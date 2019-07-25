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Все про:Грузія (584) діти (1613) торгівля людьми (118) українці (1051)

 Українка, яку в Грузії підозрювали в торгівлі дітьми, повернулася на батьківщину

Багатодітна мати Юлія Сусляк, яку заарештували в Грузії за звинуваченням у торгівлі власними дітьми, вже вдома.

Сусляк повернулася в райцентр Ярмолинці на Хмельниччині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Вдома її зустрічали свекруха і десятеро дітей. Українка сказала, що вперше за три місяці почувається спокійно. "Це вперше в житті три місяці була повна ізоляція без можливості прямого зв'язку. Для мене це психологічно було дуже важко. Це була моя мета - потрапити до дітей. Нарешті я її домоглася", - сказала Юлія.

Тепер жінка хоче домогтися повного виправдання і вибачень грузинської сторони за те, що їй довелося 3 місяці провести в ізоляторі.

Водночас кримінальну справу, фігурантом якої є Юлія, правоохоронні органи не закрили. Адвокати українки кажуть, що тепер справу розслідуватимуть правоохоронні органи України. Юлія ж буде мати в ній статус свідка.

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Нагадаємо, Юлія Сусляк була затримана 25 квітня в одній з лікарень Кутаїсі. За інформацією МВС, вона разом з 10 дітьми прибула з Росії на початку квітня і мала намір перейти на територію самопроголошеної республіки Абхазія, де їх очікував її чоловік Юрій Сусляк.

5 червня Президент України Володимир Зеленський відправив уповноваженого з прав дитини Кулебу до Грузії, щоб вирішити питання повернення дітей в Україну.

19 липня Тбіліський міський суд ухвалив рішення звільнити громадянку України Юлію Сусляк. Жінку відпустили прямо в залі суду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139706
 
 
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Круто. Хай Зеленський дасть їй тепле місце у своєму уряді.
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А папочка-герой не изволил на Родину вернуться? Его тут ждут гораздо больше, чем эту кобылу. Хотя, как говорит Леонид Каневский, "это уже совсем другая история"..
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Якась муть. Чого пертись в якусь абхазію. І навіщо стільки дітей людині. Але якщо діти її *******, то якого )(єра грузини її затримали? Те, що в людини шизофренія не робить її злочинцем. 3 місяці в СІЗО то не жарт. І кожна дитина, яка була 3 місяці без мами , також є постраждала від мусорського безпредєла. Треба вимагати грошової компенсації.
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Согласно документам, полученным в рамках расследования, женщина является матерью всех 10 детей, находившихся с ней - у них ее фамилия. Однако четверо из малолетних рождены в 2017 году,

Читаем внимательно и вдумчиво.
1. ЧЕТВЕРО детей рождены в ОДИН год. Очень важным моментом будет установление фактов: были ли 4 матери "суррогатными" или нет. Знала ли ранее женщина всех 4 матерей.
КАК ей разрешили усыновить 4 детей? (муж в абхазии) Не думаю что она имела гипотетическую возможность где-либо работать с таким количеством детей.
2. ВСЕХ детей - 10.
3. Едут в Абхазию. Абхазия отнюдь не "курорт". Туда не ездят туристы. В Абхазии нищета.
ЗАЧЕМ везти в глубокую нищету и разруху 10 детей? В страну где нет даже намека на ЗАКОН.
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Саме так: дуже підозрілим є прагнення попасти в Абхазію. І чому татечко не прагне вилізти з своєї нори аби побачитися з дітками? Чи він боїться судового переслідування? І що українська громадянка робила в росії? Чи не було там якої експлуатації дітей?
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Вообще не понятно ничего, иногда можно догадаться, а тут так написано что и догадаться невозможно что там было/не было
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Мутна історія. Навіщо така кількість сурогатних дітей, коли вже своїх щонайменше троє? Кожен зїзжає з глузду по своєму.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУкраїнка, яку в Грузії підозрювали в торгівлі дітьми, повернулася на батьківщину
 
 
 
 
 
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