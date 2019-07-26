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 Політика України
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Все про:Укрзалізниця (756) Омелян (539)

 "Для мене особисто "Укрзалізниця" - це велика невдача", - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що з 2017 року він втратив контроль над "Укрзалізницею", і для нього ситуація з компанією є "великою невдачею".

Про це Омелян заявив в ефірі Громадського, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді, для мене особисто "Укрзалізниця" це велика невдача. Тому що всі інші галузі - авіація, дорожня, морська, річкова, "Укрпошта" - вони дають відчутне зростання, і це ми бачимо всі, як би хто не критикував, зрушення є суттєві. На "Укрзалізниці" таких зрушень немає. І це було одним з найбільших скандалів за моєї каденції міністром", - сказав він.

У підсумку цього скандалу звільнили ексочільника компанії Войцеха Бальчуна, але "Укрзалізницю", як стверджує Омелян, в нього "забрали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закриття залізничного сполучення з Росією швидше за все не буде, - Омелян

"Тому тут, на жаль, інструментарій впливу доволі обмежений. Вони (УЗ. - Ред.) звертаються тільки тоді, коли ситуація дійсно патова і немає більше кому допомогти. Все інше вони роблять по-своєму. У нас такий парадокс склався, що з 2017 року міністр інфраструктури, який відповідає начебто де-юре за "Укрзалізницю", насправді на неї не впливає взагалі", - заявив міністр.

Він додав, що формально вплив на "Укрзалізницю" має уряд через Міністерство економіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139711
 
 
 Топ коментарі
 
Это недоразумение что-то там считает или не считает.
Типичный Манилов с манией величия, создатель эфимерного гиперлупа, который вместо того чтобы заниматься инфраструктурой, сыпал как из мешка политическими заявлениями.
При том что для своих детей он выбрал гражданство США а не Украины.
Гнать такого сраной метлой, только вначале забрать, что прилипло к шаловливым ручонкам.
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"Для меня лично Укрзализныця Омелян - это большая неудача", - Омелян Укрзализныця.
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Сама найбільша невдача , що твій татко не скористався резиною і получився такий полудурок-гіперлуп
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Конечно, это ж не ги... Хотя нет, не буду шутить так банально.
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Незнаю делал омелян что-то...не делал.. но он неприятен. А после интервью черняка и заявок про гиперлупы...незнаю что сказать..
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Я, хоть и министр транспорта, а за УЗ не отвечаю, они там сами рулят, и вообще, скоро я не буду министром, не трогайте меня пожалуйста, денег заработал, а следующий министр пусть уже разбирается.
Вот примерно это хочет сказать гиперлупщик. Тьфу и всё тут.
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Что-что...."Об этом вы прочитаете в моих мемуарах "Как я успешно реформировал транспорт на посту министра", спешите купить, всего 100 долларов за книжку, первым 10 покупателям автограф автора, тираж ограничен, не упустите свой шанс почитать полезные бизнес-советы" и так далее.
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По моему глубокому мнению, реформа удачная, когда обычные люди почувствовали реальное улучшение.

Все остальное - пиар и пропаганда.
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А какая большая неудача для нас что Вас назначили министром! Целый край - Одесса - Измаил ,сёла,города оставили без сообщения.Студенты,работающие добраться не могут.Выезд из Одессы на Измаил в 4 утра с детьми это как,бездарь Вы этакая?
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"Для меня лично Укрзализныця Омелян - это большая неудача", - Омелян Укрзализныця.
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я так понимаю что потужный мыролюбный ремонт дорог и реформистское их строительство это успех для емельяна.
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Сама найбільша невдача , що твій татко не скористався резиною і получився такий полудурок-гіперлуп
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Советские резинки, зачастую были браковаными.
"На одном из форумов я как-то читал душещипательную историю о том, как во время скандала в одной из семей отец признался сыну, что он у него - плод вот такого не вовремя порвавшегося презерватива."
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население Украины больше всего пользуется Укрзализныцей, а не лоукостами или портами.Укрзализныця работать стала хуже ,
цены постоянно растут
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Вранье!
Кто хочет - делает, кто не хочет - ищет поичины
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та на мыролюбном ремонте емельян озолотился. т.к. никто нихера в этом направлении не делал. т.к. свиноемельян деньги тю тю.
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Якби Омелян призначав керівництво УЗ, то відповідальність за стагнацію та за збитки була би на ньому. Але, зіц-головуючого іноземця балчуна було призначено на УЗ за рекомендацією іншого іноземного зіц-головуючуго абрамовічуса. Тобто УЗ контролюються невідомо ким, відповідальність на 2 іноземних авантюристах. Українці, шукайте вітру в полі. Виходить кумедна річ, народу розказують, що залізниця є збитковою, хоча вона навіть під час війн вона завжди приносила різним державам неабиякий прибуток.
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Это недоразумение что-то там считает или не считает.
Типичный Манилов с манией величия, создатель эфимерного гиперлупа, который вместо того чтобы заниматься инфраструктурой, сыпал как из мешка политическими заявлениями.
При том что для своих детей он выбрал гражданство США а не Украины.
Гнать такого сраной метлой, только вначале забрать, что прилипло к шаловливым ручонкам.
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Нет. Для тебя ЛИЧНО, Омеля, удача, да еще какая! Вначале выжить из Укрзализныци Бальчуна, который успел за короткий срок навести хоть какой-то порядок, сделать предприятие прибыльным, несмотря на жесткое сопротивление, саботаж и угрозы. А потом взять Укрзализныцю по своё "крыло" и начать его нещадно "доить", сведя на нет чужие достижения! А теперь сопли пускаешь, чмырёныш? Когда стало понятно, что ОТВЕТИТЬ ПРИДЁТСЯ?!
У тебя, ворюга, только одна "неудача"- это новая власть! Та, которую ты поливал помоями еще на старте. Ибо знал, ЧЕМ для тебя закончится её приход! "Для меня лично Укрзализныця - это большая неудача", - Омелян - Цензор.НЕТ 303
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Это "укрзализныце" не везёт ни с министрами,ни с прямым руководством...Вот нафига порошенко принимал на работу человека,очень далёкого от понимания структуры работы в системе,но зорошо "понимающего высшее руководство"?..нужен "технарь".а не теоретик со знанием "дворцовых интриг".
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Омелян полный отстой, это понятно. Но сейчас пришли - одни юристы и экономисты - эти еще больше нарулят.
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Сердючку на посаду! Вона діло знає, починала провідником!
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А самая большая удача Омеляна (и не только) - конституционная победа незаконного обогащения над уголовной ответственностью.
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Такое сочетание хитрости и наглости ,как в этого индивидуума, редко встречающийся феномен .
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Лично для Украины Омелян одна сплошная гипернеудача.
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А кто сидеть будет за миллиарды вложений и кредитов,или он с своей неудачей и бабками за кордон свалит?
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придурок блин....помню как пригласили ПОЛЯКА МЕНЕДЖЕРА БАЛЧУНА на эту должность...начал работать столкнулся с кошмаром и корупцией. но АМЕЛЯН на каждом заседании правительства из трусов выпрыгивал критикуя БАЛЧУНА травил его каждый раз везде. мол гнать его нужно и добился своего. выжил. подсидел БАЛЧУНА и что ***.всрался эмеля.выдохся...про трубу только и трандел что постороит ***...хахаха в поездах снег в вагонах и тараканы а ему ТРУБУ строить нужно для автомагистрали....размечтался нищедрал... ну как то так вот... ******* языком не мешки ворочать оказалось..
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скотина эта только позорит память своего достойного брата!
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"Для меня лично Укрзализныця - это большая неудача" - это ты сам большая неудача для всей Украины!
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Робітники "УЗ" вважають гарними керівниками двох людей: Кирпу і Бальчуна.
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О чём вы говорите? Какой Бальчун? Этот неформал с патлей должен на сцене выступать, а не руководить судьбой всеукраинского предприятия. Я бы его даже дворником в УЗ не взял.
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При Бальчуну УЗ вперше з часів Кирпи закінчила рік з прибутками, а не зі збитками...
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Лично я отдал железной дороги более 10 лет. Вижу, что и где можно изменить в лучшую сторону. И у меня даже есть реальный план действий - что надо сделать, чтобы Укрзализныця стала лучшим госпредприятием Украины. Но мне нужны 2 вещи:
1. Должность главы УЗ и ощутимое увеличение государственной поддержки предприятия.
2. Возможность назначать и снимать руководителей. Я знаю те точки, куда надо бить, чтобы хотя бы частично победить коррупцию на УЗ, а впоследствии полностью.
Вижу в чём ошибки Омеляна. Но прежде всего в ситуации на УЗ виновато государство. Сейчас я вам скажу основную причину почему не удаётся сделать из УЗ достойное предприятие, чтобы каждый на нём хотел работать. Основная причина в том, что УЗ - это огромнейшая структура. И то, сколько поддержки получала УЗ при СССР и сейчас - это две большие разницы. Так вот - если взять и удвоить размер той поддержки, как это было при СССР, только в этом случае можно начинать наводить порядок и сделать из УЗ конфетку. Другого пути нет и быть не может!!!
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А нєфіг було поляка виживати! При Балчуну УЗ вперше з часів Кирпи стала прибутковою, але Омелян його постійно брудом поливав. От і маємо...
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признание"неудачника", признание своей деятельности таковой
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Всім, хто тут висрався - навіть не буду нагадувати, що Бальчуна не можна було на роботі застати. Він же ж в ансамблі грав, з турами по Європі розїзжав... Ну. це так, лише стосовно Бальчуна. Тому що інші зебільні висери - навіть коменту не піддаються.
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Емеля , шел бы ты в баскетбол играть, там с тебя толку больше бы было .
Ты Емеля против Балчуна , чмо и ворюга .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Для мене особисто "Укрзалізниця" - це велика невдача", - Омелян
 
 
 
 
 
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