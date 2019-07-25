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 Політика України
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Все про:допит (485) Порошенко (9520) Труба (106)

 Порошенко отримав повістку на наступні допити, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що заплановані ще допити п'ятого президента України Петра Порошенка і він вже отримав відповідну повістку.

Про це Труба написав у своєму Telegram-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Отже, перший допит відбувся. На черзі - інші, повістку Петро Порошенко вже отримав", - написав Труба.

Він висловив задоволення тим, що, попри постійні зміни рішень представників п'ятого президента, Порошенко "в останній момент все-таки знайшов можливість і прийшов на допит".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує". ВIДЕО

"Конструктивна співпраця всіх учасників провадження дозволить знизити політичний градус і працювати виключно в правовій площині", - упевнений Труба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139657
 
   
 Топ коментарі
 
А СНАЧАЛА ЗЕБЮБИКА С БЕНЕЙ..... Порошенко получил повестку на следующие допросы, - Труба - Цензор.НЕТ 1462
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Этот Роман Труба плохо кончит. Очень плохо кончит.
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Петя, тебя ждут дома. А домом тебе-тюрьма
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Таскание на допрос для пети определили как сотрудничество. Ну пусть для начала будет так. В любом случае фейерверк вручения кучи повесток должен закончиться фейерверком вручения подозрений, арестом имущества и содержанием под стражей на время следствия без возможности внесения залога и взятия на какие-нибудь дурацкие поруки.
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Посадити кондитера - це останній шанс врятувати Україну.
В ситуації, що склалася, ніщо інше вже не допоможе.
Суспільство перебуває в стані ідеологічного колапсу і цілковитої політичної депресії.
Народ зрозумів якої жахливої помилки він припустився 5 років назад і усвідомлення катастрофічності цього кроку зараз сприяє розвитку психічних комплексів у мільйонів людей. Привести до норми психіку такої маси людей можна тільки рішучими актами тотальної справедливості.
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Труба ты как и твой пахан Портнов ***** продажный прокацапским, не долго тебе царствовать
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По 2 раза на неделе зови Хряка , да по 3-5 часов допрашивайте , ВОДКИ ЕМУ НЕ НАЛИВАТЬ !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко отримав повістку на наступні допити, - Труба
 
 
 
 
 
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