 "Для мене особисто "Укрзалізниця" - це велика невдача", - Омелян

Про це Омелян заявив в ефірі Громадського, інформує Цензор.НЕТ.
"Насправді, для мене особисто "Укрзалізниця" це велика невдача. Тому що всі інші галузі - авіація, дорожня, морська, річкова, "Укрпошта" - вони дають відчутне зростання, і це ми бачимо всі, як би хто не критикував, зрушення є суттєві. На "Укрзалізниці" таких зрушень немає. І це було одним з найбільших скандалів за моєї каденції міністром", - сказав він.
У підсумку цього скандалу звільнили ексочільника компанії Войцеха Бальчуна, але "Укрзалізницю", як стверджує Омелян, в нього "забрали".
"Тому тут, на жаль, інструментарій впливу доволі обмежений. Вони (УЗ. - Ред.) звертаються тільки тоді, коли ситуація дійсно патова і немає більше кому допомогти. Все інше вони роблять по-своєму. У нас такий парадокс склався, що з 2017 року міністр інфраструктури, який відповідає начебто де-юре за "Укрзалізницю", насправді на неї не впливає взагалі", - заявив міністр.
Він додав, що формально вплив на "Укрзалізницю" має уряд через Міністерство економіки.
Вот примерно это хочет сказать гиперлупщик. Тьфу и всё тут.
Все остальное - пиар и пропаганда.
УкрзализныцяОмелян - это большая неудача", - ОмелянУкрзализныця.
"На одном из форумов я как-то читал душещипательную историю о том, как во время скандала в одной из семей отец признался сыну, что он у него - плод вот такого не вовремя порвавшегося презерватива."
цены постоянно растут
Кто хочет - делает, кто не хочет - ищет поичины
Типичный Манилов с манией величия, создатель эфимерного гиперлупа, который вместо того чтобы заниматься инфраструктурой, сыпал как из мешка политическими заявлениями.
При том что для своих детей он выбрал гражданство США а не Украины.
Гнать такого сраной метлой, только вначале забрать, что прилипло к шаловливым ручонкам.
У тебя, ворюга, только одна "неудача"- это новая власть! Та, которую ты поливал помоями еще на старте. Ибо знал, ЧЕМ для тебя закончится её приход!
1. Должность главы УЗ и ощутимое увеличение государственной поддержки предприятия.
2. Возможность назначать и снимать руководителей. Я знаю те точки, куда надо бить, чтобы хотя бы частично победить коррупцию на УЗ, а впоследствии полностью.
Вижу в чём ошибки Омеляна. Но прежде всего в ситуации на УЗ виновато государство. Сейчас я вам скажу основную причину почему не удаётся сделать из УЗ достойное предприятие, чтобы каждый на нём хотел работать. Основная причина в том, что УЗ - это огромнейшая структура. И то, сколько поддержки получала УЗ при СССР и сейчас - это две большие разницы. Так вот - если взять и удвоить размер той поддержки, как это было при СССР, только в этом случае можно начинать наводить порядок и сделать из УЗ конфетку. Другого пути нет и быть не может!!!
Ты Емеля против Балчуна , чмо и ворюга .