EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
  4609  70
Все про:концерт (121) Повалій (21) колабораціонізм (34)

 У палаці "Україна" нічого не знають про концерт "друга Росії" Повалій

Адміністрація національного палацу "Україна" поки не отримувала жодної інформації від анонсованого сторонніми організаторами концерту Таїсії Повалій.

Про це представники пресслужби палацу "Україна" заявили "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Відсутність афіш (концерту Повалій, - ред.) на нашому сайті пояснюється тим, що палац "Україна" не є організатором можливого концерту. І наразі ми не отримували жодних афіш чи інформації про запланований сторонніми організаторами захід", - зазначили у пресслужбі.

Водночас представники палацу уточнили, що на сьогодні не можуть надати підтверджувальної інформації, оскільки "керівництво палацу у відпустці".

"Новий концертний сезон починається з вересня, тому ближче до початку сезону надамо вичерпну відповідь обов’язково", - запевнили представники концертної установи.

Читайте також: Лорак, Лободу, Повалій та Козловського можуть позбавити звання "Народний артист України", - в Раді зареєстрували законопроект

Водночас на сайті національного квиткового оператора Karabas.com уже кілька днів триває продаж квитків на концерт Таїсії Повалій. Ціни на квитки концерт Повалій коливаються у межах 390-2990 грн.

Раніше Таїсія Повалій, яка останні 5 років проживає в Москві, анонсувала у своєму Instagram концерт в Києві. За її словами, виступ відбудеться 10 грудня в Національному палаці "Україна". "Це буде зустріч особлива", - написала Повалій.

Зазначимо, що Повалій вже намагалася відсвяткувати 50-річний ювілей в Україні, однак п'ять років тому їй довелося скасувати всі виступи через негативну реакцію з боку низки громадських і державних діячів.

Нагадаємо також, у травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і разом з чоловіком переїхала жити до Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За мого президентства ніхто з колаборантів чи представників "п'ятої колони" не балотувався на жодних виборах, - Порошенко

17 вересня 2014 року разом з групою депутатів "За мир і стабільність" Повалій відвідала Держдуму Росії. Кілька українських політиків назвали цю поїздку "неповагою до України", а Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України.

Крім того, Повалій неодноразово скаржилася, що їй не дають працювати в Україні, але при цьому вона активно гастролювала в країні-агресорі, виступала в Кремлі і часто з'являлася в російських шоу і телепередачах. Також вона іноді брала участь у концертах на "Інтері". У РФ же співачка отримувала різні музичні нагороди. Так, в кінці 2018 року Повалій отримала "Золотий грамофон" - одну з найголовніших музичних нагород в Росії.

У жовтні 2018 року в Верховну Раду був внесений законопроект про позбавлення звання "Народний артист України" Ані Лорак, Таїсії Повалій, Світлани Лободи, Віталія Козловського та Миколи Баскова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139700
 
 
 Топ коментарі
 
При ЗЕбилятне сепарской очень скоро все кацапские артисты попрут. Эх жаль Кабыздох не дожил. Он бы тоже на радость всем 73% сепарам ЗЕбилам дал бы ухх какой концерт..ЗЕбилятня кацапская такое любит..
 показати весь коментар
 
Кидают пробный камешек смотрят как ЗЕбилятня манкурты реагируют..если не против то дальше будут в Таёжный союз к Рашке тянуть...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
подивіться що із нею зробили кляті москалі - повна перетяжка меблєй У палаці "Україна" нічого не знають про концерт "друга Росії" Повалій - Цензор.НЕТ 8734
 показати весь коментар
 
Это уже начинает надоедать, одни СМИ объявляют о какой-нибудь фигне, а потом все делают вид, что никто ничего не знают. Надоели уже эти хитросплетения.
 показати весь коментар
 
 
Кидают пробный камешек смотрят как ЗЕбилятня манкурты реагируют..если не против то дальше будут в Таёжный союз к Рашке тянуть...
 показати весь коментар
 
 
Готовлять почву потроху для братскіх абйятій.
 показати весь коментар
 
 
При ЗЕбилятне сепарской очень скоро все кацапские артисты попрут. Эх жаль Кабыздох не дожил. Он бы тоже на радость всем 73% сепарам ЗЕбилам дал бы ухх какой концерт..ЗЕбилятня кацапская такое любит..
 показати весь коментар
 
 
да... рано маланец копыта отбросил... не дожил, бедолага, до зели
 показати весь коментар
 
 
+1. Кобздончик спел бы с микрофонами на бруденшафт с нашим ЗЕкловуном дуэтом....эти два маланца малоросса быстро бы нашли общий язык.
 показати весь коментар
 
 
Володимир Саркісян
3 ч. ·

Переконаному мізантропові важко жити у багатоквартирному будинку, та ще й коли вікно кабінету виходить на двір.
Личинки сусідів у віці недозрілих до лібідо винайшли для себе технологію bluetooth-колонок і впродовж вже двох днів розряджають смартфони у дворову тишу. З імпровізованої дискотеки лунає низькопробна російська попса. Ну знаєте - два-три мало пов'язаних між собою слова, що повторюються весь час огидним речитативом? Дві-три "пісні" крутяться по колу і личинки або їм запально підспівують, або верескують про своє та намагаються перекричати ту "музику". Вони десь років за сім-десять з личинок виростуть в імаго і спливуть на виборчих дільницях, щоби проголосувати за черговий непотріб зеленого, синього чи сіро-буро-червоного кольору - аби російською співалося.
Їхня провина у тому мінімальна. Бо винні у цьому наші діяченьки культурки - усі ці повнолітні нетями у дитячих штанцях та спідничках. Саме вони, замість створення дійсно автентичного продукту, мавпили російське, що своєю чергою було недолугим мавпуванням європейського чи американського. Кожний з них намагався стати "українським" Шевчуком, "українським" Газмановим чи, прости господи, Алсу. Кожний з них вимірював свій успіх місткістю стадіонів і сумою зборів. Кожний з них вважав "Олімпійський" у Міщанському престижнішим за "Олімпійський" на Печерську - так би мовити, "Ла Скала" проти Бердичівського будкульту. І власною меншовартістю вони, як гниле яблуко у ящику добрих, заражали і заражають суспільство, безпідставно але монопольно слугуючи йому за взірці культури.
Мало вбратися у вишиванку і голосити українською. Треба, як мінімум, вважати цю українську і цю вишиванку більшою цінністю, ніж косоворотка та "батяня-комбат", хоча б матеріальний зиск від цього і був меншим. Ну це вже ідеалізм, не гідний мізантропа.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а почему офшорная порохосрань не сняла с нее звание народной?Иль занят был разваровыванием неньки?)))
 показати весь коментар
 
 
Ничего, скоро лепшие дружбаны *********** нарисуются: колян басков, филя кыркоров, всякие лолиты-биланы-лазоревы. Ну, и стасик пьехо, есессно, слабает про белые камазы, вышибет слезу из зебилов. Там вся эта поп-******* в низком старте, ждет, когда писюнист позовет поотжигать на «навагоднем аганьке у хахлов».
 показати весь коментар
 
 
Ті хто були забанені на рашці починають потроху відчувати братское зеленое плечо. Це тільки початок.Народ забув скільки сміття прийшлосья вимітати після януковича.
 показати весь коментар
 
 
интересно,у нее хоть одна мышна на бывшем лице двигается? ну хоть глазенки то моргают?или веки тоже пришиты?
 показати весь коментар
 
 
мышна... Может пихва? Во дворце "Украина" ничего не знают о концерте Повалий - Цензор.НЕТ 7698 Там точно уже ниче не шевелится
 показати весь коментар
 
 
зате УкрНет сьогодні цілий день рекламу її тирлища в "Україні" тиче
 показати весь коментар
 
 
Сжечь ведьму!
Вместо концерта - фраер-шоу будет.
 показати весь коментар
 
 
Ви нє опєчаткалісь. Це- такі й є фраєр-шоу. Фрейд-такі жыв.
 показати весь коментар
 
 
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо. Но потом сжечь!
 показати весь коментар
 
 
"дворец Украина" не является организатором возможного концерта."

Хто ж спорить. Палац не є організатором, але надає приміщення в оренду. Організатором є хтось з отих задньопривідних промоутерів, оформлений в юридичну особу.
 показати весь коментар
 
 
при зєбілах всі курви , п"дараси і сєпари повертаються в Київ.
 показати весь коментар
 
 
А вони думали, що підсунули нам малороса, то вже і всій біглій ваті можна повертатись ?
Ан ніт !
Народ не сприймає.
 показати весь коментар
 
 
Не будет никакого концерта! Предателям не место в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Если есть концерт, значит, есть зрители
Не привезёт же она их с собой из рф
 показати весь коментар
 
 
Конечно ЗЕбилка - зрители это вы 73% ЗЕбилов малороссов покацапленных, вы и есть те самые зрители, кто ж спорит.
 показати весь коментар
 
 
Тихонов ты на свою фамилию посмотри вначале, потом совок из головы вытряхни, а потом уже рассказывай.

Поразвелось русни понаехавшей. Ещё шота там гавкают.

Паспорта отобрать и назад на историческую родину. Оттуда гавкайте на украинцев и украинскую власть. Нам не привыкать к вою из-за поребрик.
 показати весь коментар
 
 
Тебе самой не смешно, адийотка? Наверное, сидишь там обсикиваешься со смеху.
 показати весь коментар
 
 
А они с тебя пример берут... Они - "гавкают", ты - "лалалакаешь..."
 показати весь коментар
 
 
Зебильша сбежавшая в Германию рассказывает шо нам украинцам тут делать. Щас бы слушать дезертиров гавкающих из за паребрика. Иди Северный поток 2 достраивай зебилоидная.
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні день честних новин на цензорі. Я тепер вірю тільки новинам з цензора, 5 каналу і честному каналу. Ііхній власник ніколи не бреше))
 показати весь коментар
 
 
Вали на сру весну и яндекс, там вам самое место манкурты сепары 73%. Любители ЗЕсепаров и ватных Сватов.
 показати весь коментар
 
 
В честь ватных зебилов скорее. Возможно в честь рихвирендума за дружбу с Расиюшкой.
 показати весь коментар
 
 
Ээээээ... извиняюсь.... правильно - коБЗДОна... У палаці "Україна" нічого не знають про концерт "друга Росії" Повалій - Цензор.НЕТ 3771
 показати весь коментар
 
неужели эта предательская б .ядь не побоится в Киев приехать? это кто же такой коцерт придумал? не иначе как зекоманда , чтобы украинцы привыкали что шоумэнам можно везде выступать ив Украине и в рашке и в крыму, не удивлюсь если потом и в лугандоне!!!! тут на днях Вакарчук уже придумывал какой то закон о соотношениях с рашкой и вообще я так понял что он топит за то чтобы предатели из мацквы петь к нам валили.... молодежь из зекоманды и так же из голоса, вы бы поосторожнее, военные разозлится могут!
 показати весь коментар
 
 
Ну, малорос шмаркля же не побоялся. Странно другое: почему она в раду не пошла? Сейчас бы была депутатом, зебилы бы за нее проголосовали. Новое же лицо, ****. У нее так точно, она его регулярно обновляет.
 показати весь коментар
 
 
Помните, у неё песня была: просто Тая, просто Тая, я от природы такая.

Ремейк: проститутка, проститутка, ты от природы кацапка.
 показати весь коментар
 
 
подстилка решила в родных пенатах подрыгать ногами , соскучилась мля ..
 показати весь коментар
 
 
Администрация как всегда ничего не знала, не знала, а потом БАЦ и аХВиша висит... У палаці "Україна" нічого не знають про концерт "друга Росії" Повалій - Цензор.НЕТ 236
 показати весь коментар
 
 
типа как Лиходеев отмазывался: какие афиши Воланда? не, не слышал...
 показати весь коментар
 
щось не чути тої, що по курниках расейскіх співала та за "любофь " хотіла коли війна почалась..наспівала тай втікла
 показати весь коментар
 
 
Завалий, Навалий, Отвалий, Урвалий, Вырвалий.
 показати весь коментар
 
А видите у неё ямочку на подбородке? Это её пупок. В генделыках донецких пусть выступает, там её место.
 показати весь коментар
 
 
Подтяжка вышла на славу.
Если пупок теперь на подбородке, где остальные гаджеты ?
 показати весь коментар
 
То что была ниже пупка перевернулось. Теперь это типа рот. С этими подтяжками никогда не угадаешь где что окажется. Вот на ***** посмотрите, жопа жопой.
 показати весь коментар
 
підспівувала-підмахувала кацапам коли вони наших хлопців кров лили . а зараз ця **** без моралі й совісті хоче повити на Українській сцені. в дупу Путіну пощебечи тварюко.
 показати весь коментар
 
Ну й бардак в залі "Україна": працівники не мають графіку концертів, бо керівництво у відпустці! Там може й договорів попередньо укладених немає? А податки як платяться з концертів? Чи концерти проводять ФОП з мінімальною податковою ставкою? Білети в 2000 грн? На кожний білет 70% акцизного збору як на спиртне. І хай співає.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ палаці "Україна" нічого не знають про концерт "друга Росії" Повалій
 
 
 
 
 
 вгору