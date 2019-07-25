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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство, За кордоном
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Все про:Польща (1866) українці (1051) заробітчани (231)

 У 2018 році в Польщі зареєстровано рекордну кількість польсько-українських шлюбів

Минулого року в Польщі зареєстрували 1 338 польсько-українських шлюбів. 80 відсотків з них - це союз поляка з українкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Згідно із даними Головного статистичного управління, у 2011 році кількість шлюбів поляків з українками становила 298, у 2016 році – у понад двічі більше – 782, а у 2018 році кількість сімейних союзів стала рекордною – 1338.

Пояснення цьому дуже просте. Щораз більше українців приїжджає до Польщі, аби залишитися тут і створити сім’ю. У Польщі нині працює, за даними Національного банку Польщі, приблизно 1,2 млн громадян України.

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Крім того, у Польщі навчається дедалі більше студентів з-за східного кордону. За даними Інституту громадських справ, у 2013-14 навчальному році у польських вишах було 9747 українських студентів. За три роки, у 2016 році, їх було вже 35584.

Також збільшується число народжених у Польщі українками дітей – у 2018 році на світ з’явилося понад 2,1 тис. малюків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139705
 
 
 Топ коментарі
 
Знайома вийшла у Польщі заміж за поляка, хоча сама має польські корені. А також я знімав у костьолі св. Олександра вінчання української полячки і поляка з Польщі. Побачив там не тільку їхню віру, але і єднання польської нації. От таке би українцям.
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Таке враження що московити в Європу щось високотехнологічне женуть, головне щось бовкнути проти України.
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на росії взагалі нічого не розуміють
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XENOmorph Ну так поляки є різні.Є такі,що не хвалять себе.Але є дуже багато таких.що хвалять.
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Із Києва, хоча у Львові і Львівській обл. був багато разів.
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Я думав що зі Львова, тому що добре знаєте полячок. Для цього потрібно багато спілкуватися з ними. Полячки, дійсно, не подарунок.
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Давно з дитинства у Києві я виріс із друзями поляками, а в одій сім'ї принципово говорили лише польською. Я часто у них бував і змушений був зрозуміти польську мову, а потім почав читати їхні книжки і журнали. А ще я сам був у Польщі...
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"80 процентов из них - это союз поляка с украинской" украинской...шо!? что за недосказанность?
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ну украинки, это вам польски дамы припомнит, мстительность женщин, особенно к другой женщине, весьма безпощадна.
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Это врятле. КРепко подозреваю что украинки подбирают именно за польками всякий мусор. То есть всё то гавно шо не захотели польки берут себе украинки лишь бы в Польше закрепица...да и нафиг такие "украинки" нужны в Украине, пусть валят..это все те же потенциальные манкурты дезертиры и плюс проститутки ищущие где жопу полутше пристроить.
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тут речь о украинках а не руцке швабрах.
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ви маєте на увазі путану Бориса Бекера.... руSSку швабру єрмакову..... та інших?
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их много по белому свету, хотя их можно понять, 90% руцких мужчин постоянно воняет перегаром, не бритые, не моется да ещё поголовно питари а на остальные конкуренция ужасная
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а в рашке браки китайцев зашкаливают ....на одной пенсионерки из Кемерово женилось 6 китайцев
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Як приємно читати російську пропаганду українською мовою...
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Ну если поляки их не бьют и нормально с ними живут в браке то ничего такого в этом не вижу. Тем более у нас многие в армии тд, и женщин больше чем мужчин на гражданке
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в 2013-14 учебном году в польских вузах было 9 747 украинских студентов. Через три года, в 2016 году, их было уже 35 584.

Такими темпами, скоро в Польше будет больше украинских студентов чем в Украине.
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нормально...
Не помешает смешать украино-польскую кровь...
Хуже для 2-х народов точно не будет, а для Украины тем более...., до выборов 2019-го года я бы такое не написал бы...
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вона й так перемішана непомірно. Українки їдуть щоб "влаштувати" собі життя. Патрітизмом ситий не будеш. Тенденція буде тільки збільшуватися.
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Ну все,теперь поляки будит кричать что они с нами -братские народы
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Поляки Слов"яни,такі самі як і Українці,Чехи,Словаки чи Білоруси,у нас спільних слів більше 68%,вони не брати,але у нас одне давнє коріння.
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Приятная новость. Дети уже не будут свинорылыми уродами.
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Для цього вам треба їх виховувати і навчати професіям і людяності. Національність не визначає "свинорилість".
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Так сравните культуру, образованность, здоровье (продолжительность жизни, демографию) и т.д. поляк, европейцев в целом и раши. Если не слепой то сразу видно кто есть кто.
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Дивлячись як і кого порівнювати та у який історичний період. Це складна справа, тому про це можна багато говорити.
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А давайте порівнювати чисто у нинішній період.
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У Польщі працює 5 шкільних комплексів з українською мовою навчання: у Білому Борі, Бартошицах, Легниці та Перемишлі. Українською мовою, яка є рідною для більшості учнів, викладаються майже всі предмети, окрім польської мови та історії. Крім предметів, обов'язкових у польських школах, ведеться навчання української мови, історії України та географії України. Крім того, в 103 місцевостях Польщі функціонують пункти навчання української мови. У цих пунктах вивчають рідну мову діти з різних шкіл даного міста та околиць. Навчання української мови у пункті навчання охоплює 3 год. Діяльність шкіл та міжшкільних пунктів навчання української мови фінансує польська держава.
В Польщі працює ще 7 шкіл, в яких ведеться навчання регіональної - лемківської мови.
Згідно з польськими законами можна вести навчання української мови як іноземної. У воєводствах, що межують з Україною, існують школи в яких замість напр. англійської ведеться навчання української мови.[1]
Українська мова існує також як предмет навчання у вищих навчальних закладах. Україністику можна вивчати в найважливіших університетах Польщі, але також в навчальних осередках в Щеціні, Перемишлі, Катовіце, Сяніку чи Познані).
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А у нас існують польські курси для студентів, які збираються навчатися у Польщі.
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Поляки однорідні, там немає ні росіян ні українців, які б порушували однорідність. Тому в них немає розладу, розбрату, коли нагле меншинство лізе управляти Польщею. Не знаю, як у них з євреями, але вони їх не чутно, може після ВВВ їх вирізали, чи вони носа не піднімають поряд з німцями. Але шляхта гонорова, і по своєму бізнесова, не те, що українці. Там понятт націоналізму немає, тому що націоналісти всі. Можна б було брати з них приклад, якщо б було кому. Україною керують меншинства й водять за ніс Тягнибока, Яроша (до речі, ще й досі не знаю, чи Ярош підсадна вутка до ПС від олігархів, чи щира людина).
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Після війни значна частина зі 180-240 тисяч євреїв, що пережили Голокост, вирішила емігрувати з комуністичної Польщі до нововиниклої держави Ізраїль, до США чи Південної Америки. Більшість із тих, хто залишився, були вимушені виїхати наприкінці 1960-х внаслідок організованої компартією антисемітської кампанії (червень 1967, березень 1968).
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Так отож. Нажаль, Україна неоднорідна й дуже інтернаціональна. Купа російськомовних меншинств з претензіяма й нелюбов'ю до України, й лояльна українська біомаса, яка підставляє їм дупу. Я не буду говорити, яка роль в тому Росії - у Росії дуже сильний совдепівський пропагандос інтернаціоналізму, що допомагає росіянам влізати у владні структури й корумпувати сусідні держави. То дурниця, тому що українська інформаційна складова дуже слабка (наприклад - росія ж не пропагандує валянки, щі, і ватники, так як Україна вишиванки й сало, тому що то примітивно). І виходить, що Україна не стане такою однорідною як Польща ніколи. Потрібно жити з цим і змиритися. Однак розбрат при такому неоднорідному суспільстві просто неминучий, бо закладений у поділ за національностями. Українці в Україні ніколи не стануть росіянами, угорцями чи болгарами, тому не треба намагатися бути ними й підстелятися, бо під вас же - нас же меншинства не підстеляються. Май гідність, Україно, хоч сама перед собою.
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Польща проводить "справедливу" політику неоколоніалізму. Час сприятливий. Людські і матеріальні ресурси перетікають в поляндію, а замінити нічим. Пшеки мудрий народ!
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Переоцінюєте ви ці ресурси. Інша справа, що Україна не створює умов для бізнесу вдома, тобто виробляти й заробляти вдома.
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людські ресурси не можуть бути переоцінені - неоцінені, матеріальні не так важливі.
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До речі, треба не забувати, що у євреїв напевно нема миру до німців через Голокост, який вони вчинили. Тому довіряти нинішньому президенту щодо лояльності до ЄС - чи щирий він, а чи ні. Та й поняття щирість і єврей поряд не лежать звичайно.
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Дивно, що ви пишете із Швейцарії. А от щодо миру до німців у євреїв є інші відомості, коли вони їхали в Німеччину по спеціальній програмі із задоволенням, а в Ізраїлі отримують німецькі пенсії...
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У Польщі, на відміну від України, нема євреїв... у Польщі жиди...і це теж є для нас проблема, бо по суті євреї - це русифіковані жиди...Катерина №2 заборонила слово жид на користь слова єврей...дерусифікація має торкнутись і цього насправді дуже важливого питання.
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Це мають вирішувати тільки євреї, і ніхто інший.
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Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, -
И тут не вижу я стыда;
Будь жид - и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.
Пушкин 1830 год
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Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами...
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Рыба ищет где глубже а человек где лучше - до кацапов тоже бегут -Гражданство России за год получили 83 тысячи украинцевКорреспондент.net, 15 февраля 2019, 13:04 .
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Используют законное право на чемодан, вокзал и россию. Скатертью дорога.
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Дело не в этом.. дело в том что из Украины массово бежит человеческий ресурс и не так важно куда и это при том что официально смертность превышает рождаемость в два раза.
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Вот о "бегстве" с Украины такого человеческого ресурса как касабы вообще переживать не стоит.
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Кто есть *касаб* а кто есть не *касаб*? Захарченко- украинская фамилия но он бывший лидер сепаратистов. Турчинов -русская фамилия но он тот кто начал АТО на Донбассе. У тебя судя по фамилии сто пудово корни касабские- так что не умничай У 2018 році в Польщі зареєстровано рекордну кількість польсько-українських шлюбів - Цензор.НЕТ 3980
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Лугандонська біомаса то не є украінці ...Нехай собі хоч громадянство Зімбабве отримують
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Киев-Москва и Львов-Москва самые прибыльные маршруты Укрзалізниці.
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Яке відношення мають ці потяги до отримання паспортів Козлостану !?
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У меня нет статистики тех кто принял их гражданство по регионам.. но эти люди которые едут в Москву из Киева и Львова они же не по заданию СБУ туда едут шпионажем и диверсиями заниматься)) вы же понимаете))
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Поїзд "Київ - Москва" став найприбутковішим для "Укрзалізниці" у 2017 році
Поїзд №5/6 "Київ - Москва" у 2017 році приніс "Укрзалізниці" 154 млн грн прибутку.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/money/pojizd-kijiv-moskva-stav-najbilsh-pributkovim-dlja-ukrzaliznitsi-v-2017-rotsi-232111.html.
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О, починається. Русофобія - це русофобія, а не українство. Хочете бути русофобами - автомати в руки - покажіть себе. В Україні треба боротися за Україну. Нічого психуватися - бо рейтинг буде як у Свободи.
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Ну мабуть к этому стремились все попередники.Исход один и плавчевный.Докермувались.Може стоит очнуться У 2018 році в Польщі зареєстровано рекордну кількість польсько-українських шлюбів - Цензор.НЕТ 6766
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За українських шлюх завжди лойс!!! Спритні курвіци...... Смокчуть піцьки на польських трасах кому попало, а потім ше й заміж неуродиву полячню окучують)))))))....
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При чому тут Зеленський?
Ти шо думаєш, якщо українки їдуть в Польшу на заробітки... то їх одразу чекають там всі блага, і місце роботи не менше топ-менеджера у великій польській компанії?
Приходиться їм там по різному... і на трасах піцьки смокчуть.... і офіціантками.... і нянями у діток з їхніми татусями (особливо студентки) і інше...... Українки в Польщі чимось нагадують розкомплексованих чешок.... Польки - це закомплексовані, ревні католички...... але вони не такі розтаскані,як наші українки чи чешки..... Мені більше подобаються полячки.... Не розумію тих дурачків поляків, які одружуються на наших шлюшках)))))
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З україно-польським корінням.... Тому маю право відверто судити, як про українців так і про поляків......
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Як що незважати на гонор пОляків і те що вони Українців вважають трохи меншовартими, то краще вже українки хай живуть в Польщі ніж в Кацапії. Кацапи то недонація, це факт.

А так поляки самі трохи закомплексовані своїм нацпоходженням, но то їхб проблеми.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ 2018 році в Польщі зареєстровано рекордну кількість польсько-українських шлюбів
 
 
 
 
 
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