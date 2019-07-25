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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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Все про:Безсмертний (89) обмін (418)

 Ватажки терористів були готові на обмін відразу після засідання в Мінську 17 липня, але процес загальмувала Москва, - Безсмертний

Процес обміну полоненими був припинений за сигналом з Росії. Початок процедури обміну буду обговорювати в Мінську 31 липня.

Про це Роман Безсмертний, представник України в робочій підгрупі з політичних питань в Тристоронній контактній групі, розповів в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що початок процедури обміну продовжать обговорювати у Мінську 31 липня.

"Мене зараз турбує, щоб тільки не почали називати прізвища. Тому що як тільки почнуть називати прізвища, одна чи інша сторона почне витягувати з пакету ці прізвища", — додав переговорник.

Раніше Безмертний заявляв, що на переговорах у Мінську 17 липня сторони домовилися щодо обміну полонених за схемою 208 на 69, тобто українська сторона віддасть 208 засуджених, сторона бойовиків на Донбасі звільнить 69 громадян. Це не стосується політв’язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму.

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Раніше заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив про попередню домовленість з Росією про обмін полонених протягом місяця.

Востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Це перший за два роки та найбільший обмін. За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Україна передала на окуповану територію 233 людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139702
 
 
 Топ коментарі
 
Кацап ты реально дибил,какими выборами,какой власти,мелешь что зря, тебе идиоту ещё и платят за эту бредятину?
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Чтобы не играть на руку новой власти, и не убивать и без того низкий рейтинг старой перед выборами.
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ну да, Сенцов і моряки - персональні "царскіє узнікі"

"Обмен не коснется политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и оккупированном Крыму."
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Чтобы не играть на руку новой власти, и не убивать и без того низкий рейтинг старой перед выборами.
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Кацап ты реально дибил,какими выборами,какой власти,мелешь что зря, тебе идиоту ещё и платят за эту бредятину?
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Мародёр это кукловод Зе, который продавал ВСУ топливо по завышенным ценам?
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Ранее Безсмертный заявлял, что на переговорах в Минске 17 июля стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69, то есть украинская сторона отдаст 208 осужденных, сторона боевиков на Донбассе освободит 69 гражданИсточник: https://censor.net.ua/n3139702 - тобто Україна видасть "сєпарам-терористам" аж 208 людей ? Главари террористов были готовы на обмен сразу после заседания в Минске 17 июля, но процесс затормозила Москва, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 2594
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За одного нашего и десяток имбицилов отдать не жалко. Тварь всегда останется тварью, а наших ребят вызволять нужно.
Вот вчера я вернулся с Азовского моря. В кафешке, где я обычно питался, с одной то ли официанткой то ли поварихой которая нас обслуживала, как то не произвольно завязался разговор. Она скажала, что переселенка с т.н. серой зоны. В разговоре я ее как то спросил, мол, как же так получилось, что люди на донбассе повелись на вот такие дела. Она мне ответила: деньги... Платили деньги за все эти дела, а (как они говорят) Парашенка дагаварился с путином и замутили войну. Спрашиваю, а это лично ваше мнение или так люди думают на Донбассе? Отвечает: Так это все знают, а вы Шо не знали? Вон, говорит, в днр-лнры кАмуналку ж не пАдняли, а пачему Парашенка паднял? Вот вам и ответ на все вопросы об этих людях...
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Це ж тре, яка несподіванка... А якого розмовляти з ляльками, які нічого не вирішують і ніколи нічого не вирішували??? Чи вам про це не казали???
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Что то не совсем понятно а ты на какой стороне. Мы с такими "переговорщиками" далеко зайдем. Скоро у безсмертного надо будет уточнять о том, чей же Крым.И это не шутка.
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та у них там тоже мост обрушился...поэтому все примерения,обмены и восстановление моста прекратили...

Главная дорога Сочи, связывающая населенные пункты вдоль побережья, обрушилась. Никто не пострадал. Из-за ЧП автомобильное движение организовано по одной полосе

Ватажки терористів були готові на обмін відразу після засідання в Мінську 17 липня, але процес загальмувала Москва, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8043
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Олимпиаду провели, а дальше нафиг ничего не надо, бабло освоено, всем спасибо, все свободны. Удивлюсь, если у них там вся инфрастуктура осталась бы в функциональном состоянии как на момент постройки.
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ну кто ж в доме хозяин?
притом справедливый - 208=69
патамушо....
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"Обмен не коснется политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и оккупированном Крыму."

Если обмен не коснется тех, кто в заложниках у РФ - значит он не должен коснуться и граждан РФ, а также тех, кто не имеет непосредственного отношения к Донбассу.
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Они то всегда готовы, да только не они решают. Они-нули, а решают рули в мацкве. Тут Безсмертный америки, к сожалению, не открыл.
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Я не понял - они, выходит, с "повстанцами" договаривались об обмене?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВатажки терористів були готові на обмін відразу після засідання в Мінську 17 липня, але процес загальмувала Москва, - Безсмертний
 
 
 
 
 
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