 Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні, розміщеному в фейсбуці.

Як пише "Українська правда" ім'я цієї людини Микита Макєєв, він родом із Росії і у нього був паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азова" українське громадянство.

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