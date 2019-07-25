 Українка, яку в Грузії підозрювали в торгівлі дітьми, повернулася на батьківщину

Сусляк повернулася в райцентр Ярмолинці на Хмельниччині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Вдома її зустрічали свекруха і десятеро дітей. Українка сказала, що вперше за три місяці почувається спокійно. "Це вперше в житті три місяці була повна ізоляція без можливості прямого зв'язку. Для мене це психологічно було дуже важко. Це була моя мета - потрапити до дітей. Нарешті я її домоглася", - сказала Юлія.

Тепер жінка хоче домогтися повного виправдання і вибачень грузинської сторони за те, що їй довелося 3 місяці провести в ізоляторі.

Водночас кримінальну справу, фігурантом якої є Юлія, правоохоронні органи не закрили. Адвокати українки кажуть, що тепер справу розслідуватимуть правоохоронні органи України. Юлія ж буде мати в ній статус свідка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українець і громадянин ЄС організували вивезення мешканок Волині за кордон для сексуальної експлуатації, - ДПСУ. ФОТО

Нагадаємо, Юлія Сусляк була затримана 25 квітня в одній з лікарень Кутаїсі. За інформацією МВС, вона разом з 10 дітьми прибула з Росії на початку квітня і мала намір перейти на територію самопроголошеної республіки Абхазія, де їх очікував її чоловік Юрій Сусляк.

5 червня Президент України Володимир Зеленський відправив уповноваженого з прав дитини Кулебу до Грузії, щоб вирішити питання повернення дітей в Україну.

19 липня Тбіліський міський суд ухвалив рішення звільнити громадянку України Юлію Сусляк. Жінку відпустили прямо в залі суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 200 тис. українців стали жертвами торгівлі людьми, - Мінсоцполітики