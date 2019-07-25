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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:Донбас (12602) мінські угоди (1582) Волкер Курт (430)

 Для досягнення миру на Донбасі Росія мусить визнати свою відповідальність і виконати зобов'язання в межах Мінських домовленостей, - Волкер

Для досягнення миру на Донбасі Росія повинна визнавати свою відповідальність і імплементувати свої зобов'язання в межах Мінських домовленостей, як це робить Україна.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх 5 років не вдалося досягнути результату (з досягнення миру на Донбасі – ред.). Спостерігається недостатнє бажання російської сторони визнавати свою відповідальність та імплементувати Мінські домовленості. Україна зробила багато, і, думаю, за президента Зеленського буде готовність зробити навіть більше. Але нам потрібно, щоб Росія також виконувала свою роль", - заявив Волкер.

Американський дипломат, який провів у Відні низку зустрічей з керівництво ОБСЄ, вказав на те, що Організацію відіграє особливо важливу роль в тому, що зводить разом дві сторони конфлікту – Росія та Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видача паспортів РФ громадянам України суперечить духу Мінських угод, - Волкер

"Мінські домовленості самі по собі є тим утворенням, на основі якого ми сподіваємося врешті-решт досягти миру на Донбасі. Їх сторонами є Росія, Україна та ОБСЄ. ОБСЄ виступає в якості організатора триваючих переговорів у Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи. І тому ОБСЄ відіграє дуже важливу роль вже в тому, що зводить сторони одна з одною", - сказав він.

Американський дипломат також повідомив, що під час візиту до України знову відвідає зону конфлікту на Донбасі, назвавши його "один з найбільших конфліктів у Європі з часу завершення Другої світової війни". Він наголосив, що потрібно більше уваги та підтримки українському населенню, що страждає від розпочатого Росією конфлікту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139675
 
 
 Топ коментарі
 
Когда то так говорили гитлеру . История не чему не учет сытых европейцев . Только страны балтии и Польша понимает кто сосед .
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Это юридически обязывающее у нее обязательство такое или просто побажанка?
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Прошло всего каких то там 5 лет, как прозрели, а ведь могли и никогда

Для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 3864

Для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 8566
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росея должна быть УНИЧТОЖЕНА и только так !!!! Для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 9842
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Хватит террориста № 1 х-ла выгораживать ,знаете вы все ,все прекрасно
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Как попки повторяют,только события разные,московия должна подохнуть,больше ничего она не должна.
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Он сам верит в то , о чём мечтает ? Зверинец надо душить санкциями и изолировать .
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Головне запитання, яке Волкер мав би поставити кацапам:"а він вам потрібен, цей мир на Донбасі?" Якщо він з кацапською відповіді відкинув мат, то зрозумів би, що не потрібен.
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Когда то так говорили гитлеру . История не чему не учет сытых европейцев . Только страны балтии и Польша понимает кто сосед .
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тю, так ми, начебто, поклали "з прибором" на все що пов"язано з Минскими перемовинами... чи не так?
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А ти за кого вболіваєш ?
Українець не може обурюватися зобов'язаннями рашки виконати мінські угоди.
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" Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства " - Если за пять лет войны не дошло что никто никому ничего не должен, то вам, дорогой друг, к доктору...
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Да не чего она не должна после ваших поцелуев . Выкормили демона Жаль во всей Европе не нашлось такой как Маргерет Тэчер или Рейгана .
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Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил, что Украина не намерена запрещать импорт гречки из Российской Федерации. Решение принято с целью недопущения роста цены на культуру на украинском рынке, сообщает «Укринформ».

Как стало известно, на сегодняшний день почти всю гречку Украина покупает у России. Мало того, запросы Украины растут. В 2018 году украинские компании ввезли более 15,1 тысяч тонн гречихи, что уже на 94% больше, если сравнивать с 2017 годом. Больше всего гречихи было импортировано изРоссии - 10,2 тысячи тонн или 68%.
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А кто сказал, что России нужен мир на Донбассе на чьих либо условиях, кроме условий Вовы Путина....
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Срал я на Волкера с большой колокольни . Цензор - ,почему я не могу выложить фото
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потому что у них кривой админ и в браузере Chrome не работают скрипты как надо, заходи с Оперы, там всё работает.
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Может вы подскажете как это сделать со смартфона? Пишу не с Нокии 3310, а ни половина функционала недоступна
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если в смартфоне тоже через Chrome, тогда нажать справа вверху 3 точки и выбрать там пункт "Версия для ПК" после этого, в окне ввода, появятся кнопки для добавления смайлов и картинок.
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Я нажимаю "версия ПК".
И тогда появляются иконки в шапочке.
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Комітет Сенату США наступного тижня проведе голосування щодо законопроєкту, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
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работа Волкера заключается в том, что бы 3,14здануть раз в месяц какую-нибудь ничего незначащую хрень, а потом посетить несколько дипломатических тусовок..
я прям вижу, как семь потов с чувака сходит.. как бы не переработался, бедный
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Волкер уже обленился, в Москву к Суркову не летает, что-то там лепечет, не слезая со своей грузинки.
Полезный идиот.
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для достижения мира на Донбассе (да и не только) нужно признание РФ как СТОРОНУ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА,на что путин категорически не соглашается.
Это могут ЗАСТАВИТЬ сделать либо сильные судовые исполнители от ООН или НАТО,дибо констатировать факт провала всех форматов переговоров.какие только возможны.
И не тратить даром ни время.ни средства,ни силы.Либо Кремль заставить признать себя военной стороной конфликта и оттуда уже идти по соглашениям,либо просто прекратить все контакты по этим вопросам,а помогать подвергшейся агрессии стране оружиеми.позволяющим не только вести бои местного значения,но и сдержать широкомасштабное наступление.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля досягнення миру на Донбасі Росія мусить визнати свою відповідальність і виконати зобов'язання в межах Мінських домовленостей, - Волкер
 
 
 
 
 
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