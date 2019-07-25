 Зеленський і Трамп у телефонній розмові обговорили продовження реформ в Україні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США.
Він також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні", - йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував Трампу за лідерство США в збереженні і посиленні санкцій тиску на Росію.
Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США.
в переводе с дипломатического,продолжение реформ-это назначить пороха премьером.
завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.Источник: https://censor.net.ua/n3139690
оказывается твой бог рошенкин сдерживал взаимодействие с наиважнейшим партнером, это скорее требование порошенко за решетку засадить
Имеетсяв виду дело коломойского по отмыванию бабла в штатах?
На автомобіль Петра Порошенка біля будівлі ДБР видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.
Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство.
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@DNikitich
🤔
Керують Коломойський через Богдана, і Портнов.
Зокрема, репортер запитав у Грищенко, як вона бачить подальше вирішення проблеми Донбасу і що робити з колаборантами. Адже після повернення тимчасово окупованих територій на них залишаться люди, які підтримували російських окупантів і воювали на їхньому боці, передають Патріоти України.
«З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?» - з посмішкою відповіла кандидат у нардепи.
Крім того, Грищенко збрехала журналісту, що останні три роки була безробітною. Під час розмови їй все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. Від відповіді на питання, чи вважає вона це нормальним, кандидатка в парламентарі ухилилася.
Примітно, що в першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука «Опозиційна платформа - За життя». Однак у другому турі вона перекинулася до партії чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу».
Крім того, як пише «Антикор», Грищенко багато років співпрацювала спочатку з Партією регіонів, а потім і з «Опозиційним блоком»
🤔
Апупиоз всех Петиных реформ.
ну......или с его переводчиком??? )))) короче переводчик с переводчиком покалякали...))))
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Посмотрите как стремительно пустеют города и села Украины!
Как с такими ресурсами мы можем быть беднее молдаван!???