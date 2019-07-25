 У палаці "Україна" нічого не знають про концерт "друга Росії" Повалій

Про це представники пресслужби палацу "Україна" заявили "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Відсутність афіш (концерту Повалій, - ред.) на нашому сайті пояснюється тим, що палац "Україна" не є організатором можливого концерту. І наразі ми не отримували жодних афіш чи інформації про запланований сторонніми організаторами захід", - зазначили у пресслужбі.

Водночас представники палацу уточнили, що на сьогодні не можуть надати підтверджувальної інформації, оскільки "керівництво палацу у відпустці".

"Новий концертний сезон починається з вересня, тому ближче до початку сезону надамо вичерпну відповідь обов’язково", - запевнили представники концертної установи.

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Водночас на сайті національного квиткового оператора Karabas.com уже кілька днів триває продаж квитків на концерт Таїсії Повалій. Ціни на квитки концерт Повалій коливаються у межах 390-2990 грн.

Раніше Таїсія Повалій, яка останні 5 років проживає в Москві, анонсувала у своєму Instagram концерт в Києві. За її словами, виступ відбудеться 10 грудня в Національному палаці "Україна". "Це буде зустріч особлива", - написала Повалій.

Зазначимо, що Повалій вже намагалася відсвяткувати 50-річний ювілей в Україні, однак п'ять років тому їй довелося скасувати всі виступи через негативну реакцію з боку низки громадських і державних діячів.

Нагадаємо також, у травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і разом з чоловіком переїхала жити до Росії.

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17 вересня 2014 року разом з групою депутатів "За мир і стабільність" Повалій відвідала Держдуму Росії. Кілька українських політиків назвали цю поїздку "неповагою до України", а Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України.

Крім того, Повалій неодноразово скаржилася, що їй не дають працювати в Україні, але при цьому вона активно гастролювала в країні-агресорі, виступала в Кремлі і часто з'являлася в російських шоу і телепередачах. Також вона іноді брала участь у концертах на "Інтері". У РФ же співачка отримувала різні музичні нагороди. Так, в кінці 2018 року Повалій отримала "Золотий грамофон" - одну з найголовніших музичних нагород в Росії.

У жовтні 2018 року в Верховну Раду був внесений законопроект про позбавлення звання "Народний артист України" Ані Лорак, Таїсії Повалій, Світлани Лободи, Віталія Козловського та Миколи Баскова.