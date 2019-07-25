 Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ для LIGA.net.
Під час проведення слідчих дій встановлено, що члени екіпажу танкера, що перебували на борту, не порушували норм Морського права і закони України, тому підстав для їхнього затримання не встановлено.
Дотримуючись українських законів, не порушуючи прав і свобод російських моряків, Україна надала останнім безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин.
Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується Морського міжнародного права і рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.
між собою "обнімемось"тесь.
Из моего сообщения вам в этой теме.
Связь между написанным там и здесь надеюсь сами улавливаете или надо разжёвывать?
исправлять надо
Так какого хера ты у меня спрашиваешь, как тебе исправлять ?
Как хочешь, так и исправляй.
Поэтому каждый зебил должен ежечасно получать напоминание, что он зебил.
До тех пор, пока не исправит свою ошибку.
я пытаюсь напомнить тебе, что ты допустил ошибку.
и напоминать я буду до тех пор, пока ты свою ошибку не исправишь.
как ты её будешь исправлять - мне пох.
«Хочу обратиться к человеку, который занимает очень высокий пост, пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «я услышал» перешли к «я сделаю», а именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забыли, о наших плененных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, наздаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, это печально. Дебаты 19-го, дела - каждый день», - сказал Зеленский.
Или ты связи не догоняешь ?
как нож или топор.
его надо конфисковывать вне зависимости от того, кто его носит в данный момент.
то, что это орудие преступления, записано в судовом журнале.
судовой журнал не меняется со сменой экипажа.
Ещё зебильные вопросы для отмазки предательской работы СБУ будут ?
Более тупую отмазку тяжело придумать.
Так и скажите шо главная лейтенанта всея сбу обосралась после внушения от хозяев из фсб.
Причастность каждого члена команды я так понимаю успели проверить
якщо б СБУ затримла екіпаж рф подала у міжнародний трибунал і почало затримувати наших моряків у портах що вони зробили за 12 год до захода танкера,це провокація фсб -перевірка на реакцію української влади сам танкер - доказ злочину російської сторони.
На своей странице в Фейсбуке Бутусов объяснил, что такие действия украинских силовиков - это ответная мера на отказ Российской Федерации исполнить решение Международного морского суда, который потребовал от Москвы отпустить украинских моряков и вернуть катера, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018-го./газета "Московский Комсомолец/ https://www.mk.ru/politics/2019/07/25/smi-rossiyskiy-tanker-byl-zakhvachen-po-prikazu-zelenskogo.html
поки порохоботи волають про зраду "клован" робить серйозні кроки
Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій схвалив постанову, що вводить спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу
Про це у Facebook повідомив представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус.
Підкреслюється, що спецмито на дизельне паливо, яке поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4% з 1 жовтня 2019 року.
Спецмито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3% з 1 жовтня.
"Відповідне мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала по причині логістики (дизельпровід) та інших факторів. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 дол./т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 дол/т.
Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах.
Підвищувати ціни у одного окремого імпортера можливості не буде, бо відразу буде іти конкурентне заміщення ресурсу із альтернативних джерел: Білорусь, країни ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо", - написав Герус.
За його словами, український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.
а також прямий удар по надприбуткам кума путіна