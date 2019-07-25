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Все про:Донбас (12602) втрати (1396) перемир'я (398)

 З моменту оголошення минулого "перемир'я" на Донбасі загинули 49 військовослужбовців, ще 307 були поранені

Унаслідок порушення Росією попереднього режиму припинення вогню, який був оголошений на Донбасі на початку березня, 49 українських воїнів загинули, 307 дістали поранення.

Про це заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Починаючи з попереднього режиму припинення вогню, який розпочався на Донбасі на початку березня цього року, втрати українських військовослужбовців становили 356 осіб, серед яких 49 загиблих. Це та ціна, яку ми заплатили минулого разу за порушення Росією домовленостей, досягнутих з Україною за посередництва ОБСЄ в рамках Тристоронньої контактної групи", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку хлібного перемир'я зафіксовано 410 порушень режиму припинення вогню, - ОБСЄ

Дипломат вказав на те, що хоча після початку дії 21 липня нового режиму припинення вогню відзначається майже нульова кількість його порушень, "ця кількість жертв нагадує нам про те, що відбувається, коли він порушується". "Саме з огляду на це ми залишаємося відданими справі припинення вогню і збереження життя українських громадян", - додав він.

Водночас Цимбалюк заявив, що перемир’я мусить мати стійкий характер, а за ним повинні послідувати інші кроки з імплементації Мінських домовленостей.

"Щоб зробити припинення вогню всеосяжним, стійким і необмеженим, як це було домовлено у Мінську 17 липня, ми повинні рухатися вперед шляхом імплементації інших без пекових положень Мінських домовленостей, передусім, виведення важкого озброєння, іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців з території України", - наголосив очільник української місії при ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139672
 
 
 Топ коментарі
 
С козломордыми уебанами , любой договор - пыль . Нация ушлепков .
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ЗЕ уже пообещал за счет украинских налогоплательщиков построить инфраструктуру для сепаратистов.
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Скільки життів покладено...
Не змпрнувати б.
Вічна пам'ять загиблим воїнам
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Вже за часи нового перемир'я є загиблі і поранені.
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ЗЕ уже пообещал за счет украинских налогоплательщиков построить инфраструктуру для сепаратистов.
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Скільки життів покладено...
Не змпрнувати б.
Вічна пам'ять загиблим воїнам
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Может зеля начал наживаться на войне вместо Порошенко?
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На войне можно наживаться по разному, в т.ч. завершая войну (правда сдачей гос. интересов)
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А вы опытный человек в этом вопросе, вы из ЗеКоманды, по видимому?))
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Ага, лино пишу сценарии речи этому дебилу
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У тебя высокооплачиваемая работа!
Правда дерьмовая.
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А Bloomberg ответственно заявляет, что ты зебобик врёшь. За время войны Украины с россией состояние Порошенко уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
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Да при чем тут блумберг?!
Ты партнёра Зе послушай, а потом логику включи!
Параллель провели!!!
)))
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дык зепрездобол считает что для окончания войны

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Якщо тільки одна сторона дотримується домовленостей про припинення вогню, то яке це перемир'я, а ворог і далі гарцює.
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С козломордыми ******** , любой договор - пыль . Нация ушлепков .
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Нет там никакой нации,сброд ублюдков всех мастей.
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Ага, вже. Оце гумконвой розвантажить печенька і буде вантажити важку техіку - танки, БТРи, "Піони". А кого виводити, які іноземні формування, якщо "іх там нєт". Це Цимбалюк хоч у Діда Мороза вірити перестав, чи все ще на ранок Нового року під ялинку бігає?
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Масса хочет квартал и сваты, Масса хочет поехать в Крым, Масса хочет с Россией дружить, масса хочет по человечески жить. Масса спокойненько будет жить, Проблема одна, про свободу придется забыть ...
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А ты на передовую рвёшься, а тебя не берут?
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Реально вот такие самые паскудные
Сидит сам на диване, и требует войны. А что люди гибнут, так не он же.
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А почему он должен сегодня рваться на передовую? Пусть туда рвутся те, кто проголосовал за Зе и его политику "не стрелять". Это при Пете ВСУ стреляли на упреждение и сепаратисты боялись голову поднять.
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Масса хочет тебя забанить . Ушлепок .
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Ты хоть знаешь что за словом раненый может скрываться? Что это может быть кома, парализованная часть тела, потеря подвижности? Ты вообще понимаешь, что там хлопцы, которым по 20 с копейками лет? Какая у них будет жизнь потом, даже если насобирают ему на биопротез?
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День прошел не зря В Каспийское море во время учебного полета рухнул МиГ-29 .
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Вот почему ЗЕ добивается разведения.Чтобы наши воины не гибли.Орду задушат санкциями,а мы -успешностью в нормальной жизни.
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Санкции снимут, дальше Россия начнет скупать Украину как она это сделала с Белоруссией и Грузией.
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Ага щаз успешной только когда повезут в товарняке на сибирь как это уже было-главное не стрелять
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Всю жизнь💩 Каломой с🐒🤡, мечтали тебя ,буратино, осчастливить 😂
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Нажаль ніхто не рахував загиблих під час "перемирій" в 2014 під Дебальцеве.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗ моменту оголошення минулого "перемир'я" на Донбасі загинули 49 військовослужбовців, ще 307 були поранені
 
 
 
 
 
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