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 Пацієнти з раком крові безкоштовно отримають новий ефективний німецький препарат, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України закупило німецький препарат для лікування онкогематологічних захворювань за кошти державного бюджету.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Понад 4 тис. флаконів препарату аспарагіназа німецького виробництва невдовзі будуть доступні в регіонах.

Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу.

У МОЗ зазначають, що закуплений препарат аспарагіназа в рази ефективніший, аніж ліки, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози: "Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу"

Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації в Україні з’явилося 76 нових препаратів - вони зареєстровані й доступні для громадян. 90% препаратів за напрямком дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше, ніж 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139714
 
 
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Есть вещи, которые обсуждать сложно.., потому что - больно
Чтобы понять, насколько больно ( никому не желаю, НИКОМУ, даже врагам), через ЭТО нужно пройти...
А уж если через эту безысходность проходишь снова и снова..., через безумную боль близкого человека, через собственное бессилие,... через предательскую мысль :" пусть это закончится"...
И уже просто считаешь тех, кто ушел навсегда, и думаешь, нет, стараешься не думать о том, что будет с тобой...(
Если эта новость - правда, то слава тому, в которого я не верю
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Большинство видов рака будет или вылечено или переведено в разряд хронических болезней к концу 2020-х. Так говорит мой очень хороший знакомый врач-онколог.
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В Штатах это работает уже давно. Насколько давно? Был 1980, болезнь Ходжкинса, 15-летний мальчик...А в Штатах уже тогда это могли вылечить!!! У нас - просто продлить существование - с помощью химио-терапии, лучевой терапии... И еще почти 15 лет мучений и надежды...надежды, которая ,увы,...
Мы безумно, нет, преступно опаздываем. И это длится десятилетиями(
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вчера только был у бати на кладбище - все то о чем Вы написали было,
была последняя надежда операция - не помогла....
и потом все - сын к отцу на кладбище...
больно так, шо не передать....
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думал все в етой жизни видел, оказывается не все - сил Вам...
с огромным уважением!
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