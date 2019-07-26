 Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Раніше в четвер пресцентр Служби безпеки України повідомив про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.
Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.
В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.
Браво, зебіли. Що завтра придумаєте?
Наша зброя там стріляла ?
Чи може президент України був задіяний в керуванні певних військових операцій ?
террористамиополченцами....особый статус Луганды ...а конечном итоге посадить попередников за разжигание гражданской войны (всех активистов туда же).
Самое трудное в этом плане - это прекратить стрельбу, но все дело в том, что этот план Расее более чем выгоден - она получает все то что и хотела - снятие с нее вины (и санкций) и навешивание Украине на шею балласта в виде федерализации Украины где Луганда полностью ей подконтрольна и будет обладать особым статусом и тормозить любые подвижки Украины в сторону ЕС. Так что Расея ради этого и стрельбу прекратить и даже войска втихоря выведет.......
Но для Украины это будет ПОЛНАЯ ЖОПА в десятки раз хуже вечной войны!!!!
мы и етого не делаем .....
А проверить можно по спискам в "судовой роли"... При каждом заходе в порт фиксируются фамилии экипажей судов... По ним можно отследить изменения в экипаже любого судна... Для этого не нужны "следственные действия" - достаточно дать простой запрос в порты, и получить ответ...
И еще, какие нормы морали Вы хотите по отношению к оккупантам?
Должны сидеть! На судне должны "найти" наркоту, оружие. И пусть доказывают. Только обмен на наших пацанов.
Проблема в том что за кем правда тому сложнее. Мое мнение мы не должны действовать так как свинорусы. Поймите моряков рашка должна отдать сама и заплатить нехилые компенсации и следующий раз понимало что это очень дорого. Если захватить и поменять, наши корабли там ходят постоянно, они других захватят и история повторится.
Вы правы. Но по отношению к мокшанцам нельзя действовать Правом, их надо просто давить.
Учитывая менталитет мокшанских дикарей, войну мы остановим только тогда, когда раша умоется кровью и пойдут матерям гробы. Тогда будет недовольство мокшан и есть шанс прекратить войну.
Зеукатыванием не получится..... Мы по Праву действуем, а они воспринимают это как слабость.
Не того выбрали главнокомандующим. Этот Зе - мягкий очень и неопытный, шмаркля одним словом.
Екіпаж не той що блокував наші судна в Керч.протоці, то для чого їх затримувати!?
СБУ респект!
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....
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Хош сказать шо жопа тебе подаёт сигнал уже по факту случившегося?
Зарано тут почали співати оди сміливості та державницькій позиції президента.
Ніц нема !!!!
Они хоть дураки ну не полные кретины екипаж свой посылать в Украину. Уверен у СБУ есть данные о екпиаже который там был. На другом корабле где то всплывет
- Вы моряк с "Neyma"?
- Нет, я моряк с "Nika Spirit".
-...??? А где моряки с "Neyma"?
- А х.. его знает. Так мне идти домой?
- Да, да. Конечно. Извините что потревожили.
А если кто то и был с того самого екипажа это всплывет. Ждем новую инфо.
Танкер, который блокировал проход у нас, а моряков мокшании отпустили.....
С таким говнокомандующим мы далеко не "уедем"...….
Конечно, проще всего жрать шаурму и прыгать по фонтанам...….