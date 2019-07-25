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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Економіка
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Все про:МВФ (551) місія (35)

 МВФ пришле в Україну місію, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами

Позиція Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо переговорів з Україною про відновлення фінансування залишається колишньою: Фонд очікує формування нового уряду і пріоритетів його політики.

Про це представник Фонду Джеррі Райс заявив на брифінгу у Вашингтоні в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Команда готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд буде здатний визначитися з пріоритетами своєї політики", - сказав Райс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з МВФ про нову програму співпраці відбудуться у вересні, - Герус

Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця 2019 року.

В межах затвердженої програми країна мала отримати другий транш у травні, але після рішення про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів місія МВФ пообіцяла повернутися до обговорення цього питання після формування нового уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139670
 
 
 Топ коментарі
 
пролетает зеля с кредитами
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МВФ пришлет в Украину миссию, как только новое правительство определится с приоритетами

А их шо не устроит, если молодая команда будет загадочно помалкивать? Они сами не в состоянии нарисовать у себя в голове такие приоритеты, как им хочется? Вот же ж бараны. Вот украинские граждане нарисовали себе всяких ништяков на раз-два..
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Каломойша💩 сказал же вам ,зебанаты 🤢,что дефолт только на пользу!!!☠️
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У Бени все приоритеты расставлены много лет тому. МВФ, не тупите. Зеля, как в кино, с хабарями не играется))
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В смысле - в приоритете будут украинцы или "быстрые кредиты" на любых условиях.
Прошлая власть явно выбирала второй вариант, как будет с этой - посмотрим.
Маленький вопрос - есть ли страны, которым помог МВФ и они перестали брать у них в долг?
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у них не был объявлен полноценный дефолт...(не по внешним долгам) и они выплатили весь долг МВФ досрочно в в 2005 г...
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кредиты все равно придется брать, только на менее выгодных условиях, ну зеля ещё может слить резервы перед этим...
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МВФ не помогает поднимать страну и экономику. МВФ просто дает деньги в долг, тем кто плохо зарабатывает и много тратить, чтобы можно было украсить платёжный баланс.
Ничего более, ну, кроме политического давления.
И за это они требует много чего, как и любой банк который проверяет и ставит условия, у МВФ например отказ от социальной поддержки слабых слоев населения, масштабная приватизация и т.д стандартные условия кредита.
Ну и конечно МВФ выгодно давать деньги, это бизнес и ничего личного, а жить в долг очень легко и весело, до момента когда придут за деньгами.
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ты дурак.
у МВФ самые низкие в мире проценты и лучшие условия по реструктуризации долга
правда есть еще путя, но то больше похоже на сделку купли-продажи
угадай какой объект сделки?
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МВФ пришлет в Украину миссию, как только новое правительство определится с приоритетами

А их шо не устроит, если молодая команда будет загадочно помалкивать? Они сами не в состоянии нарисовать у себя в голове такие приоритеты, как им хочется? Вот же ж бараны. Вот украинские граждане нарисовали себе всяких ништяков на раз-два..
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Их не устраивает старая команда. Те уже одной ногой в отставке.
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зовнішній борг України:
на 31.12.2014 126 308 млн дол.США

на 31.03.2019 114 429 млн дол.США

Різницю сама порахуєш? чи допомогти?
Оце стара команда боргів набралася..... експерди ви ПТУшні
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Господи, вот тебе эти цифры зачем? Ты в них шота понимаешь типа?

Вычти из этого внешнего долга частный. Оставь только статистику по гос. долгу.
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а ты пробовал?
у тебя калькулятор сломался...
а в столбик не умеешь?
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перевод на простой для народа язык - зЕ иди погуляй
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Приоритеты(сортировка по важности): Беня, Богдан, Разумков, Юзик, Пинчук, Г+Г, рояль. Без него не приедут.
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МВФ пришлет в Украину миссию, как только новое правительство определится с приоритетами

А по дороге в Киев перестрелять МВФ, как собак.
Пора Зеленскому послать их на три буквы, если он действительно слуга народа как в фильме.
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Миха Чаплыга
6 год ·
СПАСАТЕЛЬНЫЙ круг для многих политиков... Но мало кто из них поймет и тем более услышит.
1. Людям НАСРАТЬ на то, КТО собственник земли и трубы... портов и недр - люди НИКОГДА и не были собственниками... поэтому, чтоб завидно не было - готовы отдать варягам... бо если "своим" - жаба задавит...
2. Людям НАСРАТЬ на тарифы... они уже ничего ни от кого не ждут. Кто-то занимается эвакуацией, а кто-то готовится к смерти. Единственное чего они реально хотят - МЕСТИ... желательно кровавой... И тот кто ее предоставит - тот и будет отнимать и делить...
3. Людям НАСРАТЬ на "державу" - они ее не создавали - ее им навязали... вместе с нищетой, налогами, унижениями и долгом умереть за это...
4. Людям НАСРАТЬ на закон и конституцию - не они их писали и не о них эти бумажки...
5. Людям НАСРАТЬ на умных - они их просто не понимают...
6. Людям НАСРАТЬ на права и свободы - это ответственность - так вот пусть кто-то это делает для них, но не они...
7. Людям вообще НА ВСЁ НАСРАТЬ. Когда вы это поймете - вы получите монархическое большинство. Ваша личная жизнь наладится. Вы наконец-то избавитесь от химер в голове и обретете счастье... МВФ пришле в Україну місію, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами - Цензор.НЕТ 8671
P.S. Если считать людьми 85% взрослого населения , имеющего право голоса.
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Первым пунктом нужно было написать, что "людям" насрать на себя.Ну а все остальное как следствие пунта 1. Да и слово "люди" тут неуместно. Больше подходит слово "быдло"! Да и краше звучит: Быдлу насрать...
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