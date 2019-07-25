 Новопризначена заступниця голови СЗР Сляднєва очолювала робочу групу з розробки нового закону "Про розвідку"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.
Вона стала першою жінкою в Україні, яка обійняла керівну посаду розвідувального органу. У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що Сляднєва - професійний юрист, працювала в органах прокуратури, останні півтора роки в службі відповідала за правове забезпечення її діяльності.
"Функціональні обов'язки Катерини Сляднєвої будуть пов'язані з підтриманням зв'язків з органами влади, юридичним і фінансовим супроводом діяльності СЗРУ, питаннями соціального захисту співробітників розвідки", - зазначили в Службі зовнішньої розвідки.
Сляднєва очолювала робочу групу з розробки проекту нового закону "Про розвідку", який покликаний усунути недоліки, розмежувати повноваження й обов'язки розвідорганів держави, а також створити законодавчу основу практичної взаємодії зі службами країн НАТО і ЄС.
Також відомо, що Сляднєва займалася в 2012 році розслідуванням масової загибелі бджіл у Запорізькій області. Раніше вона була заступницею начальника управління наглядом у кримінальних справах прокуратури Києва. Катерина Сляднєва навчалася у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю судоустрою, прокуратури і адвокатури.
и не будет через сайт однокласников переписыватся
Пипец.
И по чистой случайности, как с Мендель, она оказалась единственной из 4000 чьей-то любовницей.
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-naznachil-zamglavyi-sluzhbyi-vneshnej-razvedki-zhenschinu-kto-ona.htm
"Функциональные обязанности Екатерины Слядневой будут связаны с поддержанием связей с органами власти, юридическим и финансовым сопровождением деятельности СВРУ, вопросами социальной защиты сотрудников разведки", - отметили в Службе внешней разведки.Источник: https://censor.net.ua/n3139633
Что они там курят, такое крепкое?
Михайло Гончар, один із провідних експертів у нафтогазовій галузі, прогнозує, що у вересні-жовтні цього року Кремль може "протиснути" відновлення мега-корупційної схеми з прямим постачанням "дешевого" газу в Україну. В ролі Фірташа буде Бойко або Медведчук. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/95403/Voseny_Ukrajina_znovu_pidsade_na_gazovu_golku
а ещё знаете как она фотографирует!
Как же мне теперь это развидеть, чтоб наша разведка не ассоциировалась с рузкими « красными воробьями».
Тоже подобные функции ей обещали.
Типа, нам не важно, что она не знает системы.
Так и здесь, юрист это уже зам. начальника разведки страны.
"Моссад" не слишком заботился об исполнении законов,
но был лучшей разведкой мира.
А мы все делаем через _опу,
назначаем руководителями дилетантов.
У Мережі були знайдені дуже відверті фотографії нової заступниці міністра МВС Арсена Авакова 24-річної Анастасії Дєєвої.
-но бригаденфюрер...
-КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?!
-Вилли...Дай мне пистолет...
=ВИЛЛИ ДАЙ МНЕ ПИСТОЛЕТ!!!
(с) "из воспоминаний об Эрвине Роммеле"
Я нічого не переплутав?
После назначения Слядневой руководители ЦРУ, МИ-6, Моссада и Парагвайской разведки во время проведения секретных оперативных совещаний после произнесения словосочетания «Украинская внешняя разведка» вынуждены были объявлять получасовые перерывы, чтобы оперативники-участники совещаний могли проржаться.
Сляднева спланировала первую разведывательную операцию с личным участием. Для экономии бюджетных средств местом проведения операции определена территория Украины. По инспирированному СВРУ заданию, легендированному под инициативу Мининфраструктуры, «Укзализньiця» запустит комфортабельный экспресс по пристально интересующему разведки стран-мировых лидеров маршруту Жашков-Крыжополь, в который будет зашифрованно внедрена Сляднева под оперативным псевдонимом Мата Хари.
Также известно, что Сляднева занималась в 2012 году расследованием массовой гибели пчел в Запорожской областиИсточник: https://censor.net.ua/n3139633
Смешно или плакать хочется?
Резидентура СВРУ на территории США получила первое задание от «Младшего Лидера» Следневой - достоверно установить, подтвердить видеофиксацией, добыть образцы и захватить свидетелей - именно какие труселя носит Трампьічиха (для поддержания международного престижа государства в порядке подготовки к шопингу).