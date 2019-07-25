 Припускаємо, що матеріали з ДБР потрапляють у РФ, - Порошенко після допиту в Держбюро

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив сьогодні після допиту в ДБР.
"Ми занепокоєні тим, що відбувається постійний витік кожного матеріалу, який отримує Державне бюро розслідувань, на адресу пана Портнова (колишній заступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов. – ред.) і не лише. І ми не виключаємо, що подібні матеріали виходять за межі України, у бік Російської Федерації", - сказав Порошенко журналістам після допиту в Держбюро розслідувань у четвер.
За його словами, у зв'язку з ситуацією, що склалася, його команда звернеться до ДБР.
"Якщо Державне бюро розслідувань упереджено ставиться і не порушуватиме справи проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми шукатимемо правди для захисту України. Не йдеться про захист Порошенка, йдеться про захист України в суді", - наголосив Порошенко.
або довбойоб?
А Украину он уже так опозорил, что вряд ли кому-то так удастся. Напару с януковичем.
Коррупционер, глава олигархической мафии - это наш бывший президент.
нібито через патріотизм і захист національних інтересів україни колишнім президентом нова проросійська влада в україні за допомогою кремля хоче з ним розправитись.
це вже третя частина трилогії (боротьби порошенко), спочатку було "або путін або порошенко", потім "недопустимо реваншу", тепер "захист головного патріота україни порошенко від розправи проросійських сил".
коротше дивлячись на те хто виграв президентські вибори і що виграло парламентські вибори. враховуючи тенденції результат третьої частини не важко спрогнозувати.
Зарплата 50000 в месяц.
Требуется не менее 70 тушек.
"Новые лица" радостно повизгивая толпой бегут в кассу.
И что-то задешево вы их оценили.
во время своей речи Порошенко пригрозил расправой недовольным украинцам.
"Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: "Ганьба!". В следующий раз по морде получите - потому что добро должно быть с кулаками", - заявил экс-президент.
Крыса уже командовать не может , бздит .
Типа Москва заставила его налоги за продажу Кузни не заплатить!