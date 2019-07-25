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 Політика України
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Все про:розвідка (1422) СЗР (34) Сляднєва (1)

 Новопризначена заступниця голови СЗР Сляднєва очолювала робочу групу з розробки нового закону "Про розвідку"

Президент України Володимир Зеленський призначив нову заступницю голови Служби зовнішньої розвідки. Що відомо про Катерину Сляднєву та її розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.

Вона стала першою жінкою в Україні, яка обійняла керівну посаду розвідувального органу. У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що Сляднєва - професійний юрист, працювала в органах прокуратури, останні півтора роки в службі відповідала за правове забезпечення її діяльності.

"Функціональні обов'язки Катерини Сляднєвої будуть пов'язані з підтриманням зв'язків з органами влади, юридичним і фінансовим супроводом діяльності СЗРУ, питаннями соціального захисту співробітників розвідки", - зазначили в Службі зовнішньої розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ

Сляднєва очолювала робочу групу з розробки проекту нового закону "Про розвідку", який покликаний усунути недоліки, розмежувати повноваження й обов'язки розвідорганів держави, а також створити законодавчу основу практичної взаємодії зі службами країн НАТО і ЄС.

Також відомо, що Сляднєва займалася в 2012 році розслідуванням масової загибелі бджіл у Запорізькій області. Раніше вона була заступницею начальника управління наглядом у кримінальних справах прокуратури Києва. Катерина Сляднєва навчалася у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю судоустрою, прокуратури і адвокатури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139633
 
 
 Топ коментарі
 
та на однокакашниках посмотри...она там завсегдатай.
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Ну и пусть бы возглавила юридическое управление в СВР. Причем тут Должность Зам. Председателя СЗР Украины к направлению ее деятельности? Никогда таокго не было, чтобы юристку вдруг назначили вторым лицом в службе. Бред.
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Конкурс, наверно, провели на 4000 рыл, как с Мендель ?

И по чистой случайности, как с Мендель, она оказалась единственной из 4000 чьей-то любовницей.
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это у которой профиль в однокласниках с друзьями из московии
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та на однокакашниках посмотри...она там завсегдатай.
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уже бы медведчука назначил - тот хоть уже сразу имеет контакты с высшим руководством РФ
и не будет через сайт однокласников переписыватся
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Так одноглазники запрещены в Украине . Вот ты и вскрылся троляка
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Додик ! Я больше 5 лет на цензоре , не под прокси и с реальным именем и фамилией , а не как некоторые под дибильными никами или номерные как в зоне или психушке
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и шо?да хоть десять...тут таких прикацапленных-табунами бегают
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Конкурс, наверно, провели на 4000 рыл, как с Мендель ?

И по чистой случайности, как с Мендель, она оказалась единственной из 4000 чьей-то любовницей.
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А почему сразу рыл? А может ..."этих" Новопризначена заступниця голови СЗР Сляднєва очолювала робочу групу з розробки нового закону "Про розвідку" - Цензор.НЕТ 9983... Ну тех за которые в любовницы берут Новопризначена заступниця голови СЗР Сляднєва очолювала робочу групу з розробки нового закону "Про розвідку" - Цензор.НЕТ 7731
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Ето секретний файли, есть только на смарте харанта.
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Так что ж ты, мать твою ЗЕлёную, сперва возбуждаешь а потом строишь из себя мать-девственницу...
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Вот и началась реформа прокуратуры и чистка ее рядов... Новоназначенная замглавы СВР Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке нового закона "О разведке" - Цензор.НЕТ 4641
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Разведчица ишо та, но пчели ей благодарни.
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Так шо знайшла тих бджолиних душогубів? Чи просто була цікава та захоплююча, а головне довга та не клопітка справа?
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Ну и пусть бы возглавила юридическое управление в СВР. Причем тут Должность Зам. Председателя СЗР Украины к направлению ее деятельности? Никогда таокго не было, чтобы юристку вдруг назначили вторым лицом в службе. Бред.
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курьер-топтун шоле? Новоназначенная замглавы СВР Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке нового закона "О разведке" - Цензор.НЕТ 6382

"Функциональные обязанности Екатерины Слядневой будут связаны с поддержанием связей с органами власти, юридическим и финансовым сопровождением деятельности СВРУ, вопросами социальной защиты сотрудников разведки", - отметили в Службе внешней разведки.Источник: https://censor.net.ua/n3139633
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Она уже и специалист по финансам?
Что они там курят, такое крепкое?
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да это прорыв, она кстати немного похожа на Кэтрин Кин, а Айсмана в прокуратуре не найдется, Юлко готовый собі око виколоти, щоб залишитись на плаву, під нього конституцію гвалтували, а тут хоч освіта є і про бджіл турбувалася))))))))))))))))))))))))))
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Чудеса продолжаются. Девчушка будет писать закон "О разведке" в воюющей стране? Ну,ну.
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Также известно, что Сляднева занималась в 2012 году расследованием массовой гибели пчел в Запорожской области. Источник:https://censor.net.ua/n3139633

Новоназначенная замглавы СВР Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке нового закона "О разведке" - Цензор.НЕТ 9992
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фсьо, што нужно,- развєдано?

Михайло Гончар, один із провідних експертів у нафтогазовій галузі, прогнозує, що у вересні-жовтні цього року Кремль може "протиснути" відновлення мега-корупційної схеми з прямим постачанням "дешевого" газу в Україну. В ролі Фірташа буде Бойко або Медведчук. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/95403/Voseny_Ukrajina_znovu_pidsade_na_gazovu_golku
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самое громкое дело - Сляднева занималась в 2012 году расследованием массовой гибели пчел в Запорожской области.

а ещё знаете как она фотографирует!
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якраз у фб та твітері є скріншоти її сторінки з одноклассников, з останньою датою відвидин 30квітня цього року
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Кажуть, навчалась у Браавосі, де отримала звання "безликого майстра".
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Эта ******** абсолютная копия Маньки Бутиной, кацапской шпионки .
Как же мне теперь это развидеть, чтоб наша разведка не ассоциировалась с рузкими « красными воробьями».
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Карл, ты только вдумайся - пчёлы и СВР, КАРЛ!
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Рошеновата традиционно всем недовольна)))) чем непонятно, но седой мародер пару серебряников подкинет) то кровавые деньги, ботоуроды...
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Уже было такое, когда Аваков уволили Денокаидзе и принял на ее место "сосалку".
Тоже подобные функции ей обещали.
Типа, нам не важно, что она не знает системы.
Так и здесь, юрист это уже зам. начальника разведки страны.
"Моссад" не слишком заботился об исполнении законов,
но был лучшей разведкой мира.
А мы все делаем через _опу,
назначаем руководителями дилетантов.
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13.11.2016 Анастасія Дєєва. В Мережі опублікували інтимні фото скандального заступника Авакова

У Мережі були знайдені дуже відверті фотографії нової заступниці міністра МВС Арсена Авакова 24-річної Анастасії Дєєвої.
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вполне достойная карьера...от расследования массовой гибели пчёл до службы во внешней разведке..Может хватит окружать себя молодыми дамочками (под предлогом гентерного равенства среди чиновников) и подбирать кадры,не пчёлами занимавшихся,а "колорадскими жуками" с московской подкормкой?
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Так дамочка проводя расследование хибели пшёл выявила иносранные следы, поэтому её нынешнее назначение есть продолжение расследования хибели пшёл...
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-Кто все зти люди,Вилли?

-но бригаденфюрер...
-КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?!
-Вилли...Дай мне пистолет...
=ВИЛЛИ ДАЙ МНЕ ПИСТОЛЕТ!!!
(с) "из воспоминаний об Эрвине Роммеле"
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Мата Хари из одноглазников. В разведке теперь будет работать.
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Я правильно розумію, що розвідкою буде керувати дівчинка, котра, будучи держслужбовцем, працюючі в правоохоронних орґанах та пишучи закони о розвідці, користувалася забороненими в Україні соцмережами, контрольованими спецслужбами воєнного противника?
Я нічого не переплутав?
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Так, все це відповідає дійсності...., сюрреалістичній дійсності.
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Что,пчелы будут не просто боевыми,но и будут откликаться на позывной?
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Из тайных источников, однако не претендующих на достоверность:
После назначения Слядневой руководители ЦРУ, МИ-6, Моссада и Парагвайской разведки во время проведения секретных оперативных совещаний после произнесения словосочетания «Украинская внешняя разведка» вынуждены были объявлять получасовые перерывы, чтобы оперативники-участники совещаний могли проржаться.
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Из тайных источников, однако не претендующих на достоверность:
Сляднева спланировала первую разведывательную операцию с личным участием. Для экономии бюджетных средств местом проведения операции определена территория Украины. По инспирированному СВРУ заданию, легендированному под инициативу Мининфраструктуры, «Укзализньiця» запустит комфортабельный экспресс по пристально интересующему разведки стран-мировых лидеров маршруту Жашков-Крыжополь, в который будет зашифрованно внедрена Сляднева под оперативным псевдонимом Мата Хари.
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Цирк продолжается! Просто сами еще раз прочитайте!!!
Также известно, что Сляднева занималась в 2012 году расследованием массовой гибели пчел в Запорожской областиИсточник: https://censor.net.ua/n3139633

Смешно или плакать хочется?
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Из тайных источников, однако не претендующих на достоверность:
Резидентура СВРУ на территории США получила первое задание от «Младшего Лидера» Следневой - достоверно установить, подтвердить видеофиксацией, добыть образцы и захватить свидетелей - именно какие труселя носит Трампьічиха (для поддержания международного престижа государства в порядке подготовки к шопингу).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовопризначена заступниця голови СЗР Сляднєва очолювала робочу групу з розробки нового закону "Про розвідку"
 
 
 
 
 
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