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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5250) корупція (2482) більшість (2) Холодницький (531)

 Сподіваюся, завдяки монобільшості в новій Раді не буде політичної корупції, - Холодницький

Політична корупція в новій Верховній Раді може знизитися до нуля, вважає глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Я сподіваюся, що наявність більшості в парламенті з однієї партії, яку народ обрав на демократичних виборах, буде сприяти тому, що знизитися майже до нуля політична корупція, що не буде договірняків за голосування за закони, не буде перекуповування депутатів за ті чи інші голосування або входження у фракції", - пояснив глава САП.

"Це те, що називається політичною корупцією", - додав антикорупційний прокурор. І висловив сподівання, що в новому парламенті політичну корупцію вдасться подолати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді

"Такі надії станом на зараз є", - констатував Холодницький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139713
 
 
 Топ коментарі
 
Что значит "если"? Отбросьте свои сомнения и иллюзии. К власти пришли не просто популисты, а откровенные рейдеры с конкретными претензиями на узурпацию этой самой власти. Еще будете вспоминать каденцию Порошенко, как вольницу. Да поздно будет.
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як порошенко сприяв розквіту бізнесу медведчука
https://www.youtube.com/watch?v=8lSE1ztmsNU
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Головне питання - чи на користь Україні будуть ті закони.
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Это очень сложный вопрос.
Главное - разобраться, что мы подразумеваем под словом "користь".
После того, как мы расшифруем это слово и выберем приоритеты, можно двигаться дальше.
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а еще надо определиться что такое украина )))))))))))))
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"А еще, надо определиться, что такое Украина".
Вот с чего нужно начать - навести порядок в своей голове.
А слово "определить ся" означает - решить для себя.
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а "разобрать+ся про користь" не для себя???
шакальчик как не ****..ет, так себе в ногу
для зеленки, например, украина - ареал для охоты и зеленые шакалята корм для них..
что то вроде планктона. и сие шакалятам явно нравится.
за это они и боролись и голосовали
а у свободных иной взгляд на этот вопрос...
но шакалятам никогда его не понять и не освоить
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Тупое безграмотное чмо, тебе не разобрать ся. Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9231
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шакаленок. тебя поймали на алогичности...
нет что бы принести извинения
или это и есть формат извинений от зеленого быдла???
))))))))))))))))))))))))
что же, принимаются. хоть так..))))))))))))
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Вы не с того конца начинаете мыслить, а просто продолжаете мысль Холодницкого, а она неверна изначально!
Да ,сами депутаты, ничего на лапу получать не будут - все бабло будут грести "партийные лидеры" Чтобы это понять достаточно посмотреть кого избирали/избрали, а избрали (причем целенаправленно) людей абсолютно ничего не понимающих в законотворчестве которые тупо будут голосовать "по указке", а так же "дублеров" т.н. "старых лиц", которым не светило попасть в парламент, а можно продолжить мысль и еще вспомнить кто контролирует самих "партийных лидеров" и ту всплывает господин Коломойский.......Короче будет все та же жопа, просто Коломойский сможет существенно сэкономить на проталкивании своих законов
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Вспомнился "дирижер" Чечетов и что с ним потом сделали...
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Ну если не будет коррупции, тогда Назаре пойдешь на биржу труда за ненадобностью твоей конторы...
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думаю многие знающие поймут о чем идет речь, скажу так - закончится коррупция, закончится государственность в том виде как есть сейчас.

п.с.
Конечно хотелось бы пожить в идеально честном государстве, чисто что бы попробовать, как оно жить, работать, получать кайф от работы, от семьи, детей.... но увы.... реальность другая
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В широком смысле, петики, не будет коррупции - не будет вас.
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чукча, там где нет конкуренции там всегда коррупция..
на курсы для не очень взрослых немедленно.....
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Не врите - конкуренция как раз была, просто оппоненты тухлые.
Коллаборационисты, да мародеры.
Вот кто заставлял предыдущего президента воровать,крышевать коррупцию, сыновей да кумовьев во власть засовывать?
Растерял электорат - нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
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оппоненты тухлые сейчас у власти и не то же самое делают?
Лариса, не смешите мне здесь....
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"не то же самое делают" - по вашему власть не надо менять, так как следующие все равно воровать будут.
И этот человек рассуждает о конкуренции...
ПыСы - кто такая эта ваша Лариса?
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по моему власть нужно менять регулярно,
но не на кацапа Президента в Украине когда Украина воюет с кацапиeй...
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..."Меня терзают смутные сомненья": у нас вами окончание ника одинаковое. Может, три - пятнадцать решил, что мы с Вами - одно и то же лицо? Сподіваюся, завдяки монобільшості в новій Раді не буде політичної корупції, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9141
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так и было.... one more time sorry....
три - пятнадцать
до сих пор не понимает почему его ник еще активен...
завтра будем разбираться....
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Читайте уважно, зеботи, що він сказав. Не буде ПОЛІТИЧНОЇ корупції в парламенті, бо є більшовики і їм не потрібні голоси інших фракції. Але питання - що гірше - політична корупція чи більшовизм, тобто диктатура? Не знаю.
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Ведана? что ли? опять за порохосвина и его коррупцию тут топишь?
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а папочки на дпутатов - это не коррупция?
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и ети люди будут меня учить как вареники есть следующие 5 лет?
если морда шире телевизора ето далеко еще не признак ума....
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"Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции"
Действительно, какая может быть коррупция в однопартийной системе? Смешно же! Все потоки под себя и концы в воду. О чем разговор, если те самые "Свинарчуки", за которых перед выборами распинали Пороха, уже трутся возле Зели? Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8567
Фігурант скандалу Свінарчуків став частиною команди Зеленського

Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6601
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если это так, то распинать и новую власть начнут...
но пороха на свалку однозначно и более того, желательно с конфискацией, потому как он со своим ненажерливым семейством обгрызал бюджет, до него все дети были
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Что значит "если"? Отбросьте свои сомнения и иллюзии. К власти пришли не просто популисты, а откровенные рейдеры с конкретными претензиями на узурпацию этой самой власти. Еще будете вспоминать каденцию Порошенко, как вольницу. Да поздно будет.
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я не знаю кто вы при порошенко были, но при нем обычные люди не то, что вольницы не испитывали, а скорее наоборот, геноцид...
это не лозунг, как такие как ты думают...
это реальность...
и я лично жду отмены некоторых законов порошенко...
вот тогда и судить буду!
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т.е. когда януковощ младший. наприклад. за рик заробив мильярд баксив. то Порох десять?
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Да, да! Я хорошо помню в Верховном Совете УССР никакой коррупции не было! Ну то есть вообще! Правда и колбаса в магазинах тоже отсутствовала ( про джинсы вообще молчу ), но какая дружба народов при этом была !!!
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abc123
Не трпепись о тех временах !
Колбаса ( докторская) всегда присутствовала на прилавках -
по 2 .20 и с кусочками ветчины по 2.70.Краковскую колбасу в основном народ не брал -
цена была 3 рубля 50 копеек .
Из Курска и Белгорода , да ездили толпами и семьями у нас закупать эту колбасу по 2.20 семьями т.к. продавали по 1 кГ на руки . Могли стать в очередь 2 раза.
Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 3327
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не читайте советских газет перед обедом и не смотрите соловьева. Впрочем , любителям Скотов и зебилам этого не обьяснить!
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Монополия всегда приводит к росту цен. а отсутствие конкуренции к некачественной продукции. ну може в политике по другому.
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В политике , монополия приводит к узурпации . .
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Господи, яке щастя Україні підвалило, і зарплати вчителям по 4 000$.., і повна відсутність "політичної корупції".., і "Баканову нужно можна позвонить на счёт этого чёрта".., і навіть є перспектива що осінню завдяки неврожаю на овочі рівень життя українців так підніметься, що борщовий набір коштуватиме дорожче чорної ікри!..
P.S.
На дачі з картоплею повний завал, такого поганого врожаю я просто не пригадую! Є дуже висока вірогідність що ціна на картоплю до весни підніметься гривень до 40-50 за кілограм. От невідомо тільки чи всі тоді будуть із задоволенням поглядати на столі на ЗЕлень...
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Весільні фотографи та іведучі відмовляться від хабарів у розмірах мільйонів баксів? ХА! Як сказала розумна людина - кого не можна купити за 5 тисяч купують за сто тисяч. Олігатори зелену шмарклю та його кодлу ВЖЕ купили з потрохами.
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Поки що тільки москалі та порохоботи його соплю й ковтають.Довга ж бо зараза їм в помиях трапилася-як би не захлинулись часом.
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Ого,тут стільки розумників:
Не буде корупції не буде й держави!
Без корупції-це диктатура!

Зробіть Закон,як в США і крапка:

1)Конкретні юридичні і морально-етичні вимоги, що пред'являються до чиновників вищого рангу і рядових держслужбовців:
а)Державну службу розглядати як таку сферу діяльності, з якої виключені особисті чи інші фінансові інтереси, що перешкоджають сумлінному виконанню боргу.
б)Держслужбовці не повинні брати участь у фінансових операціях, при проведенні яких передбачається використання закритої урядової інформації або використовувати таку інформацію в особистих цілях.
в)Службовцям категорично забороняється в якій би то не було формі заохочувати підношення або приймати подарунки від будь-яких осіб або групи осіб, які домагаються від них здійснення будь-яких офіційних дій, що мають разом з ними будь-які спільні справи або здійснюють діяльність, регульовану органом, в якому працюють ці службовці.
г)В обов'язок службовцям поставлено доповідати "до відповідних інстанцій про всі помічені випадки корупції.
2)Традиційно обмежені можливості отримання додаткового доходу понад основнa ( "кар'єрнa") зарплатa.

а)Чиновники, які призначаються Президентом США, взагалі не можуть отримувати "якої б то не було дохід протягом всього терміну служби за послуги і діяльність, що виходить за рамки безпосередніх службових обов'язків.
б)Порядок подання фінансових декларацій американських чиновників регламентує Акт про етику поведінки державних службовців

в)Виконавчий наказ суворо наказує всім службовцям Білого Дому та інших виконавчих відомств не пізніше 90 днів з дня набрання чинності надати керівникам своїх відомств за формою, що додається наступну інформацію:
1) Список найменувань всіх корпорацій, компаній, фірм та інших форм організації бізнесу, організацій, а також загальноосвітніх та інших інститутів, з якими службовець безпосередньо або через дружину, неповнолітніх дітей або інших членів його сім'ї в даний момент має справу.
2) Згідно з формою, що додається, від чиновника вимагається надання списку всіх його особистих кредиторів, кредиторів його дружини, малолітніх дітей і інших, які проживають разом з ним членів сім'ї.
3) Інформація про наявність у всіх вищевказаних осіб нерухомої власності.
4) Комерційні, фінансові та інші інтереси.

Перевіркою займається спеціально призначаються в будь-якому державному управлінні або департаменті особи або групи осіб, комісії, які при необхідності можуть запитувати додаткову інформацію, викликати на бесіду самих чиновників, проводити розслідування. Для чиновника наслідки виявлення допущених ним порушень можуть виразиться у вигляді застосування до нього одного з таких заходів впливу:

1)часткова або повна дискваліфікація

2)переміщення на нижчу ступінь
3)пропозиція припинити "конфліктні" фінансові зв'язки
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не будет политической коррупции?
да будет гулаг, а там всегда коррупция,
диктатур без нее не бывает
как раз только конкуренция очищает от коррупции
а остальное - симуляция для идиотов, телесериал
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Всё с Порохом воюешь .? А тем временем у мудачука 13% , а у националистов аж - 2 Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9352 ... Ну воюй дальше .
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А ты все за Пороха топишь? А тем временем он вместе с мудачуком!
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.Рассказывай про это старушкам на лавочке , возле подъезда ,, но не мне Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1059 .. Те может и поверят .
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Самые тупые люди в мире , те которые свято верят СМИ .. Особенно олигархическим . Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7169 .
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Самые тупые люди в мире, те которые свято верят Порошенко.
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Ты на меня не отвлекайся ,, смотри своё Г+Г . Сподіваюся, завдяки монобільшості в новій Раді не буде політичної корупції, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9176 .
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Не будет коррупции?Представляю как сидит в ВР фотограф или свадебный тамада,которые,за всю жизнь, в руках не держали бошьше десяти косарей гринов,а им предлагают за одно голосование в два раза больше.А они такие - НЕТ! НЕ НАДО!Мы честные!Мы за справедливость!Ведь прикол в том,что монобольшинство настолько разношерстное,что диву даешься - как они оказались в одной фракции?Как будут сидеть рядом и голосовать дипломат и патриот Яременко и откровенный СЕПАРАТОР бужанский?Как?Монолитно?Ну тогда,кто-то из них лжец.Шоу продолжается!Просто интересно - по окончанию будет смех или слезы?
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"Представляю как сидит в ВР фотограф или свадебный тамада,которые,за всю жизнь, в руках не держали бошьше десяти косарей гринов,а им предлагают за одно голосование в два раза больше"

Не суди всех по себе. Лучше представь рожу Ахметова, когда его посадят за подобную попытку.
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Ахметова ... посадят )) Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4224 Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4224 ... Я таких -фантастически наивных, чуваков , как ты , наверное ещё никогда в жизни не видел . Немыслимо .
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Посадят так же как Фирташа и Порошенко.
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Ну ну .. Мечтать не вредно . Сподіваюся, завдяки монобільшості в новій Раді не буде політичної корупції, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7864 . А Фирташ если и сядет то в США а не в Украине . . И то это под вопросом . 5 лет , самые могущественные в мире -США , не могут добиться даже его выдачи . Это тебя легко посадить , или меня , а миллиардера почти невозможно .
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..Та канешна ,, я ж и не спорю . Главное , в это беззаветно верить . .
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Главное что не нужно делать коалиционное правительство, торговаться по квотам. Есть уникальная возможность набирать людей по их уму и опыту, а не лозунгам.
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Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции - як при мародерах
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Корупція нікуди не дінеться, але буде ще й диктатура.
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Несозрел этот нарид для демократии еще. Неразвитый, дикий. Нужно чтото другое пробовать
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Вроді очолює серйозну організацію, а таку херню пори. Холодницький або наівний або дурень
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благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции

Конечно не будет! Любые монополии - это всегда гарантия честности, открытости и неиссякаемых потоков божьей росы в глаза счастливого плебса.
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Чтото меня от фразы "монобольшинство в Раде" подташнивает. Мудрому нариду мало было *** в кресло преза посадить, так он еще и Раду неизвестно кем заполнил и ему возможность принимать что угодно предоставил. Воистину один раз это совпадение а три - диагноз. В отсутствии каких либо противовесов, когда менты, суды, прокуратура, другие бутафорские "антикоррупционные" органы по первому знаку ложатся под того у кого власть, сделать такое... Клиника
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Холодницкого Пєтя пgпригрів за національною ознакою. Тепер, після приходу до влади іншого складу єврейської ОЗГ, Холодницький сподівається на вічну "сінекуру". Корупція це і є Холодницький.
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Краснощекий пиа-ас( ХОЛОДЕЦ ) , по тебе тоже тюрьма плачет .
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Лучше бы он молчал, особенно после "аквариумГейт"... Любому мало-мальски грамотному человеку понятно, что монобольшинство - это договорняки и коррупция. Особенно в том обществе, которое вырастили в совке и постсовке - процесс первичного накопления капитала у нас еще не закончился! Ау, назарчик!
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Тот, кто продавал дела, консультировал казнокрадов и ворюг - теперь даёт оценку выбору народа и призывает к борьбе с коррупцией? Надеюсь, что этот бройлер ответит за свои "подвиги" перед барыгами.
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Тот, кто продавал дела, консультировал казнокрадов и ворюг - теперь даёт оценку выбору народа и призывает к борьбе с коррупцией? Надеюсь, что этот бройлер ответит за свои "подвиги" перед барыгами.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСподіваюся, завдяки монобільшості в новій Раді не буде політичної корупції, - Холодницький
 
 
 
 
 
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