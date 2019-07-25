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 Сподіваюся, затримання російського танкера не вплине на переговори про звільнення українських моряків, - Полозов

Адвокат полонених українських моряків Микола Полозов розраховує, що затримання російського танкера в Україні не вплине на процес звільнення його підзахисних.

Про це Полозов розповів в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвоката запитали, чи вплине затримання російського танкера на переговори про звільнення українських моряків, і він відповів: "Сподіваюся, що ні".

"Адже звільнення українців - вимога Міжнародного трибуналу з морських справ, і виконання цього рішення залишається важливим для Росії. Я бачив заяви МЗС РФ про те, що воно стурбоване можливим арештом екіпажу танкера, але наскільки я розумію з повідомлень, нікого не заарештували", - зазначив Полозов.

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Він висловив надію, що Україна не буде порушувати міжнародне законодавство, як це зробила Росія в справі українських моряків.

Полозов додав, що прохання українського омбудсмена Людмили Денісової про звільнення полонених моряків під її поручительство ще не доведено безпосередньо до слідчого, який веде цю справу.

"Я думаю, це перш за все питання документообігу, але завжди є обставини, які можуть впливати на уповільнення або прискорення цього процесу. Згідно із законом, слідчий повинен ухвалити рішення протягом трьох днів після того, як надійшло до нього клопотання, але цей термін ще не відраховується", - пояснив Полозов.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.

Пізніше стало відомо, що всіх моряків із затриманого танкера відпустили, і вони вирушили додому, в Росію. Члени екіпажу танкера, що перебували на борту, не порушували норми Морського права і законів України, тому підстав для їхнього затримання немає, повідомили в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139708
 
 
 Топ коментарі
 
Може й владнає. Не те що ваш хряк здав кацапам хлопців і не звільнив. І нічого кацапського не заарештувпв.
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как бы сказать помягче, испанский стыд, как зеленец просрал возможность с танкером
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Може й владнає. Не те що ваш хряк здав кацапам хлопців і не звільнив. І нічого кацапського не заарештувпв.
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Твой клоун сдал врагу украинский Керченский пролив.
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его сдавал еще друг петра пастор в 2014 году
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угу... отдаст, аж бегом... еще и нефтью под горло зальет твой говнокомандир Сподіваюся, затримання російського танкера не вплине на переговори про звільнення українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 9604
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как бы сказать помягче, испанский стыд, как зеленец просрал возможность с танкером
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Помимо моряков, впереди ещё переговоры по транзиту газа. А через какое-то время, возможно, и о квартирке в Ростове.
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Уже не повлияет, а вот если бы их всех арестовали и обвинили в шпионаже с перспективой присесть лет на 20, то это бы точно повлияло.
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не угадал ни одной буквы
это королевство кривых зеркал
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Яке задиржание ?))) Ще фарба на газеті що напечатала про арешт не встигла висохнути як морячки вже були у Молдові бо путин нападьет
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вот они комплексы "меншовартості"... Да они больные ублюдки, могут гадить когда захотят и без причины. Надо давить их по всем фронтам и параллельно "качать мышцы", а не рассказывать "нас туда не зовут", "всё было решено заранее" и т.д.
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угу... зеля регулярно подкачивает на рояле Сподіваюся, затримання російського танкера не вплине на переговори про звільнення українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 5122
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А где заявления зелёного бездельника?
Какая-то подозрительная тишина...
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а должен по каждой мелочи прессуху для троллей цензора устраивать?Сбу все рассказало же уже
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Мелочи? Ну до этого же как-то получалось...
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Полозов забейся в плинтус скрепящих полов КГБ.Твоё мнение пох.й
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а адвокатом моряков назначим тролля Cаша777, результат думаю будет тот же
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Нах эту ноту из партитуры,если пишешь другую музыку.Ты на рожу его посмотри.По нему,хто только не ползал.Я не удивлюсь,як що у него награды есть за терпимость Сподіваюся, затримання російського танкера не вплине на переговори про звільнення українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 3007
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Его задача освободить моряков, наша - по**здеть на форуме.
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Есть приговор суда.Нехай освобождают.Вплетать сюда другие эпизоды нех.й Сподіваюся, затримання російського танкера не вплине на переговори про звільнення українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 5455
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эти эпизоды могут быть взаимосвязаны, и каждый имеет право высказать свое мнение, и никакой форумный тролль не имеет право никого затыкать Сподіваюся, затримання російського танкера не вплине на переговори про звільнення українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 2660
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Это каким макаром отдельные эпизоды,могут быть взаимосвязаны.Очень интересно Сподіваюся, затримання російського танкера не вплине на переговори про звільнення українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 8080
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Так что бы сорвать возвращение наших парней эту груду металлолома и задержали. А организовал все Урбанский, одесский депутатишка. Он скоро не только для кацапов ремонтировать суда будет, но и танки, что бы удобней украинцев убивать было
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урбанский руководит СБУ и военной прокуратурой???
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСподіваюся, затримання російського танкера не вплине на переговори про звільнення українських моряків, - Полозов
 
 
 
 
 
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