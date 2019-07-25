 Наступні 3-5 років будуть визначальними для вступу України в ЄС, - Клімкін

Про це Клімкін сказав під час публічного обговорення в Veteran Hub, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У нас є багато політиків, які вважають, що тут майже усе вирішено. Я вважаю, що ми не маємо брехати ані собі, ані тим, для кого це питання є реально дуже принциповим. Я вважаю, що у нас є шанс інтегруватися до Європейського Союзу", - наголосив Клімкін.
Водночас, глава МЗС висловив думку, що "інтеграція до ЄС в найкращому випадку триватиме для нас умовно років 14-15, може, більше".
"Якщо процес інтеграції Балкан закінчиться добре за декілька років, одночасно може бути прийняте рішення про нашу європейську перспективу, на це є реальний шанс, і потім почнуться переговори про вступ", - заявив Клімкін.
Як сказав глава МЗС, Україна насамперед має "добре попрацювати над Угодою про асоціацію", оскільки зараз певні справи у цьому зв'язку виходять добре, а інші "зовсім погано".
Також він зауважив, що, оскільки Україна побудована за принципом "бізнесових олігархічних кланів" і виникають питання до реального функціонування верховенства права, їй ще доведеться пройти довгий шлях.
"Після того, як почнуться переговори про вступ, я думаю, що це буде тривати 7, 8, 10 років", - наголосив він. Крім того, міністр розказав про думку європейських друзів України, які підтримують євроінтеграцію.
"Якщо ми всі попрацюємо, реально ми всі, я тут абсолютно не жартую... у нас такий шанс є, але є шанс, що ми ніколи не встигнемо до останнього вагону, оскільки ЄС теж стає все складнішим, євроскептичним до розширення. Тому від того, як ми будемо рухатися наступні 3-5 років, може залежати, чи ми взагалі туди потрапимо, чи ні. Я абсолютно серйозно кажу", - наголосив Клімкін.
Нужно устроить референдум..., а до этого на плюсах прокрутить какой нибудь сериальчик про один простой нарот , общие ценности ...., и то что это порошенко и пиндосы нас рассорили...
75% проголосуют За...
Та я не сумнівався, що воно - 00-Kostya - звідти
Но это не про климкинда история
Пусть берет пример с Турции, там живут люди не глупее Климкина, но в отличие от Украины там умеют отстаивать свои интересы и традиции, поэтому и живут лучше и войны у них нет.
Если Турция и будет в ЕС, то на своих условиях.
¯\_(ツ)_/¯
(C)
@ZeUkraine
🤔