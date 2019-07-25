 Завершено будівництво 38 казарм поліпшеного планування для 5 тис. контрактників, - Міноборони

Про це сьогодні, 25 липня, повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ полковник Олександр Чергінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На сьогодні завершено будівництво 38-ми казарм поліпшеного планування, що забезпечило проживання близько п’яти тисяч контрактників. До кінця серпня поточного року сплановано завершити роботи ще на 47-ми казармах поліпшеного планування для розміщення близько шести тисяч військовослужбовців за контрактом", - зазначив офіцер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 40 млн грн, отриманих від продажу майна корупціонерів, направили на житло для учасників АТО

За словами заступника начальника ГоловКЕУ, на даний час продовжується щоденна робота щодо виконання Плану будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів на 2019 рік.

У поточному році планується завершити заходи з будівництва та відновлення ще на 547 об’єктах із 779, — повідомив полковник Олександр Чергінець.