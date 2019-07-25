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 Завершено будівництво 38 казарм поліпшеного планування для 5 тис. контрактників, - Міноборони

Завершено будівництво 38 казарм поліпшеного планування, що забезпечило проживання близько 5 тис. військовослужбовців - контрактників.

Про це сьогодні, 25 липня, повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ полковник Олександр Чергінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На сьогодні завершено будівництво 38-ми казарм поліпшеного планування, що забезпечило проживання близько п’яти тисяч контрактників. До кінця серпня поточного року сплановано завершити роботи ще на 47-ми казармах поліпшеного планування для розміщення близько шести тисяч військовослужбовців за контрактом", - зазначив офіцер.

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За словами заступника начальника ГоловКЕУ, на даний час продовжується щоденна робота щодо виконання Плану будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів на 2019 рік.

У поточному році планується завершити заходи з будівництва та відновлення ще на 547 об’єктах із 779, — повідомив полковник Олександр Чергінець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139668
 
   
 Топ коментарі
 
Петя же все украл у армии.
Смотрие не попутайте ничего.
Сейчас к власти вернулись хозяйственники которые заботились об армии все годы независимости и все вернут,вернут как было.
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Зєля піариться на тому, що зроблено за Порошенка.
Саме ж воно лише путом по клавішам може.
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Откуда вернул?
Ты ничего не попутал?
Возвращаются они сейчас,но пока еще не вернулись Азаров и Янукович,но уже не много осталось.
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Зєля піариться на тому, що зроблено за Порошенка.
Саме ж воно лише путом по клавішам може.
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Петя же все украл у армии.
Смотрие не попутайте ничего.
Сейчас к власти вернулись хозяйственники которые заботились об армии все годы независимости и все вернут,вернут как было.
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Долбодятел , твой петя их и вернул после 14 г .
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Откуда вернул?
Ты ничего не попутал?
Возвращаются они сейчас,но пока еще не вернулись Азаров и Янукович,но уже не много осталось.
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Руки сина зека Вальцмана нічого не крали.
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От немає Свинарчуків з контрабасом деталей, немає від висотомірів до АФАР решіток, вкладатись у виробництво 70-80-х років ніхто не хоче. Не Білецький, не Бігус (і їх спонсор). Купити ніде. За 4 місяці не підняли в небо жодного бойового літака.
Перемога.
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Контракт- это жёны,дети.А им где жить?На улице?. Неправильно это.Нужны модульные городки или служебное жильё в военгородках.Не должны уволенные оставаться жить в военных гордках.
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Отчитались - хорошо. Но в большинстве случаев, а вернее практически во всех случаях (за последние несколько лет) оказывалось что все хорошо только на бумаге и по "освоению средств", а по факту выяснялось что все совсем не так . Правда куда делись деньги и почему стоимость списанных работ в разы превышала самую высокую планку - ответов не было (как и виноватых). Так что теперь интересно провести аудит по этим "работам"
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Ключове слово - КАЗАРМИ. Полумяний привіт сімям контрактників та офіцерів.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗавершено будівництво 38 казарм поліпшеного планування для 5 тис. контрактників, - Міноборони
 
 
 
 
 
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