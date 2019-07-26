 Пацієнти з раком крові безкоштовно отримають новий ефективний німецький препарат, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Понад 4 тис. флаконів препарату аспарагіназа німецького виробництва невдовзі будуть доступні в регіонах.
Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу.
У МОЗ зазначають, що закуплений препарат аспарагіназа в рази ефективніший, аніж ліки, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%.
Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації в Україні з’явилося 76 нових препаратів - вони зареєстровані й доступні для громадян. 90% препаратів за напрямком дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше, ніж 2014 року.
Чтобы понять, насколько больно ( никому не желаю, НИКОМУ, даже врагам), через ЭТО нужно пройти...
А уж если через эту безысходность проходишь снова и снова..., через безумную боль близкого человека, через собственное бессилие,... через предательскую мысль :" пусть это закончится"...
И уже просто считаешь тех, кто ушел навсегда, и думаешь, нет, стараешься не думать о том, что будет с тобой...(
Если эта новость - правда, то слава тому, в которого я не верю
Мы безумно, нет, преступно опаздываем. И это длится десятилетиями(
была последняя надежда операция - не помогла....
и потом все - сын к отцу на кладбище...
больно так, шо не передать....
с огромным уважением!