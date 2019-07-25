 У 2018 році в Польщі зареєстровано рекордну кількість польсько-українських шлюбів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Згідно із даними Головного статистичного управління, у 2011 році кількість шлюбів поляків з українками становила 298, у 2016 році – у понад двічі більше – 782, а у 2018 році кількість сімейних союзів стала рекордною – 1338.
Пояснення цьому дуже просте. Щораз більше українців приїжджає до Польщі, аби залишитися тут і створити сім’ю. У Польщі нині працює, за даними Національного банку Польщі, приблизно 1,2 млн громадян України.
Крім того, у Польщі навчається дедалі більше студентів з-за східного кордону. За даними Інституту громадських справ, у 2013-14 навчальному році у польських вишах було 9747 українських студентів. За три роки, у 2016 році, їх було вже 35584.
Також збільшується число народжених у Польщі українками дітей – у 2018 році на світ з’явилося понад 2,1 тис. малюків.
Такими темпами, скоро в Польше будет больше украинских студентов чем в Украине.
Не помешает смешать украино-польскую кровь...
Хуже для 2-х народов точно не будет, а для Украины тем более...., до выборов 2019-го года я бы такое не написал бы...
В Польщі працює ще 7 шкіл, в яких ведеться навчання регіональної - лемківської мови.
Згідно з польськими законами можна вести навчання української мови як іноземної. У воєводствах, що межують з Україною, існують школи в яких замість напр. англійської ведеться навчання української мови.[1]
Українська мова існує також як предмет навчання у вищих навчальних закладах. Україністику можна вивчати в найважливіших університетах Польщі, але також в навчальних осередках в Щеціні, Перемишлі, Катовіце, Сяніку чи Познані).
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, -
И тут не вижу я стыда;
Будь жид - и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.
Пушкин 1830 год
Пишались вольними степами...
Поїзд №5/6 "Київ - Москва" у 2017 році приніс "Укрзалізниці" 154 млн грн прибутку.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/money/pojizd-kijiv-moskva-stav-najbilsh-pributkovim-dlja-ukrzaliznitsi-v-2017-rotsi-232111.html.
Ти шо думаєш, якщо українки їдуть в Польшу на заробітки... то їх одразу чекають там всі блага, і місце роботи не менше топ-менеджера у великій польській компанії?
Приходиться їм там по різному... і на трасах піцьки смокчуть.... і офіціантками.... і нянями у діток з їхніми татусями (особливо студентки) і інше...... Українки в Польщі чимось нагадують розкомплексованих чешок.... Польки - це закомплексовані, ревні католички...... але вони не такі розтаскані,як наші українки чи чешки..... Мені більше подобаються полячки.... Не розумію тих дурачків поляків, які одружуються на наших шлюшках)))))
А так поляки самі трохи закомплексовані своїм нацпоходженням, но то їхб проблеми.