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 Інцидентом із Порошенком біля ДБР займеться Нацполіція, Бюро готове надати відео

З'ясуванням обставин інциденту, що стався неподалік Державного бюро розслідувань (ДБР) після допиту експрезидента України Петра Порошенка, буде займатися Національна поліція, Держбюро готове співпрацювати з цього питання.

"Ми дізналися, що тут були сутички. Тут були представники Нацполіції, це їхня підслідність, тому вони будуть займатися з'ясуванням обставин цієї події", - сказала прессекретар ДБР Анжеліка Іванова журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона додала, що якщо представники Нацполіції звернуться в ДБР, то Бюро співпрацюватиме і надасть матеріали, зокрема, відео.

Як повідомлялося, четверо невідомих чоловіків намагалися напасти на Порошенка, коли той вийшов після допиту в ДБР, потім вони зникли. Чоловіки намагалися підбігти до машини Порошенка, його охоронець відбив нападника парасолькою, а той у відповідь розпорошив сльозогінний газ.

Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники зникли.

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Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав внаслідок інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139685
 
 
 Топ коментарі
 
Можно вывезти кацапа из кацапстана и даже украинское гражданство дать, но кацапстан в кацапа навсегда.
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Уже определили, что напал русский из Азова. Наверное, он в Азове думает славянский рейх строить или чем они там вдохновляются. Очередной типаж, типа, Белецкого или Шария.
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Петя повторно сдал анализы...в машине. Інцидентом із Порошенком біля ДБР займеться Нацполіція, Бюро готове надати відео - Цензор.НЕТ 499
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