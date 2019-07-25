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Все про:Крим (7210) Сімферополь (142) архієпископ Климент (25) Епіфаній (169) ПЦУ (408)

 Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній

Глава Православної Церкви України митрополит Епіфаній обурений фактом розграбування храму ПЦУ в Сімферополі і вимагає притягнути винних до відповідальності.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"24 липня 2019 р., якраз в день пам‘яті святої рівноапостольної княгині Ольги, стало відомо, що майно кафедрального собору в Сімферополі після "рішення суду" було поламано і розграбовано. За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента, окупаційне "Міністерство майнових і земельних відносин Криму" почало "внутрішній ремонт" приміщень собору. У зв’язку з цим майно, яке перебувало в опечатаних приміщеннях собору, архієпископ Клімент виявив поламаним або зниклим. Частина речей є викинутим на звалище біля храму, інші - просто відсутні. Висловлюю своє глибоке обурення цим черговим фактом насильства російської окупаційної влади проти нашої релігійної громади в Криму", - написав Епіфаній.

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Він назвав подію наступом на свободу віросповідання з боку російської окупаційної влади в Криму і зазначив, що та протягом останніх п'яти років систематично знищує українські православні громади на півострові і "з особливою підступністю ... бореться проти центру Кримської єпархії Православної Церкви України - кафедрального храму святих Володимира і Ольги у Сімферополі".

"Нагадую тим, хто безпосередньо причетний до насильницьких дій проти храму: ви чините не лише злочин за людським законом, але і вандалізм проти дому Господнього та святотатство, які є важкими гріхами перед Богом. Особливо цинічним є вчинення таких злочинів перед престольним святом кафедрального собору та днем Хрещення Київської Руси-України, події якого, як відомо, історично пов‘язані з землею Криму", - підкреслив митрополит.

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У зв'язку з цим Епіфаній закликав українську і міжнародну громадськість вимагати від Росії припинити порушення прав української православної громади Криму, а винних - притягати до відповідальності, включно з посиленням міжнародних санкцій проти конкретних осіб та Російської Федерації, як держави, що порушує одне з основоположних прав людини".

Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній 01
Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній 02

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і розламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139691
 
 
 Топ коментарі
 
вся история Моксельского царства, Рашкиной Империи, СыСыСыР и сегодняшнего недоразумения - Рессурсной Педирации это сплошное святотатство и глумление над здравым смыслом, человечностью и прогрессом, наукой и эволюцией..
(цитата: кто то из мудрых,.. возможно даже я, когда выпью Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5959)
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Головне, що офіційної реакції влади України немає. Так як би це розграбування ніяк не стосувалося значної частини українців. Дуже значної. А про що це я? Віра ж у нас винесена "за скобки". Хоча підозрюю, якби в Україні вчинили св'ятотатство над іудейським храмом, реакція Ізраїлю була б вкрай жорсткою
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вся история Моксельского царства, Рашкиной Империи, СыСыСыР и сегодняшнего недоразумения - Рессурсной Педирации это сплошное святотатство и глумление над здравым смыслом, человечностью и прогрессом, наукой и эволюцией..
(цитата: кто то из мудрых,.. возможно даже я, когда выпью )
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Они душу не одного народа разграбили или посвятотайствовали над ней...Опустошили и ума и души!
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Ну так будут же "гореть вечно" Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1260
Если захотят. А на "нет" и Яхве нет Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2585
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Такое же татство если бы кто-то сломал бюст Шрэка. Выдуманным персонажам оно как-то до Гепы)
А если для кого-то это "священно", то галоперидол еще можно достать)))
Змею какую-то на двух палках несут шоль? Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1272

Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 872
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Эти несчастные даже не догадываются, что молитвы на русском языке уже неработают. На Небе их сразу же отправляют в корзину, как звучащие от ************* и преступников.
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Естественно! Ну не просто же ради тепла в России горит 1 млн. гектар леса.
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А то что на западной Украине отнимают храмы УПЦ за все годы независимости это святотатство?Или нет?
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Не.Це те,що Украина не может держать приходы за границей и варить Миро.Все службы в иностранных проваславно гундяевских церквах,теперь будут на москальской мове и со всей "любовью"к братьям.Це те,що принёс вам ваш Томос.Давите дальше Филарета.И тогда,може москальских приходов за границей прославляющих русский мир,станет меньше Разграбление храма ПЦУ в Симферополе - это святотатство, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5765
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Головне, що офіційної реакції влади України немає. Так як би це розграбування ніяк не стосувалося значної частини українців. Дуже значної. А про що це я? Віра ж у нас винесена "за скобки". Хоча підозрюю, якби в Україні вчинили св'ятотатство над іудейським храмом, реакція Ізраїлю була б вкрай жорсткою
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Вишгородська ікона Божої Матері.Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2190У 1155 син Юрія Долгорукого володимиро-суздальський князь Андрій Боголюбський зруйнував частину Вишгорода та, викравши ікону Вишгородської Богородиці, вивіз її спочатку до своєї резиденції в селі Боголюбово, а пізніше - до Володимира-на-Клязьмі, де вона стала головною святинею збудованого цим князем Успенського собору[1]. Відповідно, ікону почали називати «Володимирська»
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Так называемый бозинька хотя бы понос за это святотатство навел? Зря что ли попло гатится об пол лбами постоянно... Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7393
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от..що--не будуйте храми на землі--Будуйте храм в своїй душі
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоРозграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній
 
 
 
 
 
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