 "Для мене особисто "Укрзалізниця" - це велика невдача", - Омелян

Про це Омелян заявив в ефірі Громадського, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді, для мене особисто "Укрзалізниця" це велика невдача. Тому що всі інші галузі - авіація, дорожня, морська, річкова, "Укрпошта" - вони дають відчутне зростання, і це ми бачимо всі, як би хто не критикував, зрушення є суттєві. На "Укрзалізниці" таких зрушень немає. І це було одним з найбільших скандалів за моєї каденції міністром", - сказав він.

У підсумку цього скандалу звільнили ексочільника компанії Войцеха Бальчуна, але "Укрзалізницю", як стверджує Омелян, в нього "забрали".

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"Тому тут, на жаль, інструментарій впливу доволі обмежений. Вони (УЗ. - Ред.) звертаються тільки тоді, коли ситуація дійсно патова і немає більше кому допомогти. Все інше вони роблять по-своєму. У нас такий парадокс склався, що з 2017 року міністр інфраструктури, який відповідає начебто де-юре за "Укрзалізницю", насправді на неї не впливає взагалі", - заявив міністр.

Він додав, що формально вплив на "Укрзалізницю" має уряд через Міністерство економіки.

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