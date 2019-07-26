 Сподіваюся, завдяки монобільшості в новій Раді не буде політичної корупції, - Холодницький

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Я сподіваюся, що наявність більшості в парламенті з однієї партії, яку народ обрав на демократичних виборах, буде сприяти тому, що знизитися майже до нуля політична корупція, що не буде договірняків за голосування за закони, не буде перекуповування депутатів за ті чи інші голосування або входження у фракції", - пояснив глава САП.
"Це те, що називається політичною корупцією", - додав антикорупційний прокурор. І висловив сподівання, що в новому парламенті політичну корупцію вдасться подолати.
"Такі надії станом на зараз є", - констатував Холодницький.
як порошенко сприяв розквіту бізнесу медведчука
https://www.youtube.com/watch?v=8lSE1ztmsNU
Главное - разобраться, что мы подразумеваем под словом "користь".
После того, как мы расшифруем это слово и выберем приоритеты, можно двигаться дальше.
Вот с чего нужно начать - навести порядок в своей голове.
А слово "определить ся" означает - решить для себя.
шакальчик как не ****..ет, так себе в ногу
для зеленки, например, украина - ареал для охоты и зеленые шакалята корм для них..
что то вроде планктона. и сие шакалятам явно нравится.
за это они и боролись и голосовали
а у свободных иной взгляд на этот вопрос...
но шакалятам никогда его не понять и не освоить
нет что бы принести извинения
или это и есть формат извинений от зеленого быдла???
))))))))))))))))))))))))
что же, принимаются. хоть так..))))))))))))
Да ,сами депутаты, ничего на лапу получать не будут - все бабло будут грести "партийные лидеры" Чтобы это понять достаточно посмотреть кого избирали/избрали, а избрали (причем целенаправленно) людей абсолютно ничего не понимающих в законотворчестве которые тупо будут голосовать "по указке", а так же "дублеров" т.н. "старых лиц", которым не светило попасть в парламент, а можно продолжить мысль и еще вспомнить кто контролирует самих "партийных лидеров" и ту всплывает господин Коломойский.......Короче будет все та же жопа, просто Коломойский сможет существенно сэкономить на проталкивании своих законов
п.с.
Конечно хотелось бы пожить в идеально честном государстве, чисто что бы попробовать, как оно жить, работать, получать кайф от работы, от семьи, детей.... но увы.... реальность другая
на курсы для не очень взрослых немедленно.....
Коллаборационисты, да мародеры.
Вот кто заставлял предыдущего президента воровать,крышевать коррупцию, сыновей да кумовьев во власть засовывать?
Растерял электорат - нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Лариса, не смешите мне здесь....
И этот человек рассуждает о конкуренции...
ПыСы - кто такая эта ваша Лариса?
но не на кацапа Президента в Украине когда Украина воюет с кацапиeй...
три - пятнадцать
до сих пор не понимает почему его ник еще активен...
завтра будем разбираться....
если морда шире телевизора ето далеко еще не признак ума....
Действительно, какая может быть коррупция в однопартийной системе? Смешно же! Все потоки под себя и концы в воду. О чем разговор, если те самые "Свинарчуки", за которых перед выборами распинали Пороха, уже трутся возле Зели?
Фігурант скандалу Свінарчуків став частиною команди Зеленського
но пороха на свалку однозначно и более того, желательно с конфискацией, потому как он со своим ненажерливым семейством обгрызал бюджет, до него все дети были
это не лозунг, как такие как ты думают...
это реальность...
и я лично жду отмены некоторых законов порошенко...
вот тогда и судить буду!
Не трпепись о тех временах !
Колбаса ( докторская) всегда присутствовала на прилавках -
по 2 .20 и с кусочками ветчины по 2.70.Краковскую колбасу в основном народ не брал -
цена была 3 рубля 50 копеек .
Из Курска и Белгорода , да ездили толпами и семьями у нас закупать эту колбасу по 2.20 семьями т.к. продавали по 1 кГ на руки . Могли стать в очередь 2 раза.
зелень !
нужноможна позвонить на счёт этого чёрта".., і навіть є перспектива що осінню завдяки неврожаю на овочі рівень життя українців так підніметься, що борщовий набір коштуватиме дорожче чорної ікри!..
P.S.
На дачі з картоплею повний завал, такого поганого врожаю я просто не пригадую! Є дуже висока вірогідність що ціна на картоплю до весни підніметься гривень до 40-50 за кілограм. От невідомо тільки чи всі тоді будуть із задоволенням поглядати на столі на ЗЕлень...
Не буде корупції не буде й держави!
Без корупції-це диктатура!
Зробіть Закон,як в США і крапка:
1)Конкретні юридичні і морально-етичні вимоги, що пред'являються до чиновників вищого рангу і рядових держслужбовців:
а)Державну службу розглядати як таку сферу діяльності, з якої виключені особисті чи інші фінансові інтереси, що перешкоджають сумлінному виконанню боргу.
б)Держслужбовці не повинні брати участь у фінансових операціях, при проведенні яких передбачається використання закритої урядової інформації або використовувати таку інформацію в особистих цілях.
в)Службовцям категорично забороняється в якій би то не було формі заохочувати підношення або приймати подарунки від будь-яких осіб або групи осіб, які домагаються від них здійснення будь-яких офіційних дій, що мають разом з ними будь-які спільні справи або здійснюють діяльність, регульовану органом, в якому працюють ці службовці.
г)В обов'язок службовцям поставлено доповідати "до відповідних інстанцій про всі помічені випадки корупції.
2)Традиційно обмежені можливості отримання додаткового доходу понад основнa ( "кар'єрнa") зарплатa.
а)Чиновники, які призначаються Президентом США, взагалі не можуть отримувати "якої б то не було дохід протягом всього терміну служби за послуги і діяльність, що виходить за рамки безпосередніх службових обов'язків.
б)Порядок подання фінансових декларацій американських чиновників регламентує Акт про етику поведінки державних службовців
в)Виконавчий наказ суворо наказує всім службовцям Білого Дому та інших виконавчих відомств не пізніше 90 днів з дня набрання чинності надати керівникам своїх відомств за формою, що додається наступну інформацію:
1) Список найменувань всіх корпорацій, компаній, фірм та інших форм організації бізнесу, організацій, а також загальноосвітніх та інших інститутів, з якими службовець безпосередньо або через дружину, неповнолітніх дітей або інших членів його сім'ї в даний момент має справу.
2) Згідно з формою, що додається, від чиновника вимагається надання списку всіх його особистих кредиторів, кредиторів його дружини, малолітніх дітей і інших, які проживають разом з ним членів сім'ї.
3) Інформація про наявність у всіх вищевказаних осіб нерухомої власності.
4) Комерційні, фінансові та інші інтереси.
Перевіркою займається спеціально призначаються в будь-якому державному управлінні або департаменті особи або групи осіб, комісії, які при необхідності можуть запитувати додаткову інформацію, викликати на бесіду самих чиновників, проводити розслідування. Для чиновника наслідки виявлення допущених ним порушень можуть виразиться у вигляді застосування до нього одного з таких заходів впливу:
1)часткова або повна дискваліфікація
2)переміщення на нижчу ступінь
3)пропозиція припинити "конфліктні" фінансові зв'язки
да будет гулаг, а там всегда коррупция,
диктатур без нее не бывает
как раз только конкуренция очищает от коррупции
а остальное - симуляция для идиотов, телесериал
https://www.youtube.com/watch?v=8lSE1ztmsNU
Не суди всех по себе. Лучше представь рожу Ахметова, когда его посадят за подобную попытку.
Конечно не будет! Любые монополии - это всегда гарантия честности, открытости и неиссякаемых потоков божьей росы в глаза счастливого плебса.