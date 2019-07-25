 Наступні 3-5 років будуть визначальними для вступу України в ЄС, - Клімкін

Про це Клімкін сказав під час публічного обговорення в Veteran Hub, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас є багато політиків, які вважають, що тут майже усе вирішено. Я вважаю, що ми не маємо брехати ані собі, ані тим, для кого це питання є реально дуже принциповим. Я вважаю, що у нас є шанс інтегруватися до Європейського Союзу", - наголосив Клімкін.

Водночас, глава МЗС висловив думку, що "інтеграція до ЄС в найкращому випадку триватиме для нас умовно років 14-15, може, більше".

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"Якщо процес інтеграції Балкан закінчиться добре за декілька років, одночасно може бути прийняте рішення про нашу європейську перспективу, на це є реальний шанс, і потім почнуться переговори про вступ", - заявив Клімкін.

Як сказав глава МЗС, Україна насамперед має "добре попрацювати над Угодою про асоціацію", оскільки зараз певні справи у цьому зв'язку виходять добре, а інші "зовсім погано".

Також він зауважив, що, оскільки Україна побудована за принципом "бізнесових олігархічних кланів" і виникають питання до реального функціонування верховенства права, їй ще доведеться пройти довгий шлях.

"Після того, як почнуться переговори про вступ, я думаю, що це буде тривати 7, 8, 10 років", - наголосив він. Крім того, міністр розказав про думку європейських друзів України, які підтримують євроінтеграцію.

"Якщо ми всі попрацюємо, реально ми всі, я тут абсолютно не жартую... у нас такий шанс є, але є шанс, що ми ніколи не встигнемо до останнього вагону, оскільки ЄС теж стає все складнішим, євроскептичним до розширення. Тому від того, як ми будемо рухатися наступні 3-5 років, може залежати, чи ми взагалі туди потрапимо, чи ні. Я абсолютно серйозно кажу", - наголосив Клімкін.





