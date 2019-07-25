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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2227) США (5209) Трамп (1890)

 Зеленський і Трамп у телефонній розмові обговорили продовження реформ в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США.

Він також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський подякував Трампу за лідерство США в збереженні і посиленні санкцій тиску на Росію.

Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139690
 
   
 Топ коментарі
 
Хіти тижня. Нечисть ще не встигла потрапити до парламенту, а вже так «палиться»: Кандидатка в нардепи від «Слуги народу» заступилася за найманців Путіна

Зокрема, репортер запитав у Грищенко, як вона бачить подальше вирішення проблеми Донбасу і що робити з колаборантами. Адже після повернення тимчасово окупованих територій на них залишаться люди, які підтримували російських окупантів і воювали на їхньому боці, передають Патріоти України.
«З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?» - з посмішкою відповіла кандидат у нардепи.
Крім того, Грищенко збрехала журналісту, що останні три роки була безробітною. Під час розмови їй все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. Від відповіді на питання, чи вважає вона це нормальним, кандидатка в парламентарі ухилилася.
Примітно, що в першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука «Опозиційна платформа - За життя». Однак у другому турі вона перекинулася до партії чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу».
Крім того, як пише «Антикор», Грищенко багато років співпрацювала спочатку з Партією регіонів, а потім і з «Опозиційним блоком»
🤔
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Розрахувався з Зеленським?

На автомобіль Петра Порошенка біля будівлі ДБР видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.
Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство.
(C)
@DNikitich
🤔
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Это зеля обосрался когда взяли русских моряков, но он быстро их отпустил - защеканец путинский, ему ещё на корпораты в рашку ездить...
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Так шо цены на отопление не опустят?
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Опустят. Только не цены. И не на отопление. А в остальном - все правильно.
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думаю,что нет уже...уже волкер позвонил трампу,а тот зелебене Зеленский и Трамп по телефону обсудили продолжение реформ в Украине - Цензор.НЕТ 279.
в переводе с дипломатического,продолжение реформ-это назначить пороха премьером.
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опять врешь тут мацкаль???
завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.Источник: https://censor.net.ua/n3139690
оказывается твой бог рошенкин сдерживал взаимодействие с наиважнейшим партнером, это скорее требование порошенко за решетку засадить
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слышь,отвали...заколебал ты уже тупостью Зеленський і Трамп у телефонній розмові обговорили продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 4058
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я тебе не дам врать украинцам, гавноед мацкальский, мож тебя рошен выгонит с фабрики ботов))) мелочь а приятно))) пойдешь улицу подметать , очкарик, толк с тебя будет обществу)
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Ой лол, зебил в угаре... Петю посадят а цена на отопление не уменьшится? И как зебилы будут с этим дальше жить?
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гавноед рошеновский , никто никакой дешевой комуналки кроме твоекй фабрики грез "рошен" НЕ ОБЕЩАЛ, или у тебя есть фото борда от Зе с дешевой коммуналкой ?
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"Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. Источник: https://censor.net.ua/n3139690
Имеетсяв виду дело коломойского по отмыванию бабла в штатах?
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Ты Беню не трогай он и так настрадался при бандеровцах. Сейчас эпоха бедности закончилась...грабь-воруй, как тявкают зебобики - дои порноактрису
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Имеется ввиду Петя с Фирташем в одной камере.
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В Украине не было никаких дел против бени, Трамп скорее про дело мародера порошенко-свынарчука открытое в Украине в 16-м году и замороженное до момента выбивание воров от власти
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Розрахувався з Зеленським?

На автомобіль Петра Порошенка біля будівлі ДБР видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.
Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство.
(C)
@DNikitich
🤔
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кал это то, чем вас родители прикармливали
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Владимир Александрович- выдающийся человек. Я думаю можно смело сказать что он- наш, украинский Путин! Я счастлив что живу в одно время с ним и горд что имел честь отдать свой голос за этого невероятного человека, Мессию украинского народа!
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Нібуя твій зеля там не вирішує. На нього в кукловодив компромату тона.
Керують Коломойський через Богдана, і Портнов.
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да, это Вова!.. что вы сказали, мистер Трамп?!.. позвать к телефону Богдана?!..
Зеленский и Трамп по телефону обсудили продолжение реформ в Украине - Цензор.НЕТ 4315
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о, петино фото.
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А в цей час Порося обісрав штані після допиту у ДБР))
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Это зеля обосрался когда взяли русских моряков, но он быстро их отпустил - защеканец путинский, ему ещё на корпораты в рашку ездить...
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Порохоботам пурген в похлепку подсыпают о как их несет...
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Хіти тижня. Нечисть ще не встигла потрапити до парламенту, а вже так «палиться»: Кандидатка в нардепи від «Слуги народу» заступилася за найманців Путіна

Зокрема, репортер запитав у Грищенко, як вона бачить подальше вирішення проблеми Донбасу і що робити з колаборантами. Адже після повернення тимчасово окупованих територій на них залишаться люди, які підтримували російських окупантів і воювали на їхньому боці, передають Патріоти України.
«З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?» - з посмішкою відповіла кандидат у нардепи.
Крім того, Грищенко збрехала журналісту, що останні три роки була безробітною. Під час розмови їй все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. Від відповіді на питання, чи вважає вона це нормальним, кандидатка в парламентарі ухилилася.
Примітно, що в першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука «Опозиційна платформа - За життя». Однак у другому турі вона перекинулася до партії чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу».
Крім того, як пише «Антикор», Грищенко багато років співпрацювала спочатку з Партією регіонів, а потім і з «Опозиційним блоком»
🤔
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"...обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США."

Апупиоз всех Петиных реформ.
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видать волкер сказал трампуше,шо зелебеня непослушный
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ну...скажем так не с самим Трампом... а со своим переводчиком, который отвечал и спрашивал и хрен знает как правильно переводил ответ Трампа)))
ну......или с его переводчиком??? )))) короче переводчик с переводчиком покалякали...))))
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Не ври, Зеля нормально говорит по-английски, даже лучше, чем пэдро, который путает падежи и времена...
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Франя, вот только не надо тут гнать про зєлю и падежи. Оно еле па- руцки языком ворочает, а ты про какой-то аглицкий. Нехай цей дебіл хочаб державну вивчить.
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Разве я написала, что Зеля хорошо говорит по- украински? Нет. Тут я признаю, что он плохо говорит на державний, к сожалению, но это дело наживное...но по- аглицки он говорит неплохо и утверждаю, что лучше, чем порохатый.
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І тут український Президент арестом танкера свиноглотам зелену шмарклю в корито закинув-дуже довга трапилася-не встигли ковтнути,як американський Президент подзвонив.І щож це має бути-хоч би не захлинулися,розовенькі.
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Все так просто? Даже не нужно башлять Джулиани, что бы поговорить с Трампом.
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Більш за все Трампа вразила крыворізьська говірка гнусавого неука. Как-будто под гаражами драп курнул, подумал Трамп. Наш поцан! Надоть хозяина его, беню , отмазать от отсидки. Хотя... пусть сами разбираюцца.
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очень плохо, что поговорил с Трампом. а вот петрушка бы говорил очень хорошо.
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Трамп такой же зелёный,як и наш считающий созревшим.Но,их объединяет одно,як долго их не собьют с дерева Зеленский и Трамп по телефону обсудили продолжение реформ в Украине - Цензор.НЕТ 7810
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Завидуют по роялю?Сбивалка у них не выросла!Ничего-на шаурму какраз сгодятся!
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Я тебя умоляю!А у кого выросла?У Путла с чекистким режимом нагнуть США? Зеленський і Трамп у телефонній розмові обговорили продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 9727
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такую неотесанную ЗЕлень грех не прослушивать путинской гэбней
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Скоро от этих "реформ" еврейских от Украины останется один пшик
Посмотрите как стремительно пустеют города и села Украины!
Как с такими ресурсами мы можем быть беднее молдаван!???
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И кто у нас клоун? Пока Зеленский переговаривал с Трампом, петя, в клоунском костюме, репетировал перед зеркалом свой вымышленный разговор с Трампом, подпитыва мечтами свое эго, как какой-то идиотик, что он опять президент.Интересно, Трамп звонил то пете и выражал ему соболезнование по поводу его политической кончины? Вряд ли. Чтобы такой человек помнил о всех ничтожных придурках, которые встречались ему по жизни.
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во как)) а с пэтей Трампу было просто в западло говорить
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Переговоры с Трампом, вот уже сам это УСПЕХ Украины, но рошеновских мацкалей в комментах пучит, они как и рошенкин хотят неудач Украине ((( мацкали сранные
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ніби то Трамп щось вирішує..конгрес там голова
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Ждем тактическое ЯО после переговоров с Трампом .
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она лукавит. сказала бы просто, - а кого судить то, оккупационная администрация умчалась следом за рос.армией?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і Трамп у телефонній розмові обговорили продовження реформ в Україні
 
 
 
 
 
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