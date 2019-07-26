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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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Все про:затримання (2963) моряки (677) Росія (19094) СБУ (4553) танкер (20)

 Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви

Члени екіпажу російського танкера Neyma, затриманого в порту Ізмаїл Одеської області, приземлилися в московському аеропорту Домодєдово рейсом з Кишинева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше в четвер пресцентр Служби безпеки України повідомив про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

Читайте також: Сподіваюся, затримання російського танкера не вплине на переговори про звільнення українських моряків, - Полозов

Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139718
 
 
 Топ коментарі
 
не будут. Они будут громко ржать с зебилов!
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А війну припинити і Крим віддати вона не готова була?- Запитай у свого Штірліца.
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Дивны дела твои, Господи...
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....

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Ну, сейчас начнут рассказывать про "жестоких, подлых бендерах", и о "муках в плену"...
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не будут. Они будут громко ржать с зебилов!
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А війну припинити і Крим віддати вона не готова була?- Запитай у свого Штірліца.
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Откуда такая инфа??? Кинь ссыль, почитаю... Или ты сам от себя наваял свои мысли?
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Від Андрєя Сєнченка. БЮТівець, громадянин РФ. Дружина теж громадянка РФ.
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Сенченко- громадянин РФ. Ну і ми бачимо як почали відбілювати РФ- і Іловайськ вона готова була полишити, і всіх полонених віддати... І Крим РФ не окупувала- його Турчинов віддав сам, тобто і тут вона ні до чого...

Браво, зебіли. Що завтра придумаєте?
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Что ты ******* сказки рассказываешь! Давай мы лучше тебя куда нибудь отдадим - можно не "в замен", можно просто так!
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широко известен и факт коли )(уйло предложив Пороху забрать Крым и Донбасс. потим добавив ще Кубань та 43 258 000 еврив. але Порох разреготавсь. сказав що на вийни вин бильш набарижить. та кинув слухавку.
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Скажи, ти ідіот? Коли під Іловайськом взяли десантників та танкістів, то їх пропонували обміняти на можливість виходу з оточення. На що рос офіцери сказали:"ето вайна, с патєрямі нє щітаємся", і почали лупити з арти по селу. Полонені в шоці були. Їх згодом обміняли на воду та харчі, проте більшість з них полишили службу в армії.
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Изучи тему лучше, где задержали десантников
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Я пишу про тих, що були взяті в полон ус.Червоносільському, під Іловайськом. Є ще кілька епізодів, що не так, лахта?)) АйПі відклеївся? Іхтамнєт?))))
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Тєрскіх, Сарданян, Чернов, Баданін і т.д. Ще був один танкіст обгорівший, хз чи вижив, замотали як мумію. Так що, "житєль нєабьятнай", це ти вивчи питання краще, бо такі методички тобі не дадуть. Починай вити про іхтамнєт.
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Бурята обгоревшего никто в плен не брал, десантников задержали в глубоком тылу ВСУ, в 20 км от границы. За 5 с половиной лет войны, в плен брали только двух ГРУшников. ГРУ, это разведка, они в боевых действиях участия не принимают. Надо разделять граждан РФ и в/с РФ. В Чечне было два украинских батальона, Билого, и Корчинсконо, Украина воевала с РФ?
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Не надо разделять. Кацапы инфицированы чуть менее чем все.
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Українська держава надавала Корчинському фінансування та озброєння ? Наші танки їздили в Чечні ?
Наша зброя там стріляла ?
Чи може президент України був задіяний в керуванні певних військових операцій ?
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Так думаю, теперь про возврат наших моряков можно забыть надолго.
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А ти надіявся на щось інше? "Шарпання" України продовжується... Однак, на сторожі, зараз, не "Бровко кудлатий", з іклами, а "кучерявий Бяшка"... З чим я усіх, і "поздоровляю"...
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Приказ отдавал лично-🤡🐒💩каломойный
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Что ни прахобот,то знаток Морского Права
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Хорошо, что зебилы в морском праве разбираются
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Любой свадебный фотограф лучше разбирается в морском праве,чем прахоботы.
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не понимаю, как СБУ столько времени терпит от нанятых ботов прямые оскорбления как вот этот Nikos KGB
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PS Пороха и пророхоботов уже пару есяцев как нет, а вот Зе и зебилоиды - суровая реальность!
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так они теперь до конца правления ЗЕ свои огрехи на порохоботов цеплять будут. Вы только почитайте, зеботы ни словом о ботоксном и его проделках....
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А чего мне читать, я это (что будет именно так) говорить начал после 1го тура президентских выборов. В сериале "Слуга народа" нет никакой расейской агрессии - там именно гражданская война инспирированная олигархами для наживы, которая после их разгона новым преЗедентом плавно сошла на нет...Так что это очевидный ход: прекратить стрельбу, убрать войну (и агрессию Расеи) с экранов зомбоящика... переговоры с террористами ополченцами....особый статус Луганды ...а конечном итоге посадить попередников за разжигание гражданской войны (всех активистов туда же).
Самое трудное в этом плане - это прекратить стрельбу, но все дело в том, что этот план Расее более чем выгоден - она получает все то что и хотела - снятие с нее вины (и санкций) и навешивание Украине на шею балласта в виде федерализации Украины где Луганда полностью ей подконтрольна и будет обладать особым статусом и тормозить любые подвижки Украины в сторону ЕС. Так что Расея ради этого и стрельбу прекратить и даже войска втихоря выведет.......
Но для Украины это будет ПОЛНАЯ ЖОПА в десятки раз хуже вечной войны!!!!
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Ну да ,многие из них уже на российских каналах.И не боятся ехать,что характерноЧлени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви - Цензор.НЕТ 4588
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Это же ПОРОХОБОТЫ, горлопанили и горлопанят за Порошенка. Вникайте.
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Xy*lo putin beshenstve, vsju noch nespal, takuju operaciju "xoxli" isportili, daze sinjak pod glazom nepostavili feisbeshnim marjakam, prosta vikinuli ix obrarno stranu pomoiku... Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви - Цензор.НЕТ 9288
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те хоть и суки последние, но хотя бы фатерлянд свой любили.
мы и етого не делаем .....
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а пару лет в Лукьяновке их попарить и судилово устроить с переносами заседаний на пол года?
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Навіщо їх випустили , тримали, б для обміну, знов зрада, слимаки.
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разница между правовой Украиной и племенем с вождём всё более очевидна. удивляют комментаторы. предлагающие воевать с бандитом по бандитски. для непонятливых- во первых проиграешь, во вторых сам бандитом станешь.
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Украине нужно разрабатывать своё сильное "БУХ",чтобы племя с вождём больше не заглядывало на наши земли,они таки дурни,где появляются то говорят,что это фсё ихнее ,хотя за спиной не замечают свою бескрайность Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви - Цензор.НЕТ 7896
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не просто надо. а вопрос выживания. и искать союзников везде.
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Американські пристрасті Трампа з Мюллером: як реагувати Україні ... Украине нужно широко улыбаться и тоже махать в ответ Трампу,а больше нужно заниматься экономикой и усиливать Украинскую армию. Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви - Цензор.НЕТ 8351
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они- москвичи? а говорили, чт в керчи экипаж набирали...., значит фсб...
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Не понятно , как это , танкер виноват , а экипаж нет ?
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Приказ с Большого Верха - попробуй, не исполни... Не думаю, что экипаж при делах. Просто подходящее по размеру судно, чтобы заблокировать проход
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За час не возможно разобраться виноват экипаж или нет. Капитулянт ЗЕ отпустил потенциальных свидетелей-соучастников международного преступления, без каких-либо разбирательств.
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А ты уверен, что там ТОТ САМЫЙ ЭКИПАЖ? Если уж, поменяли название корабля - значит, понимали, что могут быть подобные проблемы? Могли и экипаж сменить... Кроме того, они выполняли требование госоргана своей страны... А так - "и овцы сыты, и сено - целое...". Дело возбуждено, моряков - выпустили, танкер - "вещдок"... А "простой" - ой "в какую копеечку, влетит...". Не плавает, грузы не возит - значит, не приносит прибыли. А плата за пребывание в порту?
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Для того чтобы выяснить "тот это экипаж или не тот" необходимо было провести следственные действия. А экипаж отпустили без выяснений.
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А тебе что, докладывают обо всех "следственных действиях" по делу? А кто ты такой? Объясняю "для тех, кто в танке" - есть такое понятие: "профессиональная этика"... Даже два следователя, сидящие в одном кабинете, могут не знать, какие следственные действия проводит коллега, по своему делу... Об этом имеет право знать руководитель следственной группы, начальник следствия, и надзирающий прокурор... Ты кто, из этих трёх лиц?
А проверить можно по спискам в "судовой роли"... При каждом заходе в порт фиксируются фамилии экипажей судов... По ним можно отследить изменения в экипаже любого судна... Для этого не нужны "следственные действия" - достаточно дать простой запрос в порты, и получить ответ...
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какая разница, тот или другой. Подозрение, суд, тюрьма, обмен на наших пацанов. А какой там экипаж, дело десятое.
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То есть Вы пришли на работу, вам дали автомобиль, мусора остановили, авто в розыске сбило человека . А какой там водитель дело десятое?
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законы читайте. Сразу привлекут и будут разбираться, НО НИКТО НЕ ОТПУСТИТ!!!

И еще, какие нормы морали Вы хотите по отношению к оккупантам?

Должны сидеть! На судне должны "найти" наркоту, оружие. И пусть доказывают. Только обмен на наших пацанов.
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Судя по Вашим постам, Вы за Зебоба голосовали.
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не, я за Пороха во втором.
Проблема в том что за кем правда тому сложнее. Мое мнение мы не должны действовать так как свинорусы. Поймите моряков рашка должна отдать сама и заплатить нехилые компенсации и следующий раз понимало что это очень дорого. Если захватить и поменять, наши корабли там ходят постоянно, они других захватят и история повторится.
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Я тоже за Пороха.

Вы правы. Но по отношению к мокшанцам нельзя действовать Правом, их надо просто давить.

Учитывая менталитет мокшанских дикарей, войну мы остановим только тогда, когда раша умоется кровью и пойдут матерям гробы. Тогда будет недовольство мокшан и есть шанс прекратить войну.
Зеукатыванием не получится..... Мы по Праву действуем, а они воспринимают это как слабость.

Не того выбрали главнокомандующим. Этот Зе - мягкий очень и неопытный, шмаркля одним словом.
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А по-вашему, полиция должна отпустить водителя без разбирательств и выяснения всех обстоятельств ?
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А где доказательства, что экипаж другой ?
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Ну все правильно!
Екіпаж не той що блокував наші судна в Керч.протоці, то для чого їх затримувати!?
СБУ респект!
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Дивны дела твои, Господи...
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....

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Да щас. Работало региональное СБУ,а баканов ни сном,ни духом. Это анархия какая-то. А "толик-тепловизор" хрен пошевелится без спросу.
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Слыш, товарищ Керенский, вас помада выдала!

Хош сказать шо жопа тебе подаёт сигнал уже по факту случившегося?
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Тактика на зе-колени ,не оправдана. С волками жить ,по волчьи выть.
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Не истерите! Все всё знают и все всем озабочивиются! -бочиваются, -бочиваются, -бочиваются, -бочиваются... Шире рот! Улыбка!
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Перемога нє случілась
Зарано тут почали співати оди сміливості та державницькій позиції президента.
Ніц нема !!!!
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Да уж!Уважаемый Бутусов так облажался! Он так в ротик 🤡заглядывал и👏,а оказалось,что виновато ржавое корыто
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Хтось розчарується, а хтось продовжуватиме чекати на дива...
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все правильно сделано. Судно арестовано екипаж отпущен. Что вы плять хотели? что б арестовали екипаж который вообще не при делах? Чем тогда от кацапов отличатся будем?
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А откуда вы знаете что экипаж ни при делах? Так быстро отпустили как будто испугались собственной смелости.
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Если бы испугались то и судно отпустили?
Они хоть дураки ну не полные кретины екипаж свой посылать в Украину. Уверен у СБУ есть данные о екпиаже который там был. На другом корабле где то всплывет
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Вот это аргумент... они же не дураки... Вы как мужик из анекдота... мы не обосрались.. мы не обосрались.....
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а, ну Ваш аргумент повнушительней, быстро отпустили значит это они.
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А что мешало им пару дней подержать и выяснить? Если украинские власти такие трусливые обосранцы, зачем вообще было это затевать?
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Скорее было так:
- Вы моряк с "Neyma"?
- Нет, я моряк с "Nika Spirit".
-...??? А где моряки с "Neyma"?
- А х.. его знает. Так мне идти домой?
- Да, да. Конечно. Извините что потревожили.
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Вся лахта и зеботы кричат в один голос, что "экипаж другой". Но доказательств тому, что экипаж другой нет.
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На первой ветке кричали что это был договорняк Зе с х-лом. когда отпустили вопят зачем отпустили. Уже определитесь там.
А если кто то и был с того самого екипажа это всплывет. Ждем новую инфо.
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По данным штаба, со стороны одного из распознанных кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут. ...Пора нашим украинским изобретателям подумать придумать установку,чтобы могла генерировать лучи,которые могли на расстоянии 100 метров и больше воздействовать на на наглость ватников и ослаблять их гопотность Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви - Цензор.НЕТ 9747
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Направлений інфразвуковий свисток можливо зробити за день-два + пара дуже великих балонів зі стиснений повітрям!
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Наши моряки в плену, катера у парашенцев.
Танкер, который блокировал проход у нас, а моряков мокшании отпустили.....

С таким говнокомандующим мы далеко не "уедем"...….
Конечно, проще всего жрать шаурму и прыгать по фонтанам...….
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧлени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви
 
 
 
 
 
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