 Ветерану-добровольцю Цимбалюку оголосили про підозру за "напад" на "журналіста" сайту "Страна.юа" після фрази "Іди на х#й, бандера"

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав ветеран і адвокат Масі Найєм.
Він зазначив: "Сьогодні Олексію Цимбалюку (ієродиякону Аристарху) вручили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 345-1 КК України (Погроза або насильство щодо журналіста).
Олексій Цимбалюк брав участь у спецоперації СБУ "Вбивство Аркадія Бабченка". Він добре відомий у колах добровольців та активістів: був ієродияконом в УПЦ МП, де отримав ім'я Аристарха, потім перейшов до УПЦ КП, згодом став монахом-відлюдником у Закарпатському скиті, звідки пішов волонтером на війну - служив у волонтерському медбатальйоні "Госпітальєри".
Підозру вручили за перепалку з особою, яка тепер називає себе журналістом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, під час акції на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія 02 липня цього року.
До слова, Владислав Бовтрук сам же й розпочав спір, крикнувши Олексію у відповідь на його прохання не провокувати, "Иди на*уй, бандера".
Олексій Цимбалюк прийшов сам до відділку Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві по вулиці Прорізній, 12б. І це попри те, що навіть у підозрі вказана інша адреса реєстрації.
Також у відділку поліції Олексієм було заявлено про те, що в діях Владислава Бовтрука він вбачає образу його (Олексія) національної честі та гідності, поєднані з погрозами".
они там все почти одно и то же говно. но теперь, более наглые рыги хорошенько потрясут еврейских солидунистов) и поделом чмошникам
Вскоре мы услышим эту фразу в новой ВР...
- Та щось там брехав.
- А Зеля?
- Та щось там хрипів.
Я якраз вище написав - 5 років мурижили і все це лайно тепер ломанулось взад. І тепер відіграється. Спасибі реформаторам.
пяти лет?
Щось відбувається.
Українською заговорили порохоботи, які вперто трималися російської всю каденцію Петра, і Кернес на сесії харківської міськради.
1. Иеродиакон церкви, принимающий участие в операциях СБУ. 🙈🙈
2. Когда по самому Бабченко будет расследование?
Как может быть человек журналистом издания которого де юре НЕТ. Более того, после того как журношлюх сказал свою фразу , он должен лишиться звания журналиста.
Сам их "сайт" находиться в США.
А их "сайт" давно нужно закрыть
В Николаеве в 14м завезенные кацапы, что делали показуху что Николаев якобы за с руццкий мир, все имели корочки журналистов.