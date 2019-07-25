 Ватажки терористів були готові на обмін відразу після засідання в Мінську 17 липня, але процес загальмувала Москва, - Безсмертний

Про це Роман Безсмертний, представник України в робочій підгрупі з політичних питань в Тристоронній контактній групі, розповів в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що початок процедури обміну продовжать обговорювати у Мінську 31 липня.

"Мене зараз турбує, щоб тільки не почали називати прізвища. Тому що як тільки почнуть називати прізвища, одна чи інша сторона почне витягувати з пакету ці прізвища", — додав переговорник.

Раніше Безмертний заявляв, що на переговорах у Мінську 17 липня сторони домовилися щодо обміну полонених за схемою 208 на 69, тобто українська сторона віддасть 208 засуджених, сторона бойовиків на Донбасі звільнить 69 громадян. Це не стосується політв’язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму.

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Раніше заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив про попередню домовленість з Росією про обмін полонених протягом місяця.

Востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Це перший за два роки та найбільший обмін. За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Україна передала на окуповану територію 233 людини.