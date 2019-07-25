 Для досягнення миру на Донбасі Росія мусить визнати свою відповідальність і виконати зобов'язання в межах Мінських домовленостей, - Волкер

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх 5 років не вдалося досягнути результату (з досягнення миру на Донбасі – ред.). Спостерігається недостатнє бажання російської сторони визнавати свою відповідальність та імплементувати Мінські домовленості. Україна зробила багато, і, думаю, за президента Зеленського буде готовність зробити навіть більше. Але нам потрібно, щоб Росія також виконувала свою роль", - заявив Волкер.

Американський дипломат, який провів у Відні низку зустрічей з керівництво ОБСЄ, вказав на те, що Організацію відіграє особливо важливу роль в тому, що зводить разом дві сторони конфлікту – Росія та Україну.

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"Мінські домовленості самі по собі є тим утворенням, на основі якого ми сподіваємося врешті-решт досягти миру на Донбасі. Їх сторонами є Росія, Україна та ОБСЄ. ОБСЄ виступає в якості організатора триваючих переговорів у Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи. І тому ОБСЄ відіграє дуже важливу роль вже в тому, що зводить сторони одна з одною", - сказав він.

Американський дипломат також повідомив, що під час візиту до України знову відвідає зону конфлікту на Донбасі, назвавши його "один з найбільших конфліктів у Європі з часу завершення Другої світової війни". Він наголосив, що потрібно більше уваги та підтримки українському населенню, що страждає від розпочатого Росією конфлікту.