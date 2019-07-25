 Завершено будівництво 38 казарм поліпшеного планування для 5 тис. контрактників, - Міноборони

Про це сьогодні, 25 липня, повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ полковник Олександр Чергінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"На сьогодні завершено будівництво 38-ми казарм поліпшеного планування, що забезпечило проживання близько п’яти тисяч контрактників. До кінця серпня поточного року сплановано завершити роботи ще на 47-ми казармах поліпшеного планування для розміщення близько шести тисяч військовослужбовців за контрактом", - зазначив офіцер.
За словами заступника начальника ГоловКЕУ, на даний час продовжується щоденна робота щодо виконання Плану будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів на 2019 рік.
У поточному році планується завершити заходи з будівництва та відновлення ще на 547 об’єктах із 779, — повідомив полковник Олександр Чергінець.
Саме ж воно лише путом по клавішам може.
Смотрие не попутайте ничего.
Сейчас к власти вернулись хозяйственники которые заботились об армии все годы независимости и все вернут,вернут как было.
Ты ничего не попутал?
Возвращаются они сейчас,но пока еще не вернулись Азаров и Янукович,но уже не много осталось.
Перемога.