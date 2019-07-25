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Все про:відпочинок (96) Рівненщина (441) Ситник (492)

 Глава НАБУ Ситник не з'явився на судове засідання щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині, - Сарган

Прессекретар Юрія Луценка Лариса Сарган оприлюднила інформацію про те, що директор НАБУ Артем Ситник не з'явився на судове засідання у справі його відпочинку в одному з мисливських господарств Рівненщини за чужий рахунок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Сарган зазначила: "Сьогодні у Солом’янському райсуді міста Києва мав відбутися розгляд справи про отримання директором НАБУ подарунку - відпочинку у грудні 2018 - січні 2019 року на Рівненщині в одному із мисливських угідь.

Сам А.Ситник у судове засідання не з’явився. Адвокат, який представляв інтерес керівника антикорупційного органу в суді, заявив клопотання про відвід судді.

Проте суд відхилив клопотання адвоката про відвід судді.

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Однак до розгляду справи суд не дійшов, оскільки присутність особи, яка притягується до відповідальності за пов`язані з корупцією правопорушення, є обов’язковою.

Відповідно розгляд справи перенесено на 6 серпня.

Адвокат клопотав також про слухання справи в режимі відеоконференції (!).

Однак суд визначив обов’язковість присутності директора НАБУ А.Ситника у Солом’янському суді 6 серпня 2019 р. для забезпечення участі у справі про свої подарунки.

Відповідати в суді за сімейний відпочинок за чужий рахунок складніше, ніж на камери з новою владою про нову антикорупційну стратегію міркувати".

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За інформацією джерела Цензор.НЕТ цю справу вело ДБР.

Згідно з оприлюдненим раніше протоколом допиту свідка відпочинку глави НАБУ Артема Ситника на базі в Рівненській області Миколи Надейка, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав в угідді в Рівненській області 5 разів.

За кожен такий відпочинок було нібито заплачено в середньому близько 100 000 гривень. Платив за Ситника Надейко, який видавав гроші не тільки на проживання в готелі, а й на їжу і дорогі розваги.

Посередником між Ситником і Надейком виступав дядько останнього, Микола Клевак.

Їжа поставлялася в обхід офіційної кухні, щоб не залишалося чеків. Під час одного з таких відпочинків Ситник розповів, як допомагав американцям у справі про чорну бухгалтерію. Записав Ситника, за інформацією джерел, його заступник Новак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139698
 
 
 Топ коментарі
 
Борец с корупцией оказался корупционером .
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Еда поставлялась в обход официальной кухни, чтобы не оставалось чеков. Во время одного из таких отдыхов Сытник рассказал, как помогал американцам в деле о черной бухгалтерии. Записал Сытника, по информации источников, его заместитель Новак. Источник: https://censor.net.ua/n3139698

Ты ба, какая тщательность и осведомленность! 5 лет никакого прогресса в деле убийц Небесной сотни, Гонгадзе, Шеремета, бриллиантовые прокуроры не сидят, Гепа, Штепа, Допа, Труханов, даже по Портнову нет доказательств, а все деньги Овоща и Азарова вернулись им же.

А тут даже отсутствие кассовых чеков на провизию обнаружил.
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Ну если он коррупционнер и никто ничего с нм сделать не может, то пусть сам напишет заявление об отставке. Или у него кишка тонка с такой должности уходить. И перекрывать себе потоки от Укроборонпрома
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Ща. Вы знаете сколько стоит получить должность главного антикоррупционера? 😆
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Да, ничего не сделают.Так просто пшик в "информационное пространство"
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На шару и уксус сладкий?Так Сытник? Кроме понтов и гнили результатов зеро?
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зе бізян вже всі посил... в квартал..до сватіфф і лігу зе смеха..тобто ...
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Еда поставлялась в обход официальной кухни, чтобы не оставалось чеков. Во время одного из таких отдыхов Сытник рассказал, как помогал американцам в деле о черной бухгалтерии. Записал Сытника, по информации источников, его заместитель Новак. Источник: https://censor.net.ua/n3139698

Ты ба, какая тщательность и осведомленность! 5 лет никакого прогресса в деле убийц Небесной сотни, Гонгадзе, Шеремета, бриллиантовые прокуроры не сидят, Гепа, Штепа, Допа, Труханов, даже по Портнову нет доказательств, а все деньги Овоща и Азарова вернулись им же.

А тут даже отсутствие кассовых чеков на провизию обнаружил.
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Тогда почему Сытый не явился в суд и не доказал обратное
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Что обратное из моего сообщения надо доказывать?
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Я имел ввиду Сытого. То, что Югик Алкаш просрал все громкие дела не означает, что у Сытого руки и рожа чистая...
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А я и не говорю что Сытник не замешан. Меня возмущает эта ангажированность Луценко
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Ну другого у нас нет. Вы ещё как то не забыли, что уже три года в ГПУ висит уголовное дело по Сытому о требований взятки от Кулик, тогда прокурора АТО
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Подавляющее большинство юристов таковы. Это система.
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Борцы с коррупцией уже всю коррупцию победили можно и отдохнуть.
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Ща начнётся сеанс амнезии «забудьте про Порошенко» и так далее
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Ага,забудем,как тока помянём,закопаем,так сразу и забудем!
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На нары эту сволочь, ишь царь и пан этакий. Коррупционер самый настоящий.
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Он так себя вел еще когда еще был прокурором в киевской области. Ему еще тогда за закытие дел через разные благотворительные конторы квартиры дарили
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пишуть, що він і зараз живе в квартирі в Броварах, яку здобув якраз таки хабарницькими методами...
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Ну был громкий конкурс, ну неужели не было видно, что это чучело записал в декларации, что он жил на 800 грн. в Киеве просто делал из в ей этой комиссии просто китайских болванчиков....
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Живет в нумерах, не платит, еще и сёмки требует.
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Стыдно стало парню ща коррупционную деятельность. Или нечего казать в своё оправдание. Вот и не явился или точно знает, что с нынешней властью все договорено ещё после первого тура
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ну, не знаю.. хрінові справи в Ситника.. багато справ проти нього відкрито.. і якщо в Україні він ще може якимсь чудом "відпетляти" від відповідальності, то що робити з справою в США? Трамп не забув втручання у вибори.. ФБР допитувало Ситника... це все серйозно
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Тю, так ведь совсем недавно Сарган заявила, что ушла в отпуск вместе со своим шефом Луценко-непросыхайло.
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Не трогайте борца с коррупцией. Он занят - борется с соблазнами.
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пусть о тратах отчитываются только лохи
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГлава НАБУ Ситник не з'явився на судове засідання щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині, - Сарган
 
 
 
 
 
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