 У палаці "Україна" нічого не знають про концерт "друга Росії" Повалій

Про це представники пресслужби палацу "Україна" заявили "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
"Відсутність афіш (концерту Повалій, - ред.) на нашому сайті пояснюється тим, що палац "Україна" не є організатором можливого концерту. І наразі ми не отримували жодних афіш чи інформації про запланований сторонніми організаторами захід", - зазначили у пресслужбі.
Водночас представники палацу уточнили, що на сьогодні не можуть надати підтверджувальної інформації, оскільки "керівництво палацу у відпустці".
"Новий концертний сезон починається з вересня, тому ближче до початку сезону надамо вичерпну відповідь обов’язково", - запевнили представники концертної установи.
Водночас на сайті національного квиткового оператора Karabas.com уже кілька днів триває продаж квитків на концерт Таїсії Повалій. Ціни на квитки концерт Повалій коливаються у межах 390-2990 грн.
Раніше Таїсія Повалій, яка останні 5 років проживає в Москві, анонсувала у своєму Instagram концерт в Києві. За її словами, виступ відбудеться 10 грудня в Національному палаці "Україна". "Це буде зустріч особлива", - написала Повалій.
Зазначимо, що Повалій вже намагалася відсвяткувати 50-річний ювілей в Україні, однак п'ять років тому їй довелося скасувати всі виступи через негативну реакцію з боку низки громадських і державних діячів.
Нагадаємо також, у травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і разом з чоловіком переїхала жити до Росії.
17 вересня 2014 року разом з групою депутатів "За мир і стабільність" Повалій відвідала Держдуму Росії. Кілька українських політиків назвали цю поїздку "неповагою до України", а Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України.
Крім того, Повалій неодноразово скаржилася, що їй не дають працювати в Україні, але при цьому вона активно гастролювала в країні-агресорі, виступала в Кремлі і часто з'являлася в російських шоу і телепередачах. Також вона іноді брала участь у концертах на "Інтері". У РФ же співачка отримувала різні музичні нагороди. Так, в кінці 2018 року Повалій отримала "Золотий грамофон" - одну з найголовніших музичних нагород в Росії.
У жовтні 2018 року в Верховну Раду був внесений законопроект про позбавлення звання "Народний артист України" Ані Лорак, Таїсії Повалій, Світлани Лободи, Віталія Козловського та Миколи Баскова.
3 ч. ·
Переконаному мізантропові важко жити у багатоквартирному будинку, та ще й коли вікно кабінету виходить на двір.
Личинки сусідів у віці недозрілих до лібідо винайшли для себе технологію bluetooth-колонок і впродовж вже двох днів розряджають смартфони у дворову тишу. З імпровізованої дискотеки лунає низькопробна російська попса. Ну знаєте - два-три мало пов'язаних між собою слова, що повторюються весь час огидним речитативом? Дві-три "пісні" крутяться по колу і личинки або їм запально підспівують, або верескують про своє та намагаються перекричати ту "музику". Вони десь років за сім-десять з личинок виростуть в імаго і спливуть на виборчих дільницях, щоби проголосувати за черговий непотріб зеленого, синього чи сіро-буро-червоного кольору - аби російською співалося.
Їхня провина у тому мінімальна. Бо винні у цьому наші діяченьки культурки - усі ці повнолітні нетями у дитячих штанцях та спідничках. Саме вони, замість створення дійсно автентичного продукту, мавпили російське, що своєю чергою було недолугим мавпуванням європейського чи американського. Кожний з них намагався стати "українським" Шевчуком, "українським" Газмановим чи, прости господи, Алсу. Кожний з них вимірював свій успіх місткістю стадіонів і сумою зборів. Кожний з них вважав "Олімпійський" у Міщанському престижнішим за "Олімпійський" на Печерську - так би мовити, "Ла Скала" проти Бердичівського будкульту. І власною меншовартістю вони, як гниле яблуко у ящику добрих, заражали і заражають суспільство, безпідставно але монопольно слугуючи йому за взірці культури.
Мало вбратися у вишиванку і голосити українською. Треба, як мінімум, вважати цю українську і цю вишиванку більшою цінністю, ніж косоворотка та "батяня-комбат", хоча б матеріальний зиск від цього і був меншим. Ну це вже ідеалізм, не гідний мізантропа.
Вместо концерта - фраер-шоу будет.
- Но она такая красивая...
- Хорошо. Но потом сжечь!
Хто ж спорить. Палац не є організатором, але надає приміщення в оренду. Організатором є хтось з отих задньопривідних промоутерів, оформлений в юридичну особу.
Ан ніт !
Народ не сприймає.
Не привезёт же она их с собой из рф
Поразвелось русни понаехавшей. Ещё шота там гавкают.
Паспорта отобрать и назад на историческую родину. Оттуда гавкайте на украинцев и украинскую власть. Нам не привыкать к вою из-за поребрик.
Ремейк: проститутка, проститутка, ты от природы кацапка.
Если пупок теперь на подбородке, где остальные гаджеты ?