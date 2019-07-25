 Шестеро кандидатів від "Слуги народу" не змогли потрапити в Раду через "клонів", - ОПОРА

На цих виборах технологія двійників використовувалася в двох основних формах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".
Перша, більш традиційна, полягала у реєстрації в одномандатних округах кандидатів з однаковими прізвищами та іменами, й навіть інколи по батькові. Цього разу вона була менш популярною, ніж на парламентських виборах 2012 року і, за великим рахунком, не спрацювала. Винятком можна вважати округ №106 у Луганській області, де самовисуванець Юрій Фурман програв кандидату від "Слуги народу" Олексію Кузнєцову з різницею в 1 002 голоси. При цьому його однофамілець Андрій Фурман отримав 1 622 голоси на свою підтримку.
Друга технологія "клонування" - підробка приналежності до політичної партії. Кандидати-самовисуванці вказували в біографії приналежність до організацій, назви яких дублювали назви політичних партій. Таких клонів, за підрахунками "ОПОРИ", на виборах більш як 90 (в 55 одномандатних округах).
Ця технологія вплинула на результати виборів у 7 одномандатних округах. В одномандатних виборчих округах №37, 64, 78, 119, 146, 198, 210 її наслідки вимагають уважного вивчення і оцінки з боку правоохоронних органів, вважають в "ОПОРІ".
Національна поліція України порушила 34 справи про незаконне використання брендів партій за статтею 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права).
Голосовали не за человека или его программу а за зеленый цвет...
Жалею что не поймал волну....
Нужно было занять немного денег +добавить свои - одеть зеленую рубашку, повесить зеленый билборд и вуаля.....- я в ВР стригу капусту с малороссов..
І коли хтось краде - то ворюгі та зрадники. А самому пострічь малоросов - то тоді я удалєц і красава.
Тут все зрозуміло, звичайно.
(C)
@ltpzdc
🤔
(С)
@mudzhyri
😄
кацапам не зрозуміти
Пришло мне в почтовый ящик. Фоткал на руле авто
Кищук не имеет никакого отношения к ЗЕ, но...
2 ч. ·
Я от тут подумав, що нинішній парлямент - просто купа семенченків. Вони іжратимуть креветки, втрачатимуть зуби і наїдатимуть брюха. Ну якщо глистів виведуть, звісно.
Які закони? Які голосування? Максимум - заблювати ковра у коридорах київських готелів. Вєрховний совєт УССР - ані вихлопу, ані шкоди.