебики разбираются в этом абсурде.
Если головой не доходит,поймут через жопу.
P.S.
Медична апаратура - імпортна, ліки - імпортні, технології - імпортні а отже вартість всієї цієї собачої радості як в Європі! Питання: А українці можуть платить як європейці? АВідповідь, Ні !
Так про що розмова?
І за державний кошт не лікують, і за "страховку" лікувати не будуть!
Очень выгодно и перспективно!
Умняков, Супрун пытается внедрить британско-испанскую модель медобслуживания, когда оплата медуслуг (всех!) производится за счет УЖЕ уплаченных налогов! Дополнительных отчислений как, например в Израиле (мас бриют - налог на здравоохранение) - НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ!
Мля, за_бали эти недоумки, вещающие с умным видом, не вникая в суть...
ГОСУДАРСТВЕННУЮ страховую медицину или ЧАСТНУЮ страховую медицину?
О какой частной страховой медицине лопочет этот клоун, если у пенсионеров размер пенсии 40 баксов в месяц?
Это существо хоть в курсе, чт в США для людей старше 65 лет существует государственная страховая медицина Medicare?
И вот все они такие, все это новые нардепы из блохеров, безработных, домохозяек и свадебных фотографов, новые литса с моггом размером с горошину.