 1 українського воїна поранено біля Причепилівки внаслідок ворожого обстрілу з РПГ і великокаліберного кулемета, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Причепилівки з напрямку Жолобка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення.

24 липня обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

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24 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 1 факт тяжкого тілесного ушкодження, 1 грабіж, 9 крадіжок, 1 факт незаконного заволодіння транспортним засобом, 3 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю та 9 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 3 особи. Виявлено 23 адміністративних правопорушення.

Учора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 22000 осіб та 2400 транспортних засобів. 23900 осіб та 2600 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 53 особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.