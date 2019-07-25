 Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - чоловік, який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, в якому людина, яка стрибнула на автомобіль Порошенка, пояснила мотивацію свого вчинку. Молодий чоловік, якого звуть Микита, позивний Одіссей, заявив, що він родом із РФ, воював на Донбасі за Україну. Головними претензіями, які він озвучив було те, що за Порошенка ЗСУ використовує ненадійні бронежилети і те, що добровольці-іноземці не отримують українське громадянство.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні, розміщеному в фейсбуці.
Як пише "Українська правда" ім'я цієї людини Микита Макєєв, він родом із Росії і у нього був паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азова" українське громадянство.
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"...При нападі на автівку п'ятого президента України, що сталося вперше за усю новітню історію держави, охоронець Петра Олексійовича отримав хімічний опік ока. А ви, мабуть думали, що "патріоти" білецького готуються протистояти російському реваншу - Портнову, люстрованому чиновнику Януковича Богдану, Медведчуку та іншім? Ні, мабуть, страшно їм. А ось напасти на людину,яка відстояла незалежність України та підняла армію з руїн, у тому числі Азов - це вони можуть. може тому, що хтось гарантував їм безпеку?? І навіть не тільки безпеку зі сторони поліції, а ще матеріальний стимул? Чи то були якісь зобов'язання при отриманні громадянства, що взяв на себе Нікіта Макєєв 18 липня 2019 року? Макєєв розповідав про себе, що приїхав в Україну у 2014 та вступив у "Азов", щоб боротися с російськими окупантами. Яким він був воїном та про психічний стан його - невідомо. І ось "внезапна" він отримує громадянство від Зеленського за місяць до нападу. З цілою купою нікому невідомих особистостей. Думайте самі про такий "дивний збіг". Де ми ще побачимо цих "героїв" - не ясно. Але те, що не на акціях проти Портнова - це точно."