 Глава НАБУ Ситник не з'явився на судове засідання щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині, - Сарган

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Сарган зазначила: "Сьогодні у Солом’янському райсуді міста Києва мав відбутися розгляд справи про отримання директором НАБУ подарунку - відпочинку у грудні 2018 - січні 2019 року на Рівненщині в одному із мисливських угідь.

Сам А.Ситник у судове засідання не з’явився. Адвокат, який представляв інтерес керівника антикорупційного органу в суді, заявив клопотання про відвід судді.

Проте суд відхилив клопотання адвоката про відвід судді.

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Однак до розгляду справи суд не дійшов, оскільки присутність особи, яка притягується до відповідальності за пов`язані з корупцією правопорушення, є обов’язковою.

Відповідно розгляд справи перенесено на 6 серпня.

Адвокат клопотав також про слухання справи в режимі відеоконференції (!).

Однак суд визначив обов’язковість присутності директора НАБУ А.Ситника у Солом’янському суді 6 серпня 2019 р. для забезпечення участі у справі про свої подарунки.

Відповідати в суді за сімейний відпочинок за чужий рахунок складніше, ніж на камери з новою владою про нову антикорупційну стратегію міркувати".

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За інформацією джерела Цензор.НЕТ цю справу вело ДБР.

Згідно з оприлюдненим раніше протоколом допиту свідка відпочинку глави НАБУ Артема Ситника на базі в Рівненській області Миколи Надейка, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав в угідді в Рівненській області 5 разів.

За кожен такий відпочинок було нібито заплачено в середньому близько 100 000 гривень. Платив за Ситника Надейко, який видавав гроші не тільки на проживання в готелі, а й на їжу і дорогі розваги.

Посередником між Ситником і Надейком виступав дядько останнього, Микола Клевак.

Їжа поставлялася в обхід офіційної кухні, щоб не залишалося чеків. Під час одного з таких відпочинків Ситник розповів, як допомагав американцям у справі про чорну бухгалтерію. Записав Ситника, за інформацією джерел, його заступник Новак.