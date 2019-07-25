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Все про:Зеленський (2217) Кличко (635)

 "Здаватися не буду", - Кличко про наміри Зеленського його звільнити

Намір президента Володимира Зеленського звільнити мера Києва Віталія Кличка суперечить принципам Європейської хартії про місцеве самоврядування

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку Кличко висловив у студії Радіо Свобода.

Він також розкритикував намір партії "Слуга народу" розділити повноваження мера і голови Київської міської державної адміністрації.

"Вплив президента та уряду на місцеве самоврядування прямо суперечить Європейські Хартії, такого розділу повноважень. Якщо мера обирають, і він не має ніяких повноважень, щоб реалізувати очікування мешканців, які довіряють йому реалізувати ці повноваження, немає в жодному європейському місті, в жодній європейські чи сучасній країні", – сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори. ДОКУМЕНТ

Столичний міський голова розповів, як діятиме в разі, якщо його позбавлять посади голови КМДА.

"В жодному разі я здаватися не буду, я буду робити все для того, щоб відстояти місцеве самоврядування. І це питання не моє, це питання взагалі принципів які повинні бути в нашому місті, щоб кияни мали можливість керувати містом. Через вибори, які доручають, обираючи Київську міську раду, і мера столиці. Я переконаний, що іншого шляху немає. Також ми будемо звертатися і в юридичній площині, це питання вирішувати. І буду звертатися до громадськості, будемо робити всі кроки для того, щоб цього не сталося", – каже він.

За словами Кличка, намір партії "Слуга народу" розділити повноваження мера та голови столичної міської державної адміністрації "попахує авторитаризмом".

"Громада формує бюджет, громада має виклики, громада має землю, майно, вона обирає менеджера, який повинен цим розпоряджатися і звітувати перед громадою. А якщо цього не потрібно, для чого тоді мерські вибори взагалі робити? Давайте мера скасуємо взагалі і будемо призначати людину зверху, яка й буде керувати, як буде подобатися президентові", – коментує політик.

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На питання, чи можливо, що Київська міська рада своїм рішенням розширить повноваження голови КМДА, Кличко відповів, що "не виключає" і "працює" над цим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139636
 
   
 Топ коментарі
 
Воровать и крысить со Столаром буду. Сдаваться не буду. великолепный боксёр и мягко говоря хреновый мэр.
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Кличко у Зе фобия против высоких и сильных. А сдаватьсяться то при таких габаритах
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прбедит Клмчко без боя
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Клічко не хоче здаватись з явкою з повинною, ну тим гірше для нього, буде відповідати по всій строгості закону!
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За крадений пішохідний міст буде окрема стаття!
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Igor L в спам не читаючи.
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а ти що проектант цього мосту? Кошторис хоч бачив?
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Міжнародна експертиза дасть свій висновок чи крадений дизайн моста чи ні! Але тут без експертизи видно що дизайн мосту вкрали, а це привласнення інтелектуальної власності!
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Я лишаю Ваше питання без відповіді, мучтесь в догадках
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при строительстве он вдруг был увеличен в три раза. не прикидывайся *********, а може ты и вправду шлёцик.
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Кому видно? Блюзню типу тебе, який пише під чужим ніком? Саме ти крадій.
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Швейцарські архитектори які приймали участь в конкурсі проектів даного мосту, відкрито заявили що їх дизайн мосту незаконно використано під час будівництва нового пішоходного мосту в Києві - а це крадіжка інтелектуальної власності! Будь який суд це доведе!
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І що з того? ТИ бачив той проєкт? Він має мало спільного з тим, що збудували. Якщо б швейцарці були впевнені у своїй правоті, то давно б подали до суду, а вони цього не зробили.
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До речі, за новим правописом треба писати проЄкт, а не проЕкт.
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походу ты обиженный быдло-лох из зассанной коммуналки, а в товем горе виноваты все кроме тебя.
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Блазень, який використовує чужий нік, ти реально уже усіх дістав своїми дебільними коментами. У реальному житті ти б давно вже отримав у свою пику, а тут ти херой.
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Дістав всю вашу поросячу ботоферму?
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Порося тут саме ти. І ще ти крадій, який використовує чужий нік.
До речі, мені похер на баригу, але ще більше мені похер на маленького наполеончика з купою комплексів.
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так він вже і дав відповідь... все по закону
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Молодец. Не прощай обид, зарежься вместе со всей шоблой. Борцун блин.
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не борцун,а боксер...думаю зелебеня на нем зубки то пообломает.сразу запад на дыбы встанет.
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Да один шут, чем больше мускулов-тем меньше мозга, подтверждено динозаврами. Ему ещё из холодной воды надо набоксировать горячую, а потом покататься на велике. А вот мэр с него....
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ЕС бпп (бывшая партия Кличка) набрала в 10 раз меньше мест в раде и проиграле все мажоритарные округа в киеве СН , как зелебеня зубки на нем обломает?
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мэром его избирали на местных выборах...откуда ты знаешь результаты?и переизбирать будут на местных.
а приЗедент обязан назначать главой КМДА только действующего мэра,и никого более...согласно решению КС от 25 декабря 2003 номер 21-рп/2003
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Его могут отстранить в связи с открытым на него уголовным делом, и исполнять обязанности мэра будет кто-то другой, но уже не Кличко...Когда-то я его уважала.
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Воровать и крысить со Столаром буду. Сдаваться не буду. великолепный боксёр и мягко говоря хреновый мэр.
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Крысятничать - так говорят в украинской элите.
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Де факти? Чи ЗЕблазні вміють лише базікати?
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Кличко у Зе фобия против высоких и сильных. А сдаватьсяться то при таких габаритах
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как порядочный и честный боксер, Кличко должен убить Зеленского на ринге..
а потом съесть его ухо!
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Ну, сначала это..ээээ....надо взять холодную..ээ...воду, и нагреть...для того, чтобы холодная вода стала...эээ...тёплой
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Зе засцяв до яніни на інтерв*ю прийти, а тут на поєдинок з кличком...
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Как "порядочный и честный боксёр" Кличко имел возможность "убить на месте" Януковича в 2013. Но не сделал этого. И даже уха не съел. А вот тогда это было бы точно к месту.
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Кличко дебил,Боже кто же нами правит!!!!
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Когда послушаешь реально, а не видеоролик, преЗЕдента и Кличко, то появляются сомнения в вашем определении Виталика...
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Удивительно. Вами правит мэр Киева?
Как же вы дошли до жизни такой?
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чучело! а ты вообще читало Ефремова Taes Afinskay ???????? она была проституткой)))) как и ты
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а как быть с философским высказыванием витальки педальки в 14 году, когда он изрек, что в крыму ничего делать не будем пока в киеве все не поделим?
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"Кличко - я не сдамся без бою" - значить боксера будут бить и возможно что ногами.. "Сдаваться не буду", - Кличко о намерениях Зеленского его уволить - Цензор.НЕТ 3974
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Еще бы, такие деньжища - и не то что по лицу на ринге больше не бьют, а вообще делать ничего не надо, только не мешать.
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в кличка є два варіанти, чисто джентнльменскі: 1й- виклик на боксерський поєдинок будь кого з команди Зе( богдана, рябошапку, ткаченка), 2-й типово євпропейський - вибори! але в нас нині влада сциклів,тому по чесному нічого не буде! для таких характерно ховатися за спиною сбу,набу, сап та керувати своїми масажистами
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Варвиша скоріше. Здоровий бичара, як раз для підходить по ваговій категорії.
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Клячко вали пока дают уйти. НЕ твое это, мозги отбитые давно сгнили и превратились в труху ,. Петя любил таких, при них воровать можно без конца и края, но петю щас самого за жопу свиную взяли, так что тебя отмазывать уже некому...
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Намерение президента Владимира Зеленского уволить мэра Киева Виталия Кличко противоречит принципам Европейской хартии о местном самоуправлении




Педалика на зону , нехай там травит байки про якусь хартию .
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Виталя.. смотайся к Фирташу , пока его еще в США не депортировали. Ведь тогда с Петей там вопрос о том кто мэр, а кто президент утрясли. Может и тут прокатит.
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"Сдаваться не буду", - Кличко о намерениях Зеленского его уволить" - Виталик остался без крыши, но понимает, что самостоятельно не потянет эту телегу, не хватит интеллекта, однако не понимает, что его ждут молодые боксёры, где будет достаточно интеллекта, а главное профессионализма для успешной работы на благо Украины.
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А Кличко не боится просто исчезнуть? За Зеленским стоят большие люди. Я бы не стал его злить.
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Это ты на Владимира Владимировича намекаешь?... "Сдаваться не буду", - Кличко о намерениях Зеленского его уволить - Цензор.НЕТ 1495
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Аааа, насмешил! За говноЗем стоят не люди а быдло, которое скоро будут мочить на каждом углу.
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Над Лукашенко и Путиным вначале тоже посмеивались.
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Превращение Зе в таких пи..юков? Опасность, конечно, есть...😎
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Мэр это хозяйственник.
А какой из боксера хозяйственник???
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а какой с блазня президент?
Кличко хотя бы достиг всего сам..., а клоуна баба Беня вел всю жизнь...
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у штейна хоть уровень интеллекта выше. у педальки он на уровне цветка на подоконнике.
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Посмотрим ещё какой президент, твои кумиры мародёры и коррупционеры уж точно будут сидеть.
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да по мне пускай хоть 73% народа в тюрьму пойдет - не жалко (лишь бы не я)...
Но это не убирает факт того, что Зе дурак и марионетка...
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То ли дело из клоуна президент!!! Ура, товарищи🙌🙌🙌
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Говорили тебе, Виталя, - не лезь ты в политику. Остался бы в истории как хороший боксер. А ты взял и вляпался в историю как неумный политик.
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Педалик, а хде в хартии прописано что Киевом должен бандит Столар управлять?
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Виталик, Фирташ тебе уже не поможет
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Бывшая партия Кличка бпп (нынешняя ес) набрала в 10 раз меньше мест в раде чем СН и проиграла все мажоритарные округа в Киеве , так что тут борись не борись шансов нет
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Вообще то его партия носила название УДАР. Это он потом слил её с БПП.
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Кличко свою партию с БПП не слил, а прежде всего просто слил.
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Партии удар уже нет давным давно , а в бпп он был 1 номером в списке
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"Никогда не сдавайся ! Позорься до последнего !" (с)
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Во вцепился власть, по его мнению совмещать 2 должности это нормально и по европейки.
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2 должности это мыролюбно. по одной - мерской можно реформировать госзакупки а по второй можно не менее мыролюбно и потужно реформировать землю.
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Валодя/і, они могут тебя ********** по іншому ... ( стосується обох)
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я не поддерживаю лично Кличко, но я поддерживаю свое право на выбор и не зеленому мудню меня этого права лишать
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Зробіть себе ще раз і натане ота, що вже блиЗенько.
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новини"Здаватися не буду", - Кличко про наміри Зеленського його звільнити
 
 
 
 
 
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