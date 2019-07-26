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 Українським фахівцям із третьої спроби вдалося обстежити міст у Станиці Луганській

25 липня українські фахівці обстежили зруйновану частину моста біля Станиці Луганської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нарешті нашим фахівцям вдалося обстежити міст. Третя спроба", - йдеться в повідомленні Станично-Луганської райдержадміністрації.

Голова РДА Юрій Золкін розповів, що фахівці обстежували міст приблизно дві години. Вони змогли розпочати роботу після того, як отримали погодження режиму тиші від ОБСЄ.

"Переглянули все, що необхідно, зняли параметри. При цьому нас сьогодні також чекала група російського телебачення", - сказав чиновник. Він додав, що з обох боків моста чергували представники ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станиця Луганська - це українське місто і перебуває під контролем посилених підрозділів МВС, - Троян

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

До наступного засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, запланованого на 31 липня, українська сторона зобов'язалася підготувати план відновлення моста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Робіть міст, щоб транспорт ходив і цих фашистів-галичан тут не було", - мешканка окупованого Луганська на КПВВ "Станиця Луганська". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139712
 
 
 Топ коментарі
 
Вот оно нам надо? Пусть одичалые летать научатся и летают. Зачем птицам деньги и мост?
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Что за суета именно вокруг этого моста ?
Там основной поток афганского герыча идёт что ли ?
То-то Кучма бегает вокруг как посолёный.
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Сделайте там тарзанку.Пусть лугандийцы как обезьяны гоняют на тросе туда сюда
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Что за суета именно вокруг этого моста ?
Там основной поток афганского герыча идёт что ли ?
То-то Кучма бегает вокруг как посолёный.
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Может и правда наркотрафик там у них был.
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Так о том и речь. Кто принимал самое активное участие в "минсках" ? Кучма и Зурабов. А кто такой Зурабов ? А это "смотрящий за аптеками"; больше он ничем в ранге посла не отличился. Самое удобное место для распространения дури - аптеки.
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Вот оно нам надо? Пусть одичалые летать научатся и летают. Зачем птицам деньги и мост?
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Дурь возить. Большие люди потеряли за пять лет большие деньги, из-за потери траффика.
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Сделайте там тарзанку.Пусть лугандийцы как обезьяны гоняют на тросе туда сюда
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И по прибытию на нашу сторону ту тарзанку салом намазывать. Хунта мы или где? Українським фахівцям із третьої спроби вдалося обстежити міст у Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 1968
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опять родные фамилии - соркин, ложкин, райкин, золкин.... ну да , и сколько же ты золкин ,людям за такое обследование опасное заплатил? если этот этап (обследованиел) такой опасный то кто согласиться подогнем сепаров это нев.. бенное сооружение ремонтировать? тем более что луганский пахан обещал открфвать огонь без попередження. слышали что ватная бабка о бандеровцах и украинском быдле и о фашистах говорила? это не ей гарант обещал его (мост) восстановить, чтобы вата за пенсиями и продуктами к бандеровцам бегала? блин моя б воля я бы вам устроил мост с препядствиями.... и краковяк вприсядку.....и еще мне интересно какой процент от тех пожилых людей которые, якобы "ни в чем не виноваты" , топит за рашку и хочет жить в рашке?
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Мне помнится, как ОБСЕ четко работало в Грузии с 1992 года. Потом в 2008 году заявили, что непонятно, кто на кого напал, умыли руки и слиняли домой. В Чечне ОБСЕ провели выборы, когда стал Масхадов президентом. Потом его убили. Что сделало ОБСЕ? Правильно, умыли руки и тихо свалили.
Теперь у нас разруливают.
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Да уж, верно в народе говорят,что дуракам закон не писан.Ура!С третьего раза!Бестолочи!Кому Вы восстанавливаете?Ведь то,что сказала та баба на мосту каналу 1+1 -реальные мысли 95% тех,кто по мосту переходит из луганска в станицу.Это одна осмелилась открыться,а остальные просто молчат.Те,кто думает,что донбассяне оценят этот шаг - нихрена не знают настроений на той стороне.Там считают,что Украина ОБЯЗАНА им платить пенсии,давать воду,нахаляву,свет по дешевке.И все потому,что такие же не понимающие сидят в минске и разглагольствуют.Реальных переселенцев НАЕ....ЛИ,дают копейки,а ВРАГА и ЕГО СЕМЬИ КОРМЯТ за счет всей страны!Вспомните бабу на мосту,вспомните мужика,сын которого пулеметчик в ордло.Таких как они подавляющее большинство.А помощь на ребенка - это вообще безмозглое решение.Папашка,из окопа,долбит ВСУшников,а жена бегает в станицу за детскими.Вы вообще в своем уме?Добродетели хреновы.
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Нахрена собакам мост строить? Пусть собаки сами себе строят, а лучше пусть то что ещё осталось от моста до основания разрушат и сидят у себя в резервации безвылазно.
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