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 У НАТО немає єдності щодо вступу України найближчим часом, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначає, що серед країн-членів НАТО немає консенсусу та єдності щодо вступу України в Альянс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Глава МЗС наголосив, що інтеграція до НАТО відрізняється від інтеграції до Європейського Союзу. Він нагадав, що у 2016 році Україна на саміті Альянсу у Варшаві взяла на себе зобов'язання відповідати стандартам НАТО до кінця 2020 року. "В НАТО у це ніхто не вірить, але, тим не менше, кажуть, що працюйте, - ми будемо вам допомагати", - заявив Клімкін.

При цьому він переконаний, що, навіть якщо Україна дійде до стандартів НАТО у безпековому і оборонному секторі і заявить про справжнє існування сталої демократії і верховенство права, низка європейських країн все одно обережно ставитися до України. На його переконання, певні країни все ще оглядатимуться на позицію Росії.

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"Тому на сьогодні ми маємо сказати чесно: в НАТО консенсусу, єдності щодо нашого членства в НАТО завтра чи післязавтра немає", - наголосив Клімкін.

"У мене є певні ідеї. Це знову-таки, не буде завтра чи післязавтра... але НАТО може прийти, я дуже обережно скажу... раніше, ніж 15 років або 10. І на це у нас є шанс. Рецепт для цього шансу - не тільки досягти стандартів НАТО для війська і так далі, а почати змінюватися самим. От якщо це нам вдасться наступним роками - я щодо НАТО дуже великий оптиміст", - заявив міністр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139715
 
   
 Топ коментарі
 
климыч адекватный....
ща его заменят на очередного шаурмятника с 2мя месяцами курсов и украинская дипломатия расцветет буйным цветом....
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вы хочете на его месте видеть членоквартального пианиста?
озвучте фамилию, може я шо то пропустил....
и да крым под ряшкой не по вине пастрора,
вы там то же тастой не шевельнули и до сих пор не шевелите.
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Курский соловей - агент фсб
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Но...но...но... Пытро Олексийовыч же обещал, что обязательно возьмут в НАТО, в своей программе прописал! Не может быть чтобы он врал!
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Неужели клим чугункин тоже кремлевской консервой оказалси??? Совсем недавно соевый мародер на митингах верещал, что благодаря его патужным рехвормам мы уже одной ногой в НАТО!
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Важко буде досягти єдності.... криваві гроші пуtLера працюють а деякі з ЄС беруть їх - продавши совість та честь.
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У каго нет 2% ВВП на оборону нет права строить Украину .
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всерияты венгерские за рашистскую монету мешают...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ НАТО немає єдності щодо вступу України найближчим часом, - Клімкін
 
 
 
 
 
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