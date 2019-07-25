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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2227) СБУ (4553) Баканов Іван (41) Богдан Андрій (89) Слуга народу (164)

 "Багато спокус", - на зустріч Зеленського з обраними депутатами від "Слуги народу" глава СБУ Баканов приніс теки з біографічними довідками на нардепів

На зустріч президента Володимира Зеленського з майбутніми народними депутатами від "Слуги народу", обраними на позачергових парламентських виборах, прийшов в.о. глави СБУ Іван Баканов і приніс "про всяк випадок" папки.

За словами гендиректора телеканалу Ігоря Коломойського "1+1" Олександра Ткаченка, включеного до виборчого списку "Слуги народу" під №9, в папках - біографічні довідки про майбутніх членів фракції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У папочках були біографії кандидатів. Просто спокус дуже багато", – пояснив він.

Його слова підтвердив і інший учасник зустрічі з президентом – адвокат і 48-й номер у списку "Слуги народу" Олександр Качура. Він додав, що на зустрічі з президентом їм нагадали про рівність усіх перед законом.

"Нас було попереджено, що відповідальність буде незалежно від партійної належності – закон один для всіх", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

За словами представника президента в Кабміні Андрія Геруса, "президент сказав, що треба швидко проводити реформи в інтересах усього суспільства, щоб реформи могли швидко змінити країну і кожен міг це відчути, щоб через рік мали іншу країну".

Зустріч Зеленського з майбутніми членами пропрезидентської фракції відбулася в Офісі президента. Вона була призначена на 12.00, четверга, 25 липня, але її учасники почали збиратися на Банковій за три години до початку.

Крім уже згаданих, біля ОП були помічені голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, Ірина Венедиктова (№3 у партійному списку), телеведучі Олександр Скічко, який виграв вибори в окрузі №197 у Черкаській області, і Олександр Дубінський, який "взяв" мажоритарку в окрузі №94 на Київщині, переможець виборів у столичному окрузі №212 Сергій Швець. На Банкову також приходили Дмитро Нальотов, мажоритарник з 144-го округу на Полтавщині, і адвокат Сергій Кальченко (№24 в списку), який домігся скасування заборони на в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепів від "Слуги народу" навчатимуть за Гарвардським курсом викладання для дорослих, - Київська школа економіки

За даними "Української правди", на зустрічі з майбутніми депутатами присутні також глава ОП Андрій Богдан, який супроводжує Зеленського майже завжди і скрізь, і перший помічник президента Сергій Шефір. Зустріч була ознайомчою і тривала близько години. За словами співрозмовника видання, Зеленський заявив, що він за допомогою фракції має намір "міняти країну".

"Якщо у когось інша мета - можете скласти мандат, щоб ми потім вас же не виганяли", - процитував він главу держави. Крім того, президент закликав майбутніх депутатів "не йти ні на які компроміси" і "залишатися людьми".

Як повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна", кадрові питання на зустрічі Зеленського з майбутніми парламентарями не обговорювалися.

"Не обговорювали. Наступного тижня обговорюватимуть", - повідомив журналістам Олександр Ткаченко.

Цю інформацію також підтвердив Данило Гетманцев (№20 в списку "Слуги народу").

"Ми розуміємо, сьогодні цих (кадрових, - Ред.) Рішень немає. Їх повинні прийняти протягом найближчих тижнів", - пояснив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139693
 
 
 Топ коментарі
 
папки треба було носити до виборів, а не після.... клоуни
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Будут доить порноактрису, а на говноплюсах про енотов рассказывать...
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Похоже что они специально набирали в депутыты самый разный сброд и отребье...что бы компромат было легко найти на них...и на поводке держать...
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До сих пор не нашли , но искали . Не волнуйся порохобот , - петя уже в аркане .
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... і "школку" очолює пані Качура, дружина адвоката - куратора Зє-Гриця-Ю на підвісі в мертвечука. Це її чоловік переоформив під ключ партію "рішучих змін" на "слугу урода", надав їй охвіс в оренду й фінансує, як-от раніше очолював солом'янський "укрвибор" імєні мертвечука
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а на Богдана у Зеленского и Баканова есть "папочка"?!..
они вообще догадываются чем занимался Богдан со своим приятелем Пукшиным?
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Эти папочки находятся в Кремле,ведь как то нужно кремлёвскому Фюреру реагировать,можете спросить у Януковоща. "Много искушений", - на встречу Зеленского с избранными депутатами от "Слуги народа" глава СБУ Баканов принес папки с биографическими справками на нардепов - Цензор.НЕТ 2775
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В Зе-банде кипиш и ПАНИКА!
вЯликую пАбеду на выборах уже растаскивают на ошметки:
Ахметов скупает мажоритарных депутатиков "Слуг Урода" оптом.
Зарплата 50000 в месяц.
Требуется не менее 70 тушек.
"Новые лица" радостно повизгивая толпой бегут в кассу.
Как бы уже к ПЕРВОМУ заседанию "новой" ВР они не лишились своего большинства.

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Всё это фигня. Свинопсины сообщают, что кононенко и грановский куда лучше. Настоящие специалисты!
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ЗЕ-банда в <B> ПАНИКЕ! </B>

Как я и предсказывал несколько месяцев назад, всех случайных депутатиков из "Слуги Нурода" просто начали СКУПАТЬ.
Ахметов предлагает до 50000 в месяц за переход в его фракцию мажоритарщиакам от "Слуги Нурода".
Зе-банда мечется и пытается любыми способами удержать свое "большинство" от расползания еще ДО первого заседания ВР.

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Зелёная шмара поднимает тариф на холодную воду на 15 процентов уряяяяяя🙋
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Чем дороже - тем лучше. Порохоботы подтвердят.
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Нет желания ответы от дерьма читать, фсе, денег не будет, дебилы..А вообще что я хотел сказать дебилам - ГАФ-ГАФ-ГАФ..В твитере ловите, есчли вы мазохисты...
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шо, от комментов КРЫША СЬЕХАЛА=))
пятерку вызвать?
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Интересно, а папочки очень толстые на кандидатов?
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Почав з залякування... Сцить сцикло, що розбігуться зє-дєПутани по великі гроші від Ахметки...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Багато спокус", - на зустріч Зеленського з обраними депутатами від "Слуги народу" глава СБУ Баканов приніс теки з біографічними довідками на нардепів
 
 
 
 
 
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