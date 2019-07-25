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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Шестеро кандидатів від "Слуги народу" не змогли потрапити в Раду через "клонів", - ОПОРА

У позачергових виборах до Верховної Ради брали участь 150 кандидатів-клонів. "Клонували" цього разу переважно не ім'я і прізвище кандидата, а приналежність до політичної партії.

На цих виборах технологія двійників використовувалася в двох основних формах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".

Перша, більш традиційна, полягала у реєстрації в одномандатних округах кандидатів з однаковими прізвищами та іменами, й навіть інколи по батькові. Цього разу вона була менш популярною, ніж на парламентських виборах 2012 року і, за великим рахунком, не спрацювала. Винятком можна вважати округ №106 у Луганській області, де самовисуванець Юрій Фурман програв кандидату від "Слуги народу" Олексію Кузнєцову з різницею в 1 002 голоси. При цьому його однофамілець Андрій Фурман отримав 1 622 голоси на свою підтримку.

Друга технологія "клонування" - підробка приналежності до політичної партії. Кандидати-самовисуванці вказували в біографії приналежність до організацій, назви яких дублювали назви політичних партій. Таких клонів, за підрахунками "ОПОРИ", на виборах більш як 90 (в 55 одномандатних округах).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Багато спокус", - на зустріч Зеленського з обраними депутатами від "Слуги народу" глава СБУ Баканов приніс теки з біографічними довідками на нардепів

Ця технологія вплинула на результати виборів у 7 одномандатних округах. В одномандатних виборчих округах №37, 64, 78, 119, 146, 198, 210 її наслідки вимагають уважного вивчення і оцінки з боку правоохоронних органів, вважають в "ОПОРІ".

Національна поліція України порушила 34 справи про незаконне використання брендів партій за статтею 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139697
 
 
 Топ коментарі
 
это еще раз доказывает что избиратели Зеленского забитые и неграмотные идиоты...
Голосовали не за человека или его программу а за зеленый цвет... Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6998
Жалею что не поймал волну....
Нужно было занять немного денег +добавить свои - одеть зеленую рубашку, повесить зеленый билборд и вуаля.....- я в ВР стригу капусту с малороссов..
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Знакомьтесь, Александр Ковалев. Депутат новой ВР. Прошел по 51 округу с центром в прифронтовом Зайцево. Участник пророссийских митингов в 2014м, любитель совка и ярый украинофоб. Хорошо, что в Раду прошел такой опытный человек, а не какая-то зеленая тамада или свадебный фотограф.
(C)
@ltpzdc
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это клоны от клонов за жыття те клон от Оппа..а те клонировались от Прыгов а те от ..короче слава КПСС Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1517
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это еще раз доказывает что избиратели Зеленского забитые и неграмотные идиоты...
Голосовали не за человека или его программу а за зеленый цвет... Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6998
Жалею что не поймал волну....
Нужно было занять немного денег +добавить свои - одеть зеленую рубашку, повесить зеленый билборд и вуаля.....- я в ВР стригу капусту с малороссов..
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они просто дальтоники... не отличают красный от зеленого... Голосовали-то за красный, а получилось за зеленый Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 100
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Канєшна, канєшна, ані просто всє дєбіли. Другоє дєло наш кружок... таланти, умніци, патріоти.
І коли хтось краде - то ворюгі та зрадники. А самому пострічь малоросов - то тоді я удалєц і красава.
Тут все зрозуміло, звичайно.
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Бедный Пеця, так старался - а у Слуги Народа не просто победа на выборах, а монобольшинство.
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Знакомьтесь, Александр Ковалев. Депутат новой ВР. Прошел по 51 округу с центром в прифронтовом Зайцево. Участник пророссийских митингов в 2014м, любитель совка и ярый украинофоб. Хорошо, что в Раду прошел такой опытный человек, а не какая-то зеленая тамада или свадебный фотограф.
(C)
@ltpzdc
🤔
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как мы теперь жить то будем. То ли дело в предыдушей раде : добкин , балога, ляшко , кивалов, хомутынник, колесников, пашинский , танька черновол. и ДР.
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если ты в раде, то будешь жить хорошо Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3529
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Бедные украинцы с властью Слуги. А за Петю не переживай, он в порядке.
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большевики! Где-то я уже это слышал... Ааа... Аврора, 1917.. такие дубы необразованные Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4491
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радше на них контрольного компромайзеру не знайшлося - бо колаборантство ж для зєбільні не компрмат
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Всё будет хорошо, я только не знаю что будет с той коррупцией,может депутаты смогут Указом название коррупция поменять на какое нибудь советское слово? Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1182
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В любом случае абсолютное большинство в ВР у Слуги Народа, остальные - массовка.
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BREAKING! СБУ задержала танкер NEYMA, который сбил Зеленского в предвыборном ролике!
(С)
@mudzhyri
😄
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"клонов" на "карандашь" и допросить с "пристрастием" - кто деньги давал за "участие"!!!!!
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почти стих у тебя получился... Но благозвучнее будет так: "клонов" допросить с "пристрастием" - кто деньги давал аз "участие"
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чия б корова мичала...твоє зєлєбєніне лайно виїхало на парашинських серіалах та на дебілах, які в це кіно повірили...власник 8 квартир, елітної нерухомості в Криму, оффшорних мільонних рахунків, майже "лярдної" вілли в Італії, декількох елітних авто замість вєліка...Прокрутив лохотрон майстено, дякувати Бєні! а лохторат радіє..."свого" обрали...тьху...то ми всі мільонери?
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Зеленський найкращий Президент для України за останні 28 років
кацапам не зрозуміти
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бу-га-га...поки що крім суцільної брехні та порушень Законів і КонституціЇ, крім оточення себе, торчкового, любими друзями та відкритими прихильниками руського міра( одна руськоговорящая щелепа разумкова варта парашинського каналу!), манячних забаганок по перенесенню своєї будки та столиці...ой, аж сам схаменувся, що жоден през такого собі дійсно не дозволяв...так ганьбити державу...- оце всі "заслуги" віртуального клоуна у ролі преза-головнокомандувача-ухиленця від служби...
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Вот яркий пример.
Пришло мне в почтовый ящик. Фоткал на руле авто
Кищук не имеет никакого отношения к ЗЕ, но...
Шестеро кандидатов от "Слуги народа" и не смогли попасть в Раду из-за "клонов", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 269
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Володимир Саркісян
2 ч. ·

Я от тут подумав, що нинішній парлямент - просто купа семенченків. Вони іжратимуть креветки, втрачатимуть зуби і наїдатимуть брюха. Ну якщо глистів виведуть, звісно.
Які закони? Які голосування? Максимум - заблювати ковра у коридорах київських готелів. Вєрховний совєт УССР - ані вихлопу, ані шкоди.
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на 6 зєленогнійних менше буде...чи й не бяда-бяда...
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І жодного клона Порошенка)) Ніхто не захотів назватися цим лайном))
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Клоном Порошенко стать сложно. Надо мозги иметь.
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Шо, мало этой зеленой плесени, которая туда сиганула?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШестеро кандидатів від "Слуги народу" не змогли потрапити в Раду через "клонів", - ОПОРА
 
 
 
 
 
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