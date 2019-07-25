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Все про:Азовське море (1147) Росія (19094)

 У Росії запевняють, що їхні моряки із затриманого військовою прокуратурою в Україні танкера вже прямують додому

Російські моряки з танкера, затриманого військовою прокуратурою і Службою безпеки України в порту Ізмаїл, перебувають у безпеці і прямують додому, заявив представник компанії-судновласника "Альтомар Шиппінг".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Ведомости". За даними російських ЗМІ, представник компанії-судновласника підтвердив, що танкер Nika Spirit належить компанії. Він також уточнив, що танкер купили цієї зими, вже після захоплення в полон українських моряків у Керченській протоці.

Посольство Росії в Україні не змогло підтвердити цю інформацію. "Посольство і консульство в Одесі з'ясовують всі обставини і шукають шляхи вирішення", - сказав представник посольства.

Читайте також: Москалькова попросила Денісову з'ясувати обставини затримання російського танкера "NEYMA" і дізнатися про склад екіпажу

Як повідомив конкурсний керуючий "Волго-Донського суднового агентства" (ВДСА), яке перебуває в стадії ліквідації, Андрій Медведєв, російський танкер Nika Spirit раніше мав назву Neyma, він був проданий ВДСА компанії "Альтомар Шиппінг" з Геленджика.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139632
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё извиниться нужно зебобикам
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Ждем извинений перед кацапами от преЗедента и компенсации за простой.
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ну что, когда танкерок сопля зеленая вернет и извинится? В России уверяют, что их моряки с задержанного СБУ танкера уже направляются домой - Цензор.НЕТ 8067
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Сваты на брудершафт посмотрели и по домам, братские народы
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Їх дом тюрма от в тюрму вони і рухаються!
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У яку в'язницю? Ти дістав своїми дебільними коментами під майже кожним відео. А ще ти використовуєш чужий нік.
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они ведь действительно не принимали участия в том задержании, а танкер за 900 евро продадут...
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ну да, ну да - ну как можно кацапам обоссаным не верить?..

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какая разница, принимали, не принимали, глаз за глаз, зуб за зуб. Наши сидят?. Теперь эти пусть посидят. Они же россияне!?!??! Россияне. А кто там чего продавал, кого это интересует.
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В украинские порта заходят десятки российских кораблей, давайте всех арестовывать, а что невиновны то кого это интересует?
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Понятно, и никто их держать не будет, если не виноваты (мы же не кацапы), но китайское предупреждение кацапы получили.
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Там новый владелец и новая команда, за что арестовывать моряков которые непричастны к захвату катеров?
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ну что, когда танкерок сопля зеленая вернет и извинится?
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Админ тебе не стыдно нарушать правила комментариев?
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Ждем извинений перед кацапами от преЗедента и компенсации за простой.
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Танкер відпустять рішенням печерського "суду".
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что уже обменяли на наших?ура товарищи!!!це перемога
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У чому? Як би це було без рішення трибуналу, то так, а після нього, будь-який обмін це поразка.
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А Северная Корея отпустила корабль и команду "Великой и Могучей Рэферии", или они до сих пор еще в яме с бамбуковой решеткой.
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О, морячков уже отпустили и извинились В России уверяют, что их моряки с задержанного СБУ танкера уже направляются домой - Цензор.НЕТ 6709 Давай, зелень, теперь надо танкерок вернуть с извинениями В России уверяют, что их моряки с задержанного СБУ танкера уже направляются домой - Цензор.НЕТ 6709 Что, зелебобики, восхищаетесь своим кумиром? При Пете такого не было, да?
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Да мы много уже чего слышали, и про малтшика в трусиках и вообще. Касабка врать как дышать. Хай наши подтвердят или опровергнут, тогда и будет о чем говорить. Пока что я вижу писающих кипятком о зраде поросись. Смешные вы зверьки.
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на "Обозревателе" есть уже эта новость с грифом "срочно", что таки да отпустили моряков
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У меня чего-то с мобильного обозреватель не хочет идти
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Еле зашёл, там ссылаются на Страна юа и говорят "якобы отпустили". Подожду более определённых сведений.
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Тобі не сказали що вони вплав своїм ходом прямують на радниє *****?
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пока нет заявы наших военных так что верить русне не стоит.
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если это так,то эекретин -тупой черт,и я опять приписала ему лишнюю извилину...
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отпиши себе извиину
Еще одно украинское судно с 14 украинскими моряками задержали в России (видео)

25.07.2019 16:20
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І що? Треба "прогнутися" під тиском кaцапів?
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ніхто не гнеться з утра затримали одне судно зараз інше -це відповідь
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якщо кораблі з маріуполя ідуть у російські порти що нам дасть затримання російського екіпажу?
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Если это правда - Зе тебе полный позор как главнокомандующему. Мы могли бы этих парашенцев обменять на наших морячков.
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"Если это правда" - так может лучше сначала дождаться правды, а потом комментировать и позорить ?
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Кого??? Зе???

Нельзя опозорить то, что само по себе позорно.
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Так тогда не привязывайтесь к новостям. Просто каждый раз пишите, что ему позор и это ваше мнение. А факты не обязательны.
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Не Вам мне указывать, что делать. Ясно?
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Надеюсь, что вранье...иначе Бутусов будет очень смешно вьіглядеть.
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Бутусов сказал предельно ясно: В России уверяют.....
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Да норм все. ********** уже обо всем с ****** договорился.
Махнут это корыто на моряков да и норм. Свиноcoбаки будут белыми и пушистыми.
А через некоторое время, как зебильчики отойдут от эйфории и пристального внимания к персоне самого то махнут и ОРДЛО на Крым. С автономией и правом вето в раде есно.
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"на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів із судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні. Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт".
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У меня лучше идея, надо порохоботов на наших моряков обменять...справедливо ибо это Пете захотелось пиара ценой жизни и здоровья моряков...
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Й не сумнівався у тому....А танкер помиють почистять та урочисто віддадуть хазяіну
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я так понял это были уважаемые торговые партнеры которые сами приплыли в Украину где были задержаны но вскоре отпушены.
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Спокойно подумайте, а зачем российскому танкеру понадобилось добровольно заходить в украинский порт Измаил, чтобы его там задержали?А не является ли это частью спецоперации по обмену военнополенных - Россия возвращает нам моряков, а мы ей российский танкер с моряками этого судна?
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Той танкер вже тричі продали, але якщо він речовий доказ у справі що розслідує міжнародний морський суд, то нові москальські власники можуть і почекати років з 5-10.
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для того зелю и продвигала парашка, чтобы он их прикрывал и слил все что можно
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Корреспондент.net, Вчера, 16:19

В порту Кубани задержали судно из Мариуполя. В составе экипажа корабля 14 граждан Украины.
На борту задержанного в порту Ейска на Кубани судна находились 14 граждан Украины. Троих из них 23 июля отправили домой, сообщила ТАСС в среду, 24 июля, инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала Ананьина, отметив, что троих из них отправили домой 23 июля.
По ее словам, вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.
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Кацапня действует по принципу-"кто сильнее,тот и прав". Позиция Украины при таком раскладе проигрышная,так как мировое сообщество в основом разглагольствует и выражает озабоченности.
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У танкера уже новый владелец и команда, задерживать невиновных в происшествии моряков глупо.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Росії запевняють, що їхні моряки із затриманого військовою прокуратурою в Україні танкера вже прямують додому
 
 
 
 
 
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