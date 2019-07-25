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 1 українського воїна поранено біля Причепилівки внаслідок ворожого обстрілу з РПГ і великокаліберного кулемета, - пресцентр ОС

З початку поточної доби ЗСУ дотримувалися режиму припинення вогню, тоді як збройні формування РФ і її найманці порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Причепилівки з напрямку Жолобка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення.

24 липня обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З моменту оголошення минулого "перемир'я" на Донбасі загинули 49 військовослужбовців, ще 307 були поранені

24 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 1 факт тяжкого тілесного ушкодження, 1 грабіж, 9 крадіжок, 1 факт незаконного заволодіння транспортним засобом, 3 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю та 9 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 3 особи. Виявлено 23 адміністративних правопорушення.

Учора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 22000 осіб та 2400 транспортних засобів. 23900 осіб та 2600 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 53 особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139680
 
 
 Топ коментарі
 
ну шо? де пєрєміріє, Зєля??? То хто зараз заробляє на крові? ТИ? Разом с головним пєрєговорщіком- тестем Пінчука- Кучмовозом? Пора на коліна перед х*йлом бухкатися, по кучмовоз не домовився...Може, такий "стратегічний ход" твій спрацює...
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Всю шоблу коламойно-кучмопинчук чмойную -без оружия ,на линию разграничения !!!
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Одужання українському воїну...........
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Это рашка так за мир на Дамбасе для Волкера старается
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Зеля , твой ход . Орде нельзя верить , и не к чему . За пять с половиной лет не поняли , что имеете дело с уродами ?
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У козломордых как минимум двое поехали к праотцам , рассказывать какие они херои .
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дагаварицца можно лехко, нада тока не зарабатывать на войне.. (с) зелупа
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Всю шоблу коламойно-кучмопинчук чмойную -без оружия ,на линию разграничения !!!
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ну шо? де пєрєміріє, Зєля??? То хто зараз заробляє на крові? ТИ? Разом с головним пєрєговорщіком- тестем Пінчука- Кучмовозом? Пора на коліна перед х*йлом бухкатися, по кучмовоз не домовився...Може, такий "стратегічний ход" твій спрацює...
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Не пугай его , а то останемся без главнокомандующего .
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зеля что-то блеял про ответственность кторая якобы была установлена, втирал нам ради пиара себя
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"Договоренность о прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение."

и какая будет ответственность?

опять лапшу навешали с умным видом
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В Магнитогорске (Челябинская область) горела новая аглофабрика ММК, которую меньше недели назад открыл президент Владимир ***** . Цензор не дает мне право выложить фото , видео . Пока так .
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>Цензор не дает мне право выложить фото

так и говорит, чуб - тебе нельзя?
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Одужання українському воїну...........
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олигархам война выгодна, а зеля её не прекращает, хотя говорил что это лехко, какой делаем вывод
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тихо глохнут зебили
угрюмо хочущие хречу....
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Ждем персональной ответственности нарушителей перемирия.
Боже, какие же ********** иже с ним чмошники...
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
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Цензор.НЕТНовиниПодії1 українського воїна поранено біля Причепилівки внаслідок ворожого обстрілу з РПГ і великокаліберного кулемета, - пресцентр ОС
 
 
 
 
 
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