 Російські силовики проводять обшуки в офісі компанії, танкер якої сьогодні затримала СБУ

Правоохоронні органи РФ проводять у Геленджику обшуки в офісі компанії "Фос шипінг менеджмент", танкер якої був затриманий в Україні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням російське державне інформагентство ТАСС.
"До нас прибули представники правоохоронних органів, вони у нас", - заявляє представник компанії-власника судна.
Своєю чергою джерело в силових структурах Краснодарського краю підтвердило проведення оперативних заходів в офісі судновласника, зазначивши, що встановлюються "причини відправки танкера в Україну".
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.
Отправить его в Украину приказ был дан свыше минуя цепочку чиновников, которых Пу в свои планы посвящать не собирался.....А теперь эти чинуши боятся, что Путин их поимеет за то что они пребали судно, вот и делают видимость серьезной работы ища другого крайнего
А русня видимо лезла в полной уверенности что уже можно.
А Путин - спаситель расейских моряков. Кроме того ему надо как то отбелить свой имидж после очередной подводной лодки....
А шо нельзя было отправлять?! Неужели этот танкер совершил, что то незаконное, что ему нельзя было соваться в Украину? Не может такого быть!
даже фотокарточки есть
зачем ты поплыл в Измаил, мл...Я !
...
Хто ж ї випив і коли?
Якщо в крані є вода...
ЕнурЕЗ-ЗЕ... от же бл@!!!
Рімейк, на ******* злобу дня, спогадів далекого вже дитинства...
Хоть бы капитана оставили.
Украинские катера блокировал не сам танкер, а команда.
Так шо логичнее было отдать танкер а морячков оставить.
По-друге - в українських тюрмах достатньо засуджених росіян, у тому числі - взятих у полон на Донбасі.
По-третє - як ти, придурку безголовий, пропонуєш обоснувати затимання цих моряків - у чому їх звинуватити?
У четверте - через Керченську затоку, яка під фактично повним контролем кацапів, щоденно проходять десятки наших кораблів із моряками-українцями - пропонуєш їх усіх сзади у заручники ***** через свою дурість?
Rule Britannia!
Britannia rule the waves
Олександр Урбанський.
1998 г. - 2000 г. Bedford Bording School, г. Бэдфорд, Великобритания. Получен аттестат об окончании среднего образования в ВБ.
2000 г. - 2003 г. PlymouthUniversity, г. Плимут, Великобритания. Факультет - Управления морским транспортом и Морского права.