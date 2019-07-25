 Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, в якому людина, яка стрибнула на автомобіль Порошенка, пояснила мотивацію свого вчинку. Молодий чоловік, якого звуть Микита, позивний Одіссей, заявив, що він родом із РФ, воював на Донбасі за Україну. Головними претензіями, які він озвучив було те, що за Порошенка ЗСУ використовує ненадійні бронежилети і те, що добровольці-іноземці не отримують українське громадянство.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні, розміщеному в фейсбуці.
Як пише "Українська правда" ім'я цієї людини Микита Макєєв, він родом із Росії і у нього був паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азова" українське громадянство.
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(С) ДумскаяНет