 Зеленський і Трамп у телефонній розмові обговорили продовження реформ в Україні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США.

Він також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Надані США контрбатарейні системи дозволяють швидко припиняти бойову активність ворога, - Сирський

Зеленський подякував Трампу за лідерство США в збереженні і посиленні санкцій тиску на Росію.

Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США.