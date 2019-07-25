 Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ для LIGA.net.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що члени екіпажу танкера, що перебували на борту, не порушували норм Морського права і закони України, тому підстав для їхнього затримання не встановлено.

Дотримуючись українських законів, не порушуючи прав і свобод російських моряків, Україна надала останнім безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин.

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Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується Морського міжнародного права і рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.