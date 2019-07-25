 Затриманому ексначальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру

Про це повідомила пресслужба САП в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Головіну, а також ексзаступнику полковника Костянтину Гейку повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України(вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Прокурорами САП спільно з детективами НАБ України підготовлені клопотання про застосування стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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"11 листопада 2017 року невстановлена група осіб за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів ввезли на територію України, а саме в зону діяльності митного поста "Одеса-центральний" Одеської митниці ДФС, сім контейнерів із тютюновими виробами. В подальшому працівниками ГПУ вказані тютюнові вироби були вилучені в ході обшуку з морського терміналу та поміщені на склад, що знаходився в м. Одесі для подальшого зберігання. В серпні 2018 року кримінальне провадження було передано в органи Національної поліції Одеської області для подальшого розслідування. Відповідно до встановлених слідством обставин, керівництвом ГУ НП в Одеській області надано вказівку про переміщення тютюнових виробів для подальшого зберігання на склади приватних структур, з керівниками яких колишній начальник ГУ НП та його заступник вступили в злочинну змову", - повідомили в САП.

Через деякий час тютюнові вироби з приватного складу зникли.

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"Як було встановлено у ході слідства, схема з "переможного" вилучення високоліквідних товарів правоохоронцями та подальша передача їх на зберігання є поширеною схемою ввезення нерозмитнених товарів на митну територію України, яка закінчується, як правило, "знищенням на підставі ухвали суду" відповідних товарів або їх "втратою"", - відзначили в САП.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці розшукують заступника Головіна, щоб вручити йому підозру.

Також встановлено, що керівник підприємства, якому були передані тютюнові вироби, переховується за кордоном.

Раніше НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка.