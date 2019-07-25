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 В екстреній медичній допомозі впровадять нову диспетчерську систему: гроші виділеніо регіонам, вже проводять тендери, - Супрун

Екстрена медична допомога буде працювати на базі нової диспетчерської системи, кошти на її впровадження вже виділені регіонам.

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз у пілотному проєкті зі зміни систем надання екстреної допомоги є фінансування, щоб усі регіони до кінця року закупили і впровадили нову диспетчерську систему, щоб це базувалося на електронній і GPS-системі. Гроші вже виділені регіонам, там уже проводять тендери. Є три диспетчерські системи, які можна закуповувати, вони вже працюють в Україні", - сказала Супрун.

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Вона нагадала, що в 2019 році розпочався пілотний проєкт зі зміни системи надання екстреної медичної допомоги, який триває в п'яти регіонах та м. Києві. За її словами, створено центральну базу даних викликів від диспетчерських систем, проведено навчання нових спеціалістів-парамедиків, а також навчання водіїв машин екстреної допомоги — екстрених медичних техніків, які також можуть надавати медичну допомогу, опубліковані нові протоколи надання екстреної медичної допомоги.

Супрун повідомила, що з наступного року проєкт зі зміни системи надання екстреної меддопомоги пошириться ще на 6 регіонів, через три роки за новими правилами екстрена допомога працюватиме по всій країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139634
 
 
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так вроде скорые помощи уже не ездят на вызовы! типа там температура диарея или еще чего нить то иди пешком в больницу! скорые ездят токо на вызовы мусорам пожарным и депутатам!
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Круто! Ахметов прикупил малёхо.....ведьма Супрун тут как тут. А в аптеках вместо легальных лекарств ДЖЕНЕРИКИ! С побочными эффектами.
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для зебилодятла какашникова объясняю - дженерики и есть легальные лекарства.
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На Супрун у Зе рука не подимется - Волкер запретил.
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В экстренной медпомощи внедрят новую диспетчерскую систему: деньги выделены регионам, уже проводят тендеры,

и снова деребан бабла на кампутеры через тендир для своих контор.

нах нужны енти учетные кампутеры, если учитывать нечего - скорых нету, ржавый металолом, бальниц нету.

одни домашние врачи да компы.
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Еще месяц люди будут просто умирать в неотложных ситуациях. Может быть эту неадекватную даму и посадят за ее преступления. Но это не вернет жизни тысячам простым украинцев которые не в состоянии вызвать платную неотложку или у которых в регионах ее просто нету.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ екстреній медичній допомозі впровадять нову диспетчерську систему: гроші виділеніо регіонам, вже проводять тендери, - Супрун
 
 
 
 
 
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