 Порошенко отримав повістку на наступні допити, - Труба

Про це Труба написав у своєму Telegram-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.
"Отже, перший допит відбувся. На черзі - інші, повістку Петро Порошенко вже отримав", - написав Труба.
Він висловив задоволення тим, що, попри постійні зміни рішень представників п'ятого президента, Порошенко "в останній момент все-таки знайшов можливість і прийшов на допит".
"Конструктивна співпраця всіх учасників провадження дозволить знизити політичний градус і працювати виключно в правовій площині", - упевнений Труба.
В ситуації, що склалася, ніщо інше вже не допоможе.
Суспільство перебуває в стані ідеологічного колапсу і цілковитої політичної депресії.
Народ зрозумів якої жахливої помилки він припустився 5 років назад і усвідомлення катастрофічності цього кроку зараз сприяє розвитку психічних комплексів у мільйонів людей. Привести до норми психіку такої маси людей можна тільки рішучими актами тотальної справедливості.