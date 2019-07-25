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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:допит (485) Порошенко (9520) ДБР (389)

 Припускаємо, що матеріали з ДБР потрапляють у РФ, - Порошенко після допиту в Держбюро

Лідер партії "Європейська Солідарність", експрезидент України Петро Порошенко стурбований тим, що в Державному бюро розслідувань (ДБР) відбувається витік матеріалів, і не виключає, що ці дані потрапляють у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив сьогодні після допиту в ДБР.

"Ми занепокоєні тим, що відбувається постійний витік кожного матеріалу, який отримує Державне бюро розслідувань, на адресу пана Портнова (колишній заступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов. – ред.) і не лише. І ми не виключаємо, що подібні матеріали виходять за межі України, у бік Російської Федерації", - сказав Порошенко журналістам після допиту в Держбюро розслідувань у четвер.

За його словами, у зв'язку з ситуацією, що склалася, його команда звернеться до ДБР.

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"Якщо Державне бюро розслідувань упереджено ставиться і не порушуватиме справи проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми шукатимемо правди для захисту України. Не йдеться про захист Порошенка, йдеться про захист України в суді", - наголосив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139658
 
   
 Топ коментарі
 
Охлокра́тия (др.-греч. ὀχλοκρατία от ὄχλος «толпа» + κράτος «власть») - вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов.
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Никто в этом не сомневается
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В комментах зелебобы и лахтинские прямо сливаются в любовном экстазе )) Любо дорого посмотреть.
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але в1н вм1э пускати сльозу .танцювати а-ля Медведко , та ще й сп1вати.цього щоб надурити 8% населення досталь .
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фееричний казкар...
або довбойоб?
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О какой чести и достоинстве говорит это опухшее недоразумение?
А Украину он уже так опозорил, что вряд ли кому-то так удастся. Напару с януковичем.
Коррупционер, глава олигархической мафии - это наш бывший президент.
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попадают в рф и подшивают в папку агента лолита.
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Сивочоле брехло має сидіти разом з Ахмєтовим і Мєртвєчуком.
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слышите как от пети воняет?! и это только ПЕРВЫЙ допрос!
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ВаЗЕлину или тебе? Пэтю надо постричь вместе с грановским, Кононенко, свинарчуками. Но ваЗЕлин к Кличко прицепился. Вообщето не ваЗЕлин, он ничего не решает, богдан продвигает своего смотрящего. А вот кернес и труханов уже своих бойцов вооружают.
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Пэдролину ! Стричь нужно всех и околосвинок. и Клыковского с Трюханами. и Гепами .
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Михаил Тупо, ти думаєш Пороха не прижали б, якби було за що?
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А когда портнов с солнцеликим богданом вызовут хотя бы на допрос кернеса и труханова? А беню когда?
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А можно сделать так, чтоб барыга попал после допроса в СИЗО?
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попадет скорее в Феофанию , с расстройством живота и сердца .Оно себя так загробит сидя в политике , но денег все мало ему .Бог с него смеется !
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В РФ твой сын попал,к твоим сватам алихановым.
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И кто в этом сомневаеться?! И за приличные деньги. А на раше составляют картотеку еще не завербованных но перспективных!
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Не бачу нічого поганого в тому, що президент України після завершення своєї каденції відчує на собі всю силу і справедливість потужно і успіішно реформованої ним правоохоронної та судової системи України.. Може тоді й його наступники будуть реформувати країну, а не влаштовувати імітацію реформ, та терти нам по вухах мантрами про потужне реформування..
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Він із країни не тікав, так, як *успішний реформатор*!
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це така тактика захисту порошенка від звинувачень в корупції.

нібито через патріотизм і захист національних інтересів україни колишнім президентом нова проросійська влада в україні за допомогою кремля хоче з ним розправитись.
це вже третя частина трилогії (боротьби порошенко), спочатку було "або путін або порошенко", потім "недопустимо реваншу", тепер "захист головного патріота україни порошенко від розправи проросійських сил".
коротше дивлячись на те хто виграв президентські вибори і що виграло парламентські вибори. враховуючи тенденції результат третьої частини не важко спрогнозувати.
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А что, дорогуша, Портнов, Ефремов, Шарий это еще не реванш? Надумано всё порохоботами? Подождём, когда новая эстРада даст автомомию ЛДНР, амнистию убийцам и признает Крым Россией?
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Даже если и выходят материалы на Рашку.Шо ты суетишься?Тебе есть,шо скрывать? Припускаємо, що матеріали з ДБР потрапляють у РФ, - Порошенко після допиту в Держбюро - Цензор.НЕТ 6860
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Ахметов скупает мажоритарных депутатиков "Слуг Урода" оптом.
Зарплата 50000 в месяц.
Требуется не менее 70 тушек.
"Новые лица" радостно повизгивая толпой бегут в кассу.
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И сколько УЖЕ скупил?
И что-то задешево вы их оценили.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко грозится применять силу с петюшками в ответ на негативные отклики из общества в его адрес. Об этом он заявил во время визита в Хмельницкий. Ролик опубликован на YouTube-канале Главред.
во время своей речи Порошенко пригрозил расправой недовольным украинцам.
"Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: "Ганьба!". В следующий раз по морде получите - потому что добро должно быть с кулаками", - заявил экс-президент.
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Петлял Пепа , прийду не прийду , это что бы активистов сбит с толку , что бы не дали пи ды !
Крыса уже командовать не может , бздит .
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Бог и Украина с него смеется ! и готовится к справедливому суду, который он заслужил уже и ни один раз. Если конечно доживет до суда а не выбросится как Чечетов или как Кравченко два раза с вылетевшими мозгами…..
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Свиноматка опять старую пластинку поставила, "РУКА МОСКВЫ"!!!!
Типа Москва заставила его налоги за продажу Кузни не заплатить!
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Не исключено, что свин подстилка х%йла. Не менее достоверно, да, соевые песики?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрипускаємо, що матеріали з ДБР потрапляють у РФ, - Порошенко після допиту в Держбюро
 
 
 
 
 
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