 "Грубе порушення міжнародного права", - МЗС РФ погрожує наслідками за затримання російського танкера

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили в МЗС РФ.

"З'ясовуємо обставини того, що сталося, для вжиття адекватних заходів. Якщо йдеться про захоплення росіян у заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права, і наслідки не примусять себе чекати", - сказали в російському зовнішньополітичному відомстві.

Своєю чергою конкурсний керівник "Волго-Донського суднового агентства" (ВДСА, Волгоград), що перебуває у стадії ліквідації, Андрій Медведєв повідомив "Інтерфаксу", що затриманий танкер належить нині зареєстрованій у Краснодарському краї компанії.

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"Танкер Neyma був проданий "Волго-Донським судновим агентством", новий власник - "Альтомар Шиппінг"(Геленждик, Краснодарський край, - ред.) оформив на нього всі права", - сказав Медведєв.

"Nika Spirit - це наш пароплав", - повідомив "Інтерфаксу" представник "Альтомар Шиппінг".

Нагадаємо, сьогодні військова прокуратура спільно зі Службою безпеки України затримали в Ізмаїлі російський танкер "NEYMA".