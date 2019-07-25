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 Очікую від нового парламенту посилення незалежності антикорупційних органів, - Холодницький

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький очікує, що Верховна Рада 9-го скликання надасть Національному антикорупційному бюро України повноваження здійснювати автономну прослушку, скасує поправку народного депутата Андрія Лозового та ухвалить інші рішення, які посилюють незалежність антикорупційних органів.

"Я очікую від нового парламенту, від зміни влади те, що ми не змогли реалізувати у Верховній Раді попереднього скликання. Це і посилення незалежності антикорупційних органів, це автономна прослушка для Антикорупційного бюро, незалежно від Служби безпеки України. Це законопроект, який був у попередній Верховній Раді під №7271 про кількість антикорпуційних прокурорів, збільшити його там, де це необхідно", - сказав Холодницький в ефірі "Прямого" каналу в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що новообраний парламент внесе зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які скасують поправку Лозового.

Глава САП підкреслив, що багато законопроектів, які необхідні в діяльності правоохоронних органів, в Раді 8-го скликання не були реалізовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

"Роботи у цього парламенту буде багато", - резюмував Холодницький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139704
 
   
 Топ коментарі
 
Этот упырь просто издевается, приколоться решил.
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Назар! вааще краусафчик!.. развалил для Труханова дело по "Краян", и даже испариной не покрылся..
Назар!. таких как ты и Сытник, нужно вешать, при чем на "бис"!
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100% - цих двох засранців пора гнати, а то прийде до них труба Ожидаю от нового парламента усиления независимости антикоррупционных органов, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6706
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Этот упырь просто издевается, приколоться решил.
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хотел бы быть независмым был бы.Но видно его цель стать неприкасаемым как депутаты или судьи что б безнаказанно срать на законы и людей
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Может он имел ввиду независимости антикоррупционных органов от него. Тогда и дела появятся и посадки.
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Морфология «ожидаю»
Глагол единственного числа, настоящего времени, первого лица, несовершенного вида, непереходный, действительный
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ну,несовершённого-потому и свершений нету Ожидаю от нового парламента усиления независимости антикоррупционных органов, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 194
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Дармоїди,жодного результату,мільони на вітер,їх треба розігнати.
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Назар! вааще краусафчик!.. развалил для Труханова дело по "Краян", и даже испариной не покрылся..
Назар!. таких как ты и Сытник, нужно вешать, при чем на "бис"!
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100% - цих двох засранців пора гнати, а то прийде до них труба
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Сытнику пинок нужно было дать сразу после того, как вскрылось, что он и Углава крышевали Свинарчука
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Холодрыщ ты идеш нафиг! Будеш хомячков инструктировать правильно давать показания.
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холодницкий , а я очень ожидаю что ты наконец то кого то посадишь! сколько ты уже времени как г.вно в проруби болтаешься? сколько лет кайфуешь счастливчик ? а ведь это на наши деньги - деньги налогоплательщиков тебе такой кайф прет! а если от тебя толку как от козла молока так на йух иы такой красивый нужен вместе со своим бюро или что там у тебя за кантора? вот блин евреи попристраивались.....
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Ожидаю, ожидаю
И скажу, едрена мать
Ожидая ожидаю
Буду дале ожидать
И че, уже покращення?
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а этому все прослушки хочется...большие знания дают большие деньги,а не умножают печали
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Не дождешься! Не тот контингент. Они не за тем пришли. Безработные, безобразованные, актеры, рестораторы тамады
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Глава НАБУ Сытник не явился на судебное заседание о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине
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Конечно не явился) он в это время в Греции отдыхал... интересно, за чей счет? Бенин? С Богданом то Сытник уже успел встретиться и прогнуться под новую власть. Теперь не в Козин по ночам будет кататься, а к Зе или к Бене сразу
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Сейчас такие технологии обучения, за несколько дней впихивают столько, потом год раскручиваешь
В жизни бы не поверила, если бы не попала на такие курсы (нас по работе посылают периодически на повышение квалификации. Сложнейшую тему впихивают за 2-3 дня)

Так что удачи 🍀
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Абсолютно бесполезный крымский еврей Холодницкий будет востребован гундосной зедротиной именно потому что бесполезный...
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вангую---слідуючим президентом України--буде жінка..не з косою Очікую від нового парламенту посилення незалежності антикорупційних органів, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2393
Україна любить експерименти
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а як же Петрусь? Він же обіцяв повернутись через рік? Невже збрехав?


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пфф! дуже незалежні в нас органи, особливо Ситник, який катався в гості в Козин до Порошенка
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А воно ще не розуміє, що відбувається. І що ви там разом з ********, скільки закрили антикорупційних справ за свою каденцію? За все треба нести відповідальність.
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СБУ, уже независимые... Скоро и "антикоррупционые органы" тоже станут, после прихода Баканова с папочкой)
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Ожидай пока тебя бездельника уволят, станеш свободньім и независимьім.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОчікую від нового парламенту посилення незалежності антикорупційних органів, - Холодницький
 
 
 
 
 
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