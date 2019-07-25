 У Росії запевняють, що їхні моряки із затриманого військовою прокуратурою в Україні танкера вже прямують додому

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Ведомости". За даними російських ЗМІ, представник компанії-судновласника підтвердив, що танкер Nika Spirit належить компанії. Він також уточнив, що танкер купили цієї зими, вже після захоплення в полон українських моряків у Керченській протоці.

Посольство Росії в Україні не змогло підтвердити цю інформацію. "Посольство і консульство в Одесі з'ясовують всі обставини і шукають шляхи вирішення", - сказав представник посольства.

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Як повідомив конкурсний керуючий "Волго-Донського суднового агентства" (ВДСА), яке перебуває в стадії ліквідації, Андрій Медведєв, російський танкер Nika Spirit раніше мав назву Neyma, він був проданий ВДСА компанії "Альтомар Шиппінг" з Геленджика.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.