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 Чиновника Державної виконавчої служби затримано в Одесі на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

В Одесі під час одержання хабара затримано керівника районного відділу державної виконавчої служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області

Чиновника Державної виконавчої служби затримано в Одесі на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура 01

Керівник райвідділу Державної виконавчої служби вимагав та отримав від громадянина 1500 доларів хабара. За цю суму держвиконавець обіцяв за судовим рішенням стягнути кошти з боржника на користь заявника.

Чиновника ДВС затримали на одержанні хабара біля автовокзалу в Одесі.

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Чиновника Державної виконавчої служби затримано в Одесі на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура 02

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139707
 
 
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докотились. хабарі чиновникам дають якісь злиденні Чиновник Государственной исполнительной службы задержан в Одессе на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 5384
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧиновника Державної виконавчої служби затримано в Одесі на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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