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Все про:громадянство (571) Порошенко (9520) добровольці (326) Азов (160)

 Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, в якому людина, яка стрибнула на автомобіль Порошенка, пояснила мотивацію свого вчинку. Молодий чоловік, якого звуть Микита, позивний Одіссей, заявив, що він родом із РФ, воював на Донбасі за Україну. Головними претензіями, які він озвучив було те, що за Порошенка ЗСУ використовує ненадійні бронежилети і те, що добровольці-іноземці не отримують українське громадянство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні, розміщеному в фейсбуці.

Як пише "Українська правда" ім'я цієї людини Микита Макєєв, він родом із Росії і у нього був паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азова" українське громадянство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139695
 
   
 Топ коментарі
 
Азов, русский. Этим всё сказано. Напомню всем, что Азов это Белецкий. Он связан с Аваковым. И финансировался Коломойским.
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а чего ж этот чмошник Никита (Одисей) не прыгал на капот "Рендж Ровера" Ефремова?!
а потому что оплата была только за Пороха.. Такие они, поЦриоты из Рашки, засланные к нам..
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А про бронижилеты он из Г+Г узнал, да?
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Вожможно надо было реквизицию имущества делать у коллег по цеху, военное положение вводить, военный займ выпускать,
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Яку відповідальність понесе труба, за розповсюдження брехні про низьку якість бронежилетів? І хто подає на підпис президенту документи про громадянство? Наср.ли хлопцю в голову, маніпулюють гниди. Маємо результат.
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Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії - Цензор.НЕТ 444мокша,прыгающий на украинского президента-ничего удивительного,они его его генетически ненавидят...лишнехромосомцы Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії - Цензор.НЕТ 444
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Іди дурню ще поскачи, доки ми з танкером розберемося, тепер всі свої зашквари так прикривати будуть.
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Такую личную неприязнь он испытал к потерпевшему, что кушать не мог. все ждал где бы на него прыгнуть.
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что же он сделает с Ефремовым, Медвечуком и Шуфричем ... - дайте ему лопату
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Мало скакати на капот машини, треба було підійти і плюнути в морду Петі за таке паскудство. Чим більше чую про Порошенка, тим більше огиди він викликає.
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Это Пэтя, а не Аваков, Билецкий и свин Геращенко устроили Азову огневой мешок в Широкино зимой 2015 года? И не ВСУ ли их тогда спасли?
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Завтра, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз посетит Одессу. Как стало известно «Думской», в 10:40 он прибывает на самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ. Надо сказать, что сегодня днем в нашем аэропорту приземлился литерный рейс президентского авиаотряда. Пассажирами VIP'овского Ан-148 была охрана и обслуга «первого лица». Интересно, что первая леди Елена Зеленская тоже находится в Одессе. По свидетельству очевидцев, сегодня она отдыхала на пляже «Табу». Для простых смертных левое крыло пляжа было закрыто, а охрана состояла из нескольких кордонов полиции и спецслужб. Ради безопасности супруги президента дно на пляже проверяли водолазы. Простые отдыхающие отделались легким испугом. О программе визита главы государства ничего не известно.
(С) ДумскаяНет
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Тупо маньячело, которое не за Украину воевать пошло, а чтобы безнаказанно кого то мочить -пусть даже своих
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а де цей "іноходець" воював, цікаво б дізнатись)). Мабеть, переважно, перед будівлею Апарату Президента )))
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Якійсь розумово відсталий цей москалик - Петро вже два місяці як не рулить, сам напевне той бронєжилет і ніразу не одягав, і аж зараз до нього щось дійшло. І чого взазагалі він втік з лєнінграда ? Може заборгував комусь гроші, а може стаття там на нього і не одна ?
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блін... "совєршил по отношенію к иностранним добровольцам..." Це блін як? Якого дідька ви приперлись в Україну?? На рашці нічим зайнятись?? Проженіть свого *****, і війна скінчиться!! Проженіть отих виплядків - жириновських, піськових, і війна в Україні скінчиться. І не будуть гинути наші хлопці. Чи ви типу у тир приїхали постріляти??
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Они приехали гниль вроде тебя деинсталировать, кроме основной работы орков на донбасе мочить.
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А где титушки? У Порошенко раньше все были агентами Кремля, теперь все националисты и добровольцы титушками стали.
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Дуже темна історія. Чоловік пару тижнів назад отримує громадянство (хто конкретно вписав го в список? чи не Богдан-ібн-Коломойський?), а тепер бере участь у провокації. Совпадєніє?
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Егей ви усі хто верещить про "чево приперся в Україну" людина воювала пліч опліч з українськими громадянами, він та такі як він зробили такий крок на який ви уйо_ки не здатні. І ви повчаєте та обурюєтесь, що він чогось вимагає? А не ваш порошенко обіцяв громадянство усім хто воював за Україну, багато громадян України з'явилися? Ви трусліва вата, самі і палитеся. Це воїни ну а ви ...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНизька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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