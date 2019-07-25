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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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Все про:пропаганда (1221) погрози (246) Цимбалюк (17) Бабченко Аркадій (170) Найєм Масі (58)

 Ветерану-добровольцю Цимбалюку оголосили про підозру за "напад" на "журналіста" сайту "Страна.юа" після фрази "Іди на х#й, бандера"

Учаснику спецоперації з інсценуванням вбивства Аркадія Бабченко Олексію Цимбалюку оголосили про підозру за статтею "погроза журналісту" за словесну перепалку з проросійським пропагандистом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав ветеран і адвокат Масі Найєм.

Він зазначив: "Сьогодні Олексію Цимбалюку (ієродиякону Аристарху) вручили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 345-1 КК України (Погроза або насильство щодо журналіста).

Олексій Цимбалюк брав участь у спецоперації СБУ "Вбивство Аркадія Бабченка". Він добре відомий у колах добровольців та активістів: був ієродияконом в УПЦ МП, де отримав ім'я Аристарха, потім перейшов до УПЦ КП, згодом став монахом-відлюдником у Закарпатському скиті, звідки пішов волонтером на війну - служив у волонтерському медбатальйоні "Госпітальєри".

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Підозру вручили за перепалку з особою, яка тепер називає себе журналістом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, під час акції на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія 02 липня цього року.

До слова, Владислав Бовтрук сам же й розпочав спір, крикнувши Олексію у відповідь на його прохання не провокувати, "Иди на*уй, бандера".

Олексій Цимбалюк прийшов сам до відділку Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві по вулиці Прорізній, 12б. І це попри те, що навіть у підозрі вказана інша адреса реєстрації.

Також у відділку поліції Олексієм було заявлено про те, що в діях Владислава Бовтрука він вбачає образу його (Олексія) національної честі та гідності, поєднані з погрозами".

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Ветерану-добровольцю Цимбалюку оголосили про підозру за напад на журналіста сайту Страна.юа після фрази Іди на х#й, бандера 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139674
 
 
 Топ коментарі
 
Зебенята, що скажете, це вже перемога, чи ще ні?
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Та ви що ж таке кажете. Працював у Азірова, та хто ж це пам'ятає. А от те, що має земельну власність, маєтки у Франції, та й сім'я там говорить про що? Про те що це типове нове обличчя від Зе для України.
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иеродиакон УПЦ-МП - УПЦ-КП - монах в ските - волонтер - киллер - порохобот. Ему же место в Европейской Солидарности, очень достойный кандидат.
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сяде на три роки, псевдовбивця...
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послє слов "пошол *****!" чьорт должен умірєть
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5 лет будто бы расследовали делишки портновых и клюевых - как так что никто не сел, либо не в розыске твердо шоб до конца жизни прятался?
они там все почти одно и то же говно. но теперь, более наглые рыги хорошенько потрясут еврейских солидунистов) и поделом чмошникам
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Грязная прокацапская пена почувствовала, что уже можно...
Вскоре мы услышим эту фразу в новой ВР...
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Не весна конечно, но обещания выполняет!
Ветерану-добровольцу Цимбалюку объявили о подозрении за "нападение" на "журналиста" сайта "Страна" после фразы "Иди на х#й, бандера" - Цензор.НЕТ 6328
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А зараз зєлєбобики будуть заспокоювати свою совість, у кого ще є її залишки мантрами, що це - "битовуха". Хоча насправді це ' розпалювання ворожнечі за національною, релігійною чи іншими ознаками. Зі сторони "карєспандєнта", звичайно.
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Даа...... Ну вот я могу поверить в случайности и совпадения но СКОЛЬКО ЕЩЕ должно произойти подобных "совпадений" с реально уклоном в сепарско\рашкинскую сторону дабы у ЗЕбилов открылись глаза? Ну вот серьезно... Завтра начнут преследовать добровольцев за "убийство сваего нарота на бамбасе". Нет слов.
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Зеленский таки наведет порядок. Похоже, Владимир Александрович- наш, украинский Путин!
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Самое смешное - партнов и циничный барыга были в одной ОПГ пахана "шапкокрада енакиевского". Результат - ни один рыгонутый выродок, за 5 лет нихеранеделанья "потужным рэхварматором" - не в тюрме. Более того, сывочьола ГНИДА умудрилась преподнести куму ху...ла все новостные телеканалы Украины.Что с большим успехом выходило у барыги, так это посадка в тюрьмы не сепаров, нет!, а Патриотов-Добровольцев, которые в отличии от силовиков, первыми пошли защищать Украину от кацапо-орды и янычар-предателей. Так что повторюсь: и рыги и барыги - ОДНОХЕР! Блазень-президент - результат пятирічної "діяльності на благо України" цинічного оффшорника. Це брехло, по своїй підлій натурі, навіть гірший від ригонутих виродків: ті не криючись продають ху...лу Україні і оптом і в роздріб, а барига, коли треба, міг і сльозу з глаза видавити, а на ділі зі своїми прокурворами посадив у тюрьму більше 8 тис. Патріотів-Добровольців.
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Не удивлюсь если сумма занижена в десятки раз.
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- Що сказав Петко на "пресусі".
- Та щось там брехав.
- А Зеля?
- Та щось там хрипів.

Я якраз вище написав - 5 років мурижили і все це лайно тепер ломанулось взад. І тепер відіграється. Спасибі реформаторам.
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избили? та до лица может один раз дотянулись, и то после того как он в пылу спора сказал что-то про "в этой ******й стране...", и их там разнимали и слегка морду оцарапали даже без крови
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а в журналізда була камізелька "press"? і чи дає право удостовєрєнійє журналізда посилати людей ? І яким чином стають журналістами? які кваліфікаційні екзамени, провірки, тестування, підтвердження??? Чи намалював бейджік і склепав на колєнках сайт - і журналізд???
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"Суди" рехформовані Мародером не суди ,а поожажні гниди,як і брехлива Сива Гнида.
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подозреваю что ты сива гнида, писюнер скорее всего )
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Скоро почнуться посадки АТОвців, і не дивно, Зеля скаже - а я вас туди не посилав. Якщо пересадити всіх - нікому буде воювати. Геніальний мирний план зелебоби.
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А скажи галка, кто сажал добробатов, учмастников АТО, в течение последних
пяти лет?
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к открытой сепарне вопросов я так понял нет? По случайному совпадению накат идёт то на язык то на стремление в ЕС\НАТО, сепарня в раде и на должностях, спонсоров террористов отпускают а волонтеров и добровольцов преследуют. Что же вы наделали твари.....
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 5 ч.5 часов назад

Щось відбувається.
Українською заговорили порохоботи, які вперто трималися російської всю каденцію Петра, і Кернес на сесії харківської міськради.
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Хотелось бы лицезреть на этой ветке возмущённое ЗЕлёное большинство, а нет, не густо. Тут же про Порошенко ничего не пишут!
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Аби поліція захищала в Україні патріотів, тоді б вони верещали. А так, поліція на стороні дружної до Зекоманди редакції прокремлівської реваншистської "Страна.юа". Свої люді.
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Алексей Цимбалюк принимал участие в спецоперации СБУ "убийство Аркадий Бабченко". Он хорошо известен в кругах добровольцев и активистов: был иеродиаконом в УПЦ МП, где получил имя Аристарха, затем перешел в УПЦ КП, Источник: https://censor.net.ua/n3139674

1. Иеродиакон церкви, принимающий участие в операциях СБУ. 🙈🙈
2. Когда по самому Бабченко будет расследование?
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Видно царь кремлевский требует что бы его Украина посадила.
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у него не было признаков что он журналист, а дерутся даже в раде под камерами
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надо отличать журналистов от пропагандонов. а як це зробити? воно ж и так видно. але що б по закону.
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Так страна юа запрещен в Украине. Главный редактор - в бегах.
Как может быть человек журналистом издания которого де юре НЕТ. Более того, после того как журношлюх сказал свою фразу , он должен лишиться звания журналиста.
Сам их "сайт" находиться в США.
А их "сайт" давно нужно закрыть
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бажання виходити на Майдан проти цієї ЗЕклоунади збільшилось ще більше
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Майдана больше не будет. Зеленский не допустит.
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а кто эту зеленую падаль спрашивать будет..драпать будет на ростов аж бегом.сейчас уже не палки будут.а автоматы.
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Я тебе по секрету скажу- на тебя СБУ только что дело открыла.
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Угу.А к автоматам с цветной водой,воздушные шарики с новичком в день пионерии в Госдуре Ветерану-добровольцю Цимбалюку оголосили про підозру за "напад" на "журналіста" сайту "Страна.юа" після фрази "Іди на х#й, бандера" - Цензор.НЕТ 4856
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Растов- город федерастов! Надеюсь, не добежит!
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Зеленский не суд и не судья, как и Порошенко. Суды у нас портновско-киваловские.
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самое,что интересное тот титушка который сегодня на машину пороха пригнул..это кацап.которому зелЯ дал гражданство..кто бы мог подумать Ветерану-добровольцю Цимбалюку оголосили про підозру за "напад" на "журналіста" сайту "Страна.юа" після фрази "Іди на х#й, бандера" - Цензор.НЕТ 6191
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Протистояння проти реваншу, звузилось лише до одного славного міста Лева, не вже не вистоємо?
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Ни фига себе - подозрение! Всё как было при пэдроте. Пора уже подозревателей*** на нары и за граты!
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Прямо бенефіс порохоботів)) "А прі Парашенко такого нєбило, вернітє Парашенку!"))
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Самого *циничного бандерiвця*, что ребят сажал на 5 лет за ответки после минских.
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стаття 345-1 Кримінального кодексу України. Перша частина цієї статті передбачає максимальне покарання позбавленням волі на строк до трьох років: "1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів або членів сім'ї у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійній діяльності карається виправними роботами на термін до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років
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А надо ввести статью за расшистскую пропаганду и оскорбление национальных достоинств (нах бандера).
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И четвертовать за это прямо на месте и чтобы каждый мог.
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Это не ты ли раньше предлагал *топором*?
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Тебе смешно сильно что с кацапским уродом сделать ничего нельзя, потому что во власти стоит такое же кацапское быдло?
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Рыгага. Законы принимались старой зрадой - новая ещё не начала работать. А старая принимала законы под карманным руководством пэдра лолитного, в его и мертведчука угоду!!!
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Попринимали такие хитрые законы со скользкой формулировкой, что гэпа со своим жуковым нагло украинцам плюнул в глаза! И членина в Харькове свергнули с огромным боем активисты!
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Статья 161 ч.1 УК Украины предусматривает ответственность за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а равно прямое или косвенное ограничение прав либо установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам. Наказание - штраф, исправительные работы на строк до 2 лет, ограничение свободы до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
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Разжигание*** в парашинской недонации НЕ ОТНОСИТСЯ!
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Надо ментов стрелять.
В Николаеве в 14м завезенные кацапы, что делали показуху что Николаев якобы за с руццкий мир, все имели корочки журналистов.
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Шабуніна судять як заїхав хрякобидлу в пику.
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Жаль что он ещё выродка рассейсского не обоссал.
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Cтрана - это помойка и подозреваю пророССийская до самой сраки. И такие-же гавнюки у нее в журнашлюхах.
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та всё норм, сча подтянется портянка (портнов) и враз решит судейские издержки, засодют, а потом бородатая морда дубины (дубинский) запишет новую манипуляцию в стиле шмария (шария) про нацистов и всё таки "как правильно поступил, человечище. Послав патриота на три буквы"
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Так є ж фото де Цимбалюк зігу кидає. Так що на рахунок нациста вони будуть праві.
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А за те що та мразота українців прмнизила, та кожна нормальна людина за такі слова би мабуть вбила, то це нічого?
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факт не в том, а то что если нужно считай гос. машина с сепарами на пару, может кого им угодно засадить. Но почему то болшее зло на данный момент они не трогают, под инфошум ганяний пороха и его окружения делают свои делишки с возратом всего под свой контроль и бабушки Бене не забывая делиться с ростовской сворой.
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Зекраина 😂 Интересно, как сегодня с желающими в армиию вступить? Есть еще такие? 75%?
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Только полный дегенерат пойдёт в окопы защищать это 73% покацапленное малоросское быдлячя. Пусть это 73% малоросское быдло само себя защищает. Ах да... эти манкурты чмошники в жизни себя защищать никогда не будут, это быдлячя сразу под кацапню ляжет ..
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Прокацапського виблюдка на екстрадицію з України! Хотілось би що б так і було Ветерану-добровольцю Цимбалюку оголосили про підозру за "напад" на "журналіста" сайту "Страна.юа" після фрази "Іди на х#й, бандера" - Цензор.НЕТ 7371
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Пророссийскому журношлюху он сказал «иди на х БАНДЕРА»??? Хотя с точки зрения порохопсин - все логично
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з таким рашапоїдним гівном та ще й на українській землі не словесну перепалку треба вести а звичайнісіньку перестрілку, бо в юридичній площині в цій країні, саме українцям нічого не світить.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВетерану-добровольцю Цимбалюку оголосили про підозру за "напад" на "журналіста" сайту "Страна.юа" після фрази "Іди на х#й, бандера"
 
 
 
 
 
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