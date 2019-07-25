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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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Все про:Азовське море (1147) затримання (2963) обшук (749) Росія (19094) СБУ (4553) танкер (11)

 Російські силовики проводять обшуки в офісі компанії, танкер якої сьогодні затримала СБУ

За словами джерел, силовики хочуть з'ясувати "причини відправки танкера в Україну".

Правоохоронні органи РФ проводять у Геленджику обшуки в офісі компанії "Фос шипінг менеджмент", танкер якої був затриманий в Україні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням російське державне інформагентство ТАСС.

"До нас прибули представники правоохоронних органів, вони у нас", - заявляє представник компанії-власника судна.

Своєю чергою джерело в силових структурах Краснодарського краю підтвердило проведення оперативних заходів в офісі судновласника, зазначивши, що встановлюються "причини відправки танкера в Україну".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські моряки із заарештованого Україною танкера Neyma вже в Молдові, - Москалькова

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139686
 
   
 Топ коментарі
 
та ладно слишком сложно для зебилов.
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я же так и говорил, это рашкованы просто пресуют эту кантору, а зеле слили инфу типа делайте с ним, что хотите. Будет отмазка типа "мы не за раху, даже их танкеры щимим." Лохторат схавает.
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Сто пудовая подстава Ху..ла,для Зелохтората Российские силовики проводят обыски в офисе компании, танкер которой сегодня задержан СБУ - Цензор.НЕТ 5611
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Чего идиоты?!
Отправить его в Украину приказ был дан свыше минуя цепочку чиновников, которых Пу в свои планы посвящать не собирался.....А теперь эти чинуши боятся, что Путин их поимеет за то что они пребали судно, вот и делают видимость серьезной работы ища другого крайнего
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я же так и говорил, это рашкованы просто пресуют эту кантору, а зеле слили инфу типа делайте с ним, что хотите. Будет отмазка типа "мы не за раху, даже их танкеры щимим." Лохторат схавает.
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Сто пудовая подстава Ху..ла,для Зелохтората Российские силовики проводят обыски в офисе компании, танкер которой сегодня задержан СБУ - Цензор.НЕТ 5611
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Скорей всего тут если и есть подстава то со стороны наших линейных спецов из СБУ и ДПС. "Приняли" коцапское корыто и поставили новое начальство перед свершившимся фактом.
А русня видимо лезла в полной уверенности что уже можно.
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Вы будете удивлены когда узнаете сколько раз в Большой Игре и политике именно ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ все ставил с ног на голову... самоуверенность наглость вот что порой губит политиков... многие тайны вот так случайно попадали к врагам многие вещи и открытия и факты вот так по воле случая или Промыслу свыше попадали к тем против кого это все готовилось..замышлялось... Російські силовики проводять обшуки в офісі компанії, танкер якої сьогодні затримала СБУ - Цензор.НЕТ 7400
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Не совсем для этого! Путину нужны, те кого он сможет обменять на моряков, которых он и так должен отпустить (но не хочет терять лицо просто так отпуская и признавая свою неправоту). И да в лице рядовых козломордых украинцы будут выглядеть как бандиты захватившие невиновное судно (виновные то в их понятии сами украинцы).
А Путин - спаситель расейских моряков. Кроме того ему надо как то отбелить свой имидж после очередной подводной лодки....
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" ....устанавливаются "причины отправки танкера в Украину*

А шо нельзя было отправлять?! Неужели этот танкер совершил, что то незаконное, что ему нельзя было соваться в Украину? Не может такого быть! Российские силовики проводят обыски в офисе компании, танкер которой сегодня задержан СБУ - Цензор.НЕТ 9477
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это танкер-преступник.
даже фотокарточки есть Российские силовики проводят обыски в офисе компании, танкер которой сегодня задержан СБУ - Цензор.НЕТ 511
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Миграции копытных леммингов бессмысленны и беспощадны

зачем ты поплыл в Измаил, мл...Я !
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Вкм Зе вже насцяв🐸 Моряків вже відпустили.
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Якщо в крані нема води...
...
Хто ж ї випив і коли?
Якщо в крані є вода...
ЕнурЕЗ-ЗЕ... от же бл@!!!

Рімейк, на ******* злобу дня, спогадів далекого вже дитинства...
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зачистять офіс і скажуть що танкера та компанії такої ніколи не існувало.
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А фуле с него толку без российской команды?
Хоть бы капитана оставили.
Украинские катера блокировал не сам танкер, а команда.
Так шо логичнее было отдать танкер а морячков оставить.
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Ну что, опять Порох виноват, или американцы?
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Так що там з російськими моряками цього танкеру, зебіли? Ви же говорили, що Зе їх обміняє на наших моряків?
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Нам є на кого міняти наших моряків. Затримувати ж цих моряків не було ніяких підстав - немає жодного доказу, що це та сама команда, що була на танкері під час скоєння злочину.
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Починаєте знову брехати? Почитайте коментарі своєї команди. Є лише зміна форми утримання на електронні браслети, але тепер вони втечуть і нам нема на кого міняти.
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По-перше - харе брехати про нібито мою команду, брешунцю, бо її немає.
По-друге - в українських тюрмах достатньо засуджених росіян, у тому числі - взятих у полон на Донбасі.
По-третє - як ти, придурку безголовий, пропонуєш обоснувати затимання цих моряків - у чому їх звинуватити?
У четверте - через Керченську затоку, яка під фактично повним контролем кацапів, щоденно проходять десятки наших кораблів із моряками-українцями - пропонуєш їх усіх сзади у заручники ***** через свою дурість?
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Ага, догонят и ещё раз обменяют. Все это показуха для зебаранов. Они схавают.
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А тут ще британці прем'єра нещодавно поміняли...
Rule Britannia!
Britannia rule the waves

Олександр Урбанський.

1998 г. - 2000 г. Bedford Bording School, г. Бэдфорд, Великобритания. Получен аттестат об окончании среднего образования в ВБ.
2000 г. - 2003 г. PlymouthUniversity, г. Плимут, Великобритания. Факультет - Управления морским транспортом и Морского права.
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отпечатки пальцев снять и биометрический режим на кордоне поставить не помешало бы, 21 век все же
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Пардон, не только прибор для отпечатков пальцев ставить. Но и ещё один, для отпечатков копыт.
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Каца можно идентифицировать также па рагам.
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Есть мнение . что налаживали канал для контрабанды с новыми лицами но конкурентов в этом деле не терпят .
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Держать ржавое корыто на рейде, как бы не заминирован.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосійські силовики проводять обшуки в офісі компанії, танкер якої сьогодні затримала СБУ
 
 
 
 
 
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