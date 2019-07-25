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Все про:громадянство (571) Порошенко (9520) добровольці (326) Азов (160)

 Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - чоловік, який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, в якому людина, яка стрибнула на автомобіль Порошенка, пояснила мотивацію свого вчинку. Молодий чоловік, якого звуть Микита, позивний Одіссей, заявив, що він родом із РФ, воював на Донбасі за Україну. Головними претензіями, які він озвучив було те, що за Порошенка ЗСУ використовує ненадійні бронежилети і те, що добровольці-іноземці не отримують українське громадянство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні, розміщеному в фейсбуці.

Як пише "Українська правда" ім'я цієї людини Микита Макєєв, він родом із Росії і у нього був паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азова" українське громадянство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139695
 
   
 Топ коментарі
 
Азов, русский. Этим всё сказано. Напомню всем, что Азов это Белецкий. Он связан с Аваковым. И финансировался Коломойским.
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а чего ж этот чмошник Никита (Одисей) не прыгал на капот "Рендж Ровера" Ефремова?!
а потому что оплата была только за Пороха.. Такие они, поЦриоты из Рашки, засланные к нам..
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А про бронижилеты он из Г+Г узнал, да?
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слово "подлец" включает в себя и неслучайность ))))
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Никита, ты лучше на Пу напади, быстрее война закончится и бронежилетов не надо будет.
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Тю блин, ну так а зачем было бежать что за вами 20 полисменов гналось, к чему эта интрига....сказали бы что накипело, плюнули ему в морду, да и сыскали уважение украинцев, а так сами себя подставили!
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Прострелили бронежилет непонятно от куда взятый, зная что закупками в НГУ занимается МВД, сняли фильм, ну прям шоумены, браво!
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Молодець.. кацап покидьок ..чувствуй себя в зе стране как дома.. Тільки для зе бізян треба було додати що ти проти сінарчукофф а уйло класний зе парень..зе бізяни це *******..
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Чого він покидьок, що за Україну воював, коли ти на дивані сидів? Ти у покидьках не заплутався?
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Два месяца Порошенко - никто. Его каденция закончилась... Он сложил полномочия по руководству страной... Теперь президент - "Блазень"... Почему "доброволец" не бросался на "велосипед Голобородько"?...
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Не знаю, наверно потому что он не порохобот
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Никита Макеев, тебе кто то обещал гражданство за помощь? Билецкий пообещал? За бронежилеты, уже второй месяц, как надо прыгать на капот велосипеда Зеленского.
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соєвому Хряку скоро жодна охорона не допоможе - це лише початок !
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На свиную мародерскую харю непосредственно надо было прыгнуть.
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На кого расчитан этот цирк? Россиянин , родственники которого живут в России спокойно воюет на стороне Украины, убивает идиотов с российским гражданством, а мы должны его считать патриотом? Обычный диверсант которого забросили в тыл врага. В Азове 80% таких диверсантов и провокаторов Кремля.
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А на медведчука слабо прыгнуть? Или денег не заплатили за это????
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- а заразом так можна і перевірити їх якість !
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Какие твои проблемы это решит? Твои проблемы начались когда ты из мамы, в туалете на кафель выпал...
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а чего раньше не прыгал? Тренировался у Бубки, наверное
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А что же этот чмошник под ником "Шрек Баблокат" (одним из ников) не защищает страну в окопах, а днями напролёт месяц за месяцем, год за годом срёт в комментариях на цензоре, облизывая одного шоколадного олигарха?
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так воно з РФії працює , як і решта соєвих ботів !
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Никита Макеев, у Пэтра нет титушек, это государственная охрана, которая должна была тебя пристрелить.
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типичное отношение фронтовика к барыге
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Будет справедливо, когда добровольцы, выжившие в Иловайске замочат липецкого предателя.
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Петя договорился про коридор, а кацапы расстреляли наших в спины, так что кого мочить мы знаем , зубы нам не заговаривай.
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то есть петрусь вместе с кацапами составил план, время и место выхода украинских войск? значит и виноваты обе договаривающиеся стороны поровну
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Кацап.Ну хто б сумнівався ! Ще й з кодла тітуханів Бєліцкого !
"...При нападі на автівку п'ятого президента України, що сталося вперше за усю новітню історію держави, охоронець Петра Олексійовича отримав хімічний опік ока. А ви, мабуть думали, що "патріоти" білецького готуються протистояти російському реваншу - Портнову, люстрованому чиновнику Януковича Богдану, Медведчуку та іншім? Ні, мабуть, страшно їм. А ось напасти на людину,яка відстояла незалежність України та підняла армію з руїн, у тому числі Азов - це вони можуть. може тому, що хтось гарантував їм безпеку?? І навіть не тільки безпеку зі сторони поліції, а ще матеріальний стимул? Чи то були якісь зобов'язання при отриманні громадянства, що взяв на себе Нікіта Макєєв 18 липня 2019 року? Макєєв розповідав про себе, що приїхав в Україну у 2014 та вступив у "Азов", щоб боротися с російськими окупантами. Яким він був воїном та про психічний стан його - невідомо. І ось "внезапна" він отримує громадянство від Зеленського за місяць до нападу. З цілою купою нікому невідомих особистостей. Думайте самі про такий "дивний збіг". Де ми ще побачимо цих "героїв" - не ясно. Але те, що не на акціях проти Портнова - це точно."
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хочеш сказати, що ми тебе побачимо на акціях проти портнова? разом з каркаючим пророком великого апокаліпсису оналітегом Абу?
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в той час, коли Акела промахнувся зайди в наших джунглях намагаються скористатися правами вільної стаї. Ганьба
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Кацапская сущность проявилась. Ему гражданство дали, а он на преза прыгает. А на путена почему не прыгал? Як кажуть - Пусти свыню на стол, а вона и ноги на стол.
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Тобто цей азовець політично мотивований новою владою. Нема питань, бо зрозуміла його мета при здійснені нападу.
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Никита Макеев идёт побродить.Бо то,що он жив,доказывает надёжность бронижилета Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - чоловік, який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії - Цензор.НЕТ 8040
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Не треба розтринькувати громадянство. Можна давати і поновлювати дозвіл на проживання і працевлаштування.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНизька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - чоловік, який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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