 Ватажки терористів були готові на обмін відразу після засідання в Мінську 17 липня, але процес загальмувала Москва, - Безсмертний

Про це Роман Безсмертний, представник України в робочій підгрупі з політичних питань в Тристоронній контактній групі, розповів в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що початок процедури обміну продовжать обговорювати у Мінську 31 липня.
"Мене зараз турбує, щоб тільки не почали називати прізвища. Тому що як тільки почнуть називати прізвища, одна чи інша сторона почне витягувати з пакету ці прізвища", — додав переговорник.
Раніше Безмертний заявляв, що на переговорах у Мінську 17 липня сторони домовилися щодо обміну полонених за схемою 208 на 69, тобто українська сторона віддасть 208 засуджених, сторона бойовиків на Донбасі звільнить 69 громадян. Це не стосується політв’язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму.
Раніше заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив про попередню домовленість з Росією про обмін полонених протягом місяця.
Востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Це перший за два роки та найбільший обмін. За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Україна передала на окуповану територію 233 людини.
"Обмен не коснется политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и оккупированном Крыму."
Вот вчера я вернулся с Азовского моря. В кафешке, где я обычно питался, с одной то ли официанткой то ли поварихой которая нас обслуживала, как то не произвольно завязался разговор. Она скажала, что переселенка с т.н. серой зоны. В разговоре я ее как то спросил, мол, как же так получилось, что люди на донбассе повелись на вот такие дела. Она мне ответила: деньги... Платили деньги за все эти дела, а (как они говорят) Парашенка дагаварился с путином и замутили войну. Спрашиваю, а это лично ваше мнение или так люди думают на Донбассе? Отвечает: Так это все знают, а вы Шо не знали? Вон, говорит, в днр-лнры кАмуналку ж не пАдняли, а пачему Парашенка паднял? Вот вам и ответ на все вопросы об этих людях...
Главная дорога Сочи, связывающая населенные пункты вдоль побережья, обрушилась. Никто не пострадал. Из-за ЧП автомобильное движение организовано по одной полосе
притом справедливый - 208=69
патамушо....
Если обмен не коснется тех, кто в заложниках у РФ - значит он не должен коснуться и граждан РФ, а также тех, кто не имеет непосредственного отношения к Донбассу.