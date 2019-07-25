EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  6677  193
Все про:затримання (2963) Росія (19094) СБУ (4553) танкер (11)

 Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну

Слідчі Служби безпеки України та військової прокуратури затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році. Члени екіпажу танкера, що перебували на борту, не порушували норм Морського права і законів України, тому підстав для їхнього затримання немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ для LIGA.net.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що члени екіпажу танкера, що перебували на борту, не порушували норм Морського права і закони України, тому підстав для їхнього затримання не встановлено.

Дотримуючись українських законів, не порушуючи прав і свобод російських моряків, Україна надала останнім безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин.

Читайте також: Російські силовики проводять обшуки в офісі компанії, танкер якої сьогодні затримала СБУ

Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується Морського міжнародного права і рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139692
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец зеленский, и на Донбассе повстанцы, а крым сам ушёл. Всем зебилам посвящается..
 показати весь коментар
 
Быстро задний дали. Ляшко бы обзавидовался...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Для путіна ця акція - несподіванка, тобто це не московська провокація. Наші відпрацювали на автоматі. Затримання відбулось за санкцією Зе, тобто це не самоуправство окремих чекістів. Пишуть люди, що це контрабандисти провертали оборудку. Це що ж за урки такі прохавані - 2 держави з гіпертрофованими силовими апаратами пошили в дурні! Пабло Ескобар далеко відпочиває.
 показати весь коментар
 
" российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет "...
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, що самі собі протирічать, але при цьому захищають інтереси влади, яка просрала звільнення наших моряків.
 показати весь коментар
 
 
Моряков на этот рейс с нуля набрали, весь предыдущий экипаж уволен и исчез с концами. Реально похоже на то, что это ФСБ проверяло реакцию Украины, поведется на провокацию или нет.
 показати весь коментар
 
 
Братній народ, давайте обнімемось, побратаємось, вип'ємо, станцюємо...
 показати весь коментар
 
 
рашко "братья" завжди нагадують рашко розвідника з анєкдота - рашко розвідний йде містом і думає: що мене видаться першим рашкоакцент чи парашут який волочиться позаду.
між собою "обнімемось"тесь.
 показати весь коментар
 
Ну допустим, это танкер преграждал Керченский пролив. Он, этот танкер, виноват. Это прямо человек, а не корабль. Арестовать его и судить, посадить в Лукьяновку. Это логично, для дебилов из властей Украины. Как-то так они поясняют сей момент. Капитан и команда не нужна, они не виноваты. Они предметы неодушевленные, а предметы судить нильзя!!!
 показати весь коментар
 
 
Не совсем так. Конечно же люди должны быть ответсвенными, но раз экипаж был полностью заменён, то единственное остаётся арестовать имущество, само судно использованное при захвате украинских кораблей. Арестовав экипаж который не участвовал в захвате нужно как-то аргументировать. А как, зуб за зуб?
 показати весь коментар
 
 
всіх моряків та суден які без дозволу України перетинали Керченікальский канал треба заарештовувати бо інакше це визнання Криму російським.
 показати весь коментар
 
 
Что же, действительно отпустили,я, признаться надеялся на обратное. С другой стороны,стоит ли уподобляться кацапне, нарушающей всё и вся просто потому что?Команде, как понимаю, предъявить нечего, но с самой посудины толку мало, что взять с этого 2 тыс.тонного корыта 30 летней постройки, разве что арестовать..
 показати весь коментар
 
 
Ти мав надію, але швидко пристосувався до рішення нової влади. Це все, що треба знати про зебілів🤗
 показати весь коментар
 
 
А ти що хотів, Алі? Розстріляти кацапню на борту танкера за піратство?
 показати весь коментар
 
 
Я способен признавать свои ошибки, а именно то, что мои надежды оказались неверны, а попошенкам хоть их петрила в очи будет пускать струи-всё будут уверены, что это божья роса. Вот в этом разница между мной и вами.
 показати весь коментар
 
 
Не побачив визнання ваших помилок, бо ви виправдовуєте звільнення без обміну російських моряків. Ви просто змінили думку, бо так говорить зевлада. Ось так ви відрізняєтеся від порохоботів.
 показати весь коментар
 
 
Для начала зайдите в тему, где я комментировал и прочитайте что именно я писал. Вот https://censor.net.ua/news/3139632/v_rossii_uveryayut_chto_ih_moryaki_s_zaderjannogo_voennoyi_prokuraturoyi_v_ukraine_tankera_uje_napravlyayutsya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70985910 ссылка, если лень искать. А теперь перечитайте что я вам написал.
 показати весь коментар
 
Посилання неактивне і з телефону заходити незручно. Опублікуйте самі.
 показати весь коментар
 
Даже скрин сделал, дабы не было претензий, что я там что-то переиначиваю и выкручиваюсь.
Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 2739
 показати весь коментар
 
Тобто ні про що, а ви чекали методички вашої партії Слуг народу. Запитань нма.
 показати весь коментар
 
 
Я способен признавать свои ошибки, а именно то, что мои надежды оказались неверны, (с)
Из моего сообщения вам в этой теме.
Связь между написанным там и здесь надеюсь сами улавливаете или надо разжёвывать?
 показати весь коментар
 
Все зрозуміло, що ви виконуєте вказівки з методички.
 показати весь коментар
 
Что именно?Я должен поехать за ними в Молдову, и произвести гражданский арест как показывают в голлувидских боевиках?
 показати весь коментар
 
ты, когда ошибался, спрашивал у меня о последствиях ? Нет !

Так какого хера ты у меня спрашиваешь, как тебе исправлять ?

Как хочешь, так и исправляй.
 показати весь коментар
 
 
А він не збирається щось виправляти, бо треба виконувати вказівки з методички Слуг народу.
 показати весь коментар
 
Я это понимаю.

Поэтому каждый зебил должен ежечасно получать напоминание, что он зебил.

До тех пор, пока не исправит свою ошибку.
 показати весь коментар
 
 
Исправлять что?Тебе моча в башку стукнула, и ты считаешь, что экипаж был незаконно отпущен на свободу?И ты думаешь, что написав мне на форуме, исправишь эту ситуацию? Порохатики, вы там совсем обалдели Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 8486
 показати весь коментар
 
написав тебе на форуме я не пытаюсь исправить твою ошибку.

я пытаюсь напомнить тебе, что ты допустил ошибку.

и напоминать я буду до тех пор, пока ты свою ошибку не исправишь.

как ты её будешь исправлять - мне пох.
 показати весь коментар
 
 
Молодец, шоколадку ты честно заслужил. Зарплатным порохососикам то неважен смысл того, что пишет оппонент, им главное писать, платят ведь за количество слов, а не за качество текста Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 5379 Давай, расскажи ещё что-нибудь, я хоть посмеюсь с твоей упоротости.
 показати весь коментар
 
Для начала вот это :

«Хочу обратиться к человеку, который занимает очень высокий пост, пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «я услышал» перешли к «я сделаю», а именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забыли, о наших плененных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, наздаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, это печально. Дебаты 19-го, дела - каждый день», - сказал Зеленский.
 показати весь коментар
 
 
Тут тема для обсуждения об аресте руссотанкера или что-то другое?
 показати весь коментар
 
Тут тема для обсуждения ареста не просто руссотанкера, а руссотанкера, участвующего в захвате наших моряков.

Или ты связи не догоняешь ?
 показати весь коментар
 
 
Він це спеціально написав, щоб не відповідати за невиконання слів його лідера.
 показати весь коментар
 
Новость то вообще читал?Экипаж кацапня заменила и предъявить ему нечего. Кому ты претензии будешь предьявлять, плавучей железяке, шпангоутам, полубаку и всяким трапам?
 показати весь коментар
 
это орудие преступления

как нож или топор.

его надо конфисковывать вне зависимости от того, кто его носит в данный момент.

то, что это орудие преступления, записано в судовом журнале.

судовой журнал не меняется со сменой экипажа.

Ещё зебильные вопросы для отмазки предательской работы СБУ будут ?
 показати весь коментар
 
Ну так продемонстрируй мне-где я говорил, что танкер не арестуют, не конфискуют и так далее? Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 7635 Давай пруф, скрин, цитату с моего сообщения или что угодно. Тогда и будешь говорить, что я отмазываю предателей из СБУ. А до того момента-не надо обвинять меня в том, чего я не говорил. Время пошло, жду подтверждения твоих слов, иначе назову тебя просто балаболом.
 показати весь коментар
 
Спасибі за Президентську приставку "Зе" до мого ніку!В знак вдячності прийміть від мого ніку "Біл" приставку "Де".А про порохоботів достатньо знати,що вони адепти секти диякона МП Петра Порошенка з 2009-го року.Одним словом-"гундяєвці"
 показати весь коментар
 
браво ,задержали чтобы потом извиниться и отпустить и зепрез такой ну вообщем его все все и везде" уважают"
 показати весь коментар
 
 
Танкер и судовой журнал пойдут как доказательства а команда новая и задерживать их нет никакого смысла.
 показати весь коментар
 
 
Шоб определить, шо никто из этих членов экипажа не учавствовал в блокировке украинских катеров надо минимум месяц, а то и два проверок. А тут за полчаса наше доблестное сбу уже всё " выяснило"
Более тупую отмазку тяжело придумать.
Так и скажите шо главная лейтенанта всея сбу обосралась после внушения от хозяев из фсб.
 показати весь коментар
 
 
Какой месяц, все есть в судовых документах и в бумагах самих моряков, да и наверняка в СБУ фамилии тех кто был тогда на танкере давно известны.
 показати весь коментар
 
 
Скулеж терпил и балаболов,очередной,то десантники заблудились,то ще шось,есть среди вас люди,но в основном большинстве терпеливые и трусливые,ещё и жидов повыбирали во власть,по моему писта вам моржовая наступает,******** вы страну терпилы.
 показати весь коментар
 
 
они хотели настоящей гражданской войны, они ее получат, видать скучно им было, захотели взрывов и стрельбы в каждом городе!
 показати весь коментар
 
обоссалась зелень, как и весь его лохторат...
 показати весь коментар
 
 
Запитання для партійців Слуг народу, які усі видко змінили думку про арешт російських моряків: чи були у вас відхилення від лінії партії Слуг народу? Відповідь зебілів: коливався разом із партією Слуг народу🤗
 показати весь коментар
 
 
они дебилы, я из Харькова, шли с пацанами вчера по Героев Труда, крикнули, кто голосовал за Зелю и Жопаблок, народу сотни... и тишина... Вся их суть, подвальные шавки
 показати весь коментар
 
 
Вірю, бо перед мною вже зебіли виправдовувалися, що мовляв голосували не за Зе, а за зміни. 😏
 показати весь коментар
 
 
будут им ЗМIНИ! Когда Армейцы, Добробаты, возьмут оружие, о возьмут сами под контроль власть
 показати весь коментар
 
Это не "оправдание" , а скорее "отягощающее" потому плох не Зе сам по себе, а именно те "зміни" которые он устраивает
 показати весь коментар
 
Є відповідальність посадової особи згідно Конституції України.
 показати весь коментар
 
Порт прописки таганрог ,вони точно порушували державний кордон.
 показати весь коментар
 
 
Украина не може поводитись як рашка, бо в кинци кинцив теж такои стане. так шо все правильно зробили. в нас законна Держава,а там племя с вождем.
 показати весь коментар
 
Але при цьому більшість зебілів вимагає арештів за переконання🤗 Тобто ви хочете, щоб Україна була ще гірше рашки?
 показати весь коментар
 
 
Конечно, но может не надо было и начинать с арестом, если не можешь довести до конца? Не удивлюсь, если преЗЕдент еще и извиниться перед пуйлом.
 показати весь коментар
 
как не начинать? представьте, что автомобиль в угоне. тормозят. а человек показывает бумаги. что купил официально. или подвозили его. ну как то так.машину на штрафстоянку, пассажира домой.
 показати весь коментар
 
Блокував танкер! Його треба побить! Добре відлупцювати!Танкер, получи, нА тобі, палкою його, тапком його, скотина не танкер. Щоб загуло по ньому! Будеш блокувати, будеш!
 показати весь коментар
 
 
Стесняюсь спросить: "А, шо - танкер сам, без членов, блокировал наши корабли?!"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"..при Парашенке такого нє било ..." (с)
 показати весь коментар
 
Які дурні. Боже, негарно так говорити, не можна обзивати когось, але ж які дурні!!!
 показати весь коментар
 
 
Ааааа! Типа нарушила не команда с капитаном, а само судно. Ну тогда понятно.
Причастность каждого члена команды я так понимаю успели проверить
 показати весь коментар
 
 
не можна "причастность каждого члена команды проверить" ...бо тоді ж одразу "Пукінг нападе.."..!!!
 показати весь коментар
 
Якщо нема, що пред'явити, треба відпускати. Бо інакше кацапня може до того самого трибуналу звернутись. Зрадофіли, трохи думайте, якщо здатні на це.
 показати весь коментар
 
подкинуть оружие, наркоту, флаги Днр, их же методами даваить
 показати весь коментар
 
 
Щас Порнов с Разумковым, ЗЕкловуном и Шефиром подключаца и корабль тоже быстро отпустятт. Скриньте проверяейте.
 показати весь коментар
 
 
Срочно ловіть ще когось і вже не відпускайте!
 показати весь коментар
 
 
Порошенко конечно бы их арестовал чем бы порадовал Путина, просто развязал бы ему руки этим. А вот теперь Путин будет в таком неловком положении что не отпустить украинских моряков будет означать нежелание идти на любые мирные предложения украинской стороны. И условий уже не поставишь потому что моряков опустила украина без всяких условий. Говорить больше не о чем - ждём.
 показати весь коментар
 
еще до тебя не дошло, что путину насрать на все правила и законы? С ними нужно их же методами, даже американские генералы это говорили
 показати весь коментар
 
 
Это козырь теперь в руках Зеленского. Украина отпустила и теперь российская власть в неловком положении.
 показати весь коментар
 
 
в неловком положении перед кем? Перед миром, так они насрали на весь мир
 показати весь коментар
 
 
Що будете говорити, якщо росія не відпустить після цього російських моряків, а ще щось буде вимагати?
 показати весь коментар
 
скажу, пишите письма мелким почерком, пока украинские моряки не дома, никаких разговоров
 показати весь коментар
 
 
Я питав Ідашка🤗🐸, бо завтра у нього буде нова методичка чому ***** не відпустив наших моряків.
 показати весь коментар
 
 
І Україну ви написали з маленької літери, а по суті граєте у благородство з росією, що є сепарською методологією.
 показати весь коментар
 
это ошибка, конечно Украина с большой буквы
 показати весь коментар
 
 
Глупые люди не понимают, если простые люди с булыжниками свергли власть, а что будет когда Армия вооруженная и Добробаты вооруженные придут на майдан, спрашиваю у ваты и зеботов, что вы будете делать? По стандарту - "Путин введи" орать? Так уже ввел, и соснул, какие еще варианты?
 показати весь коментар
 
 
Так уже ходили.Савченко даже баржу нанимала Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 8613
 показати весь коментар
 
Кстати да, почему за Гадю никто не голосовал, а зеботы?
 показати весь коментар
 
 
Ты у меня спрашиваешь?!Та откуда я знаю.Я не зебот.Поищи в своём мире.В моём мире зеботов нет Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 1055
 показати весь коментар
 
порохоботи так ніого й не зрозуміли і знову пробивають чергове дно тупості.
якщо б СБУ затримла екіпаж рф подала у міжнародний трибунал і почало затримувати наших моряків у портах що вони зробили за 12 год до захода танкера,це провокація фсб -перевірка на реакцію української влади сам танкер - доказ злочину російської сторони.
 показати весь коментар
 
рф подала б в суд и что? Озабоченность в жопу себе пусть засунут, мы знаем на что способен международный трибунал, может только идти *****, Сбитый Боинг, Донбасс, Скрипаль, это доказал
 показати весь коментар
 
 
А ще вони ставлять міжнародний суд нижче внутрішнього законодавства, тому російських прав нема в міжнародних судах. Зараз є право сильного - арештувати і міняти на своїх людей.
 показати весь коментар
 
 
Cподіваюсь "марякам задєржаного ******* расєі" були висловлені особисті щирі вибачення від "преЗЕдента" та були подаровані "на память" записи 95 квартала, з особистим автографом клоуна, де майбутній "преЗЕдент" називає Україну "актрісай нємєцкіх фільмав для взрослих, каторайя гарова прінять в любом калічєствє с любой старани", а також жарти цих "квартальних" потвор про "сєньйора-голодомора"...
 показати весь коментар
 
 
Об этом сразу же сообщило несколько украинских СМИ. Так, например, главный редактор киевского издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов со знанием дела объявил, что это непростое решение принималось президентом Зеленским накануне. При этом он понимал, что со стороны России будут приняты ответные меры. Журналист особо отметил профессионализм сотрудников СБУ и военной прокуратуры во время ареста российского танкера и поздравил Зеленского с первой успешной антироссийской операцией, которая, по его мнению, должна вызвать сильное раздражение в Кремле.
На своей странице в Фейсбуке Бутусов объяснил, что такие действия украинских силовиков - это ответная мера на отказ Российской Федерации исполнить решение Международного морского суда, который потребовал от Москвы отпустить украинских моряков и вернуть катера, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018-го./газета "Московский Комсомолец/ https://www.mk.ru/politics/2019/07/25/smi-rossiyskiy-tanker-byl-zakhvachen-po-prikazu-zelenskogo.html
 показати весь коментар
 
 
Украина и Россия ведут между собой торговлю и именно это было целью прибытия российского танкера в порт г. Измаил.. я так понял больше вести торговлю не будут.. российские торговые суда теперь навряд ли приплывут Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну - Цензор.НЕТ 1549
 показати весь коментар
 
 
до речі ще один важливий крок до розриву залежності від росії введення спецмит

поки порохоботи волають про зраду "клован" робить серйозні кроки

Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій схвалив постанову, що вводить спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу
Про це у Facebook повідомив представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус.
Підкреслюється, що спецмито на дизельне паливо, яке поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4% з 1 жовтня 2019 року.
Спецмито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3% з 1 жовтня.
"Відповідне мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала по причині логістики (дизельпровід) та інших факторів. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 дол./т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 дол/т.
Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах.
Підвищувати ціни у одного окремого імпортера можливості не буде, бо відразу буде іти конкурентне заміщення ресурсу із альтернативних джерел: Білорусь, країни ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо", - написав Герус.
За його словами, український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.

а також прямий удар по надприбуткам кума путіна
 показати весь коментар
 
 
Одобряю! Давно пора торговлю рвать. Я никогда не понимал и всегда смеялся над разорванными пуканами порохоботов на новостях о строительстве СП-2.
 показати весь коментар
 
мразина зеленаЯ.это сопля будет на ростове скоро.дело времени
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодіїЧлени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну
 
 
 
 
 
 вгору